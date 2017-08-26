Война добралась до Киева?

24 августа около двух часов дня в центре Киева на улице Грушевского (на участке между стадионом «Динамо» и зданием Кабмина) прогремел взрыв. Людей вокруг было много: праздновали День независимости, на Крещатике только закончился парад. Те, кто стали невольными свидетелями, пишут в соцсетях:

взрывпакет (по их мнению, самодельный) бросили то ли из окна автомобиля, то ли сверху, со склона, со стороны Мариинского парка…

Осколочные ранения получили две женщины и мужчина. Рядом проезжал автобус с нацгвардейцами, которые отреагировали стремительно: остановились и начали оказывать первую помощь. Одна из женщин, судя по фото и видео, была ранена серьезно, неподвижно лежала на асфальте, у мужчины — окровавлена голова, но он оставался в сознании и мог идти самостоятельно.

Место происшествия оцепили. Кадр: Youtube

Место происшествия оцепили. Прибыли начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, начальник Нацполиции Сергей Князев, секретарь Совбеза Александр Турчинов, эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа. «Информация о пострадавших и обстоятельства чрезвычайного происшествия уточняются», — в пресс-службе столичной полиции не спешили с выводами и оценкой того, что случилось: злостное хулиганство, криминальные разборки или теракт. Очевидцы же выдвигали версии, не ожидая официальных сообщений.

Первая: взрывпакет предназначался для машины посольства Азербайджана (кто-то обратил внимание, что дипломатический автомобиль с азербайджанским флажком следовал по улице, когда все случилось).

Версия продержалась ровно до момента, пока не выяснили фамилии пострадавших. Ими оказались жена и теща Героя Украины, командира роты снайперов отдельной десантно-штурмовой бригады десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева,

а также его друг, офицер 79-й отдельной механизированной бригады. 29-летний Валерий Чибинеев, кадровый офицер, прошедший Авдеевскую «промку» и другие горячие точки в Донбассе, получил звание Героя осенью прошлого года.

Валерий Чибинеев. Кадр Youtube / asn.in.ua

Появился пресс-релиз столичного главка полиции: «Следствие начало уголовное производство по статье УК Украины «Покушение на умышленное убийство, произведенное способом, опасным для жизни многих лиц». Устанавливаются лица, причастные к преступлению». Пострадавших доставили в клиническую больницу №17, в отделение политравмы, прооперировали, угрозы их жизни нет. Источники в кругах силовиков склоняются к тому, что это был не взрывпакет, а граната РГД.

Спустя несколько часов после ЧП президент Украины наградил медалью «За спасенную жизнь» офицера Сергея Добровольского, который оказал первую помощь раненным. Петр Порошенко выразил благодарность Добровольскому, заместителю командира первой учебной роты по работе с личным составом Почетного караула. «Был приятно поражен вашими профессиональными действиями во время преступления, совершенного против семьи Героя Украины. По моему мнению, именно так и должен действовать офицер», — сказал президент. Капитан Добровольский вместе с бойцами 25-й бригады Нацгвардии находился в автобусе, который проезжал по улице Грушевского: возвращались в пункт постоянной дислокации.

«Раздался взрыв, и я увидел клуб дыма высотой около полутора метров… Женщина сразу упала, потом мужчина упал на колени. Мы бросились к ним. Наложили повязки. Надо было срочно остановить кровотечение. Держали голову женщины и постоянно говорили с ней, чтобы не потерять контакт. Я вызвал «скорую» и наряд полиции. Они прибыли через 10—15 минут», — рассказал Сергей Добровольский репортеру газеты «Факты».

На место прибыла бригада следователей. Фото: РИА Новости

Однако сам Валерий Чибинеев отрицал вероятность «прицельного» покушения на своих близких. В интервью «Громадському телевидению» он сказал:

«Это череда случайностей. Не думаю, что кто-то охотился за моей семьей. Родные в Киеве впервые, просто прогуливались, осматривали достопримечательности».

Чибинеев подтвердил, что жена и теща ранены алюминиевыми осколками: «Я примерно знаю, догадываюсь, что это, но пусть следствие официально выяснит».

На следующий день генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам изложил третью версию инцидента. По мнению Луценко, злоумышленники бросали взрывпакет в сторону машины с военными (либо того самого автобуса с нацгвардейцами? — О. М.), но пакет отскочил от борта и разорвался, ранив гражданских. К понедельнику возможно изменение квалификации уголовного дела. «Сейчас все зависит от некоторых юридических моментов. Эксперты дадут четкую характеристику, что за предмет был», — уточнил гепрокурор. И добавил, что в деле уже есть подозреваемые, но драматический случай лишний раз «свидетельствует о необходимости принятия мер безопасности в столице воюющей страны».

Вечером 24 августа в Киеве прозвучал следующий тревожный звонок. Памятник героям АТО, что на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Королева, накануне облитый белой краской, пытались взорвать. Никто не пострадал. Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство».

Киев