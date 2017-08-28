«Нас хотят купить, как индейцев»

Палаточный лагерь голодающие (их пока 10 человек) разбили на околице села Солдатская Ташла. В целом же против строительства совместного российско-китайского предприятия активно выступает почти тысяча человек из разных сел, входящих в объединение «За благоприятную окружающую среду». Они не верят рассказам чиновников о новых рабочих местах и миллионных поступлениях в поселковый бюджет.

Лидер объединения, жительница села Подкуровка Надежда Родионова сказала, что голодовка прекратится только после того, как власти отановят любые работы по строительству завода. В противном случае активисты угрожают перекрыть трассу федерального значения А151.

Голодовка началась во вторник. За первые два дня акции в палаточный лагерь к протестующими не приехал ни один чиновник. А в среду представителя голодающих не пустили на заседание Заксобрания Ульяновской области, потому что его выступление заранее не было внесено в регламент. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тоже проигнорировал приглашение на встречу с обеспокоенными жителями.

— Губернатор говорит, что проблемы никакой нет, — рассказал «Новой» житель села Ясашная Ташла, участник акции Андрей. — Власть променяла здоровье людей на дружбу с китайцами и отчеты в Москву.

Голодовке предшествовал двухмесячный конфликт между тысячами жителей нескольких сел, китайской корпорацией и чиновниками.

Белые штаны

— Место здесь райское, — говорят жители Подкуровки о своей малой родине. Лес, чистый воздух и родниковая вода — главные местные активы.

Работы в Теренгульском районе нет. Население Подкуровки и соседних сел — Скугареевки, Солдатской Ташлы, Ясашной Ташлы, выживает за счет собирательства. Местные продают на оживленной трассе грибы и ягоды из здешних лесов. Еще один важный источник доходов — дачники. Дачи в Подкуровке и соседних селах имеют представители ульяновского среднего класса и элиты.

В 2015 году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель председателя совета акционеров «Аньхой Конч Группа Компания лимитед» Ван Цзянчао подписали инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода. О том, что завод точно начнут строить в Теренгульском районе, стало известно в июне.

Что такое жизнь по соседству с цементным заводом, в Ульяновской области знают хорошо. Уже несколько лет близ города Сенгилей работает цементный завод. «В гости туда приезжаешь — в сад выйдешь, а когда домой вернешься — все штаны белые», — рассказывают подкуровские.

Пугают людей, конечно, не белые штаны, а цементная пыль, которая накроет Подкуровку. Еще местные боятся, что китайский завод оставит их без средств к существованию. Дачники из «райского места» уедут, а покупать грибы да ягоды «с цементной пылью» мало кто захочет.

Достучались до президента

Сопротивление в Подкуровке организовано как партизанский отряд. Костяк инициативной группы — шесть человек. Они собирают односельчан на «неожиданные» сходы с властями, печатают и распространяют листовки. Они же занимались сбором подписей против строительства завода. Депутат Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный передал в администрацию президента около полутора тысяч подписей.

Против стройки выступают не все подкуровцы. Например, нескольких лояльных властям бюджетников и местных активистов «Единой России» за казенный счет свозили в Китай, привезли на предприятия «Аньхой Конч», чтобы убедить в безвредности китайского производства. «Мы таких заводов не видели, поэтому поначалу даже не верили, что такое может быть: территория вокруг завода чистая, никакой цементной пыли, даже пытались влажными салфетками растения вытирать», — цитирует жительницу Подкуровки местное издание «Медиа73». Подкуровчан привезли в Китай не на экскурсию. Теперь они должны убедить односельчан, что строительство завода не опасно. В противном случае, рассказывают на селе, те, кто летал в Китай, должны вернуть деньги за поездку.

Между тем районная администрация давит на людей. Бюджетникам грозят увольнениями, учителей заставляют агитировать за завод среди родителей учеников. Некоторых фермеров-активистов пытаются подкупить предоставлением земельных участков, пенсионеров и инвалидов — социальными выплатами и путевками», — пишет в своем Facebook депутат Куринный.

Местные подтверждают: да, администрация хочет их расколоть и запугать.

«Вы ведете себя как оккупационная власть»

К типовому зданию местного сельского клуба на встречу с главой района Владимира Дергунова подтягиваются люди. О приезде чиновников, как в свое время и о возможном строительстве завода, в Подкуровке узнали случайно. Тем не менее в течение часа активисты смогли собрать около сотни жителей трех сел.

— Нас хотят купить, как индейцев, — говорит жительница Подкуровки, лидер протестного движения Надежда Родионова, — Если они хотят район развивать, то почему они консервный завод, например, не построят? Здесь же столько овощей, фруктов можно выращивать.

Местные рассказывают, что администрация хотела в тайне провести встречу с лояльными жителями и выдать ее потом за публичные слушания, на которых бы приняли решение о строительстве цементного завода. В Подкуровке о встрече узнали случайно. Жители ворвались в зал и начали требовать не признавать собрание слушаниями. Властям пришлось уступить, но протоколы несостоявшегося публичного слушания жители до сих пор не получили.

— Кто из присутствующих хочет добровольно войти в состав рабочей группы по социально-экономическому развитию Теренгульского района? — спрашивает участник встречи, замдиректора корпорации развития Ульяновской области Олег Барабанов. — Предыдущие наши встречи прошли недостаточно конструктивно, и мы не смогли записать тех, кто хочет войти в группу.

Барабанов и Дергунов зачитывают фамилии тех, кто уже вошел. Имена чиновников из областного правительства зал встречает дружным криком: «Мы им не доверяем!»

Глава района Дергунов выглядит растерянным. Говорит больше Барабанов.

— Коллеги, давайте будем вежливы.

— Какие мы тебе коллеги? — возмущается мужчина с первого ряда.

Обстановка накаляется.

— Почему собрание созвано по сарафанному радио? Любое решение, здесь принятое, предлагаю считать недействительным. Когда соберете мнение каждого жителя, тогда можно проводить собрание, — предлагает мужчина средних лет. Предложение зал встречает аплодисментами.

— То, что здесь происходит, — это воля народа. Это то, что они топтали десятки лет своими коррупционными схемами, корявыми выборами, своими прикормленными средствами массовой информации, — вступает один из лидеров сопротивления Виктор Вишняков. — Общая беда собрала нас вместе. Здесь сейчас происходит становление гражданского общества.

Вишняков предлагает все-таки дать Дергунову и Барабанову 15 минут, во время которых сельчане будут слушать их молча. Зал соглашается.

Барабанов говорит, что производство будет безопасным, даст новые рабочие места и поступления в местный бюджет. В зале не верят.

— Вы ведете себя как оккупационная власть, — говорит активист Родионова. — Это как надо не любить родину, чтобы превратить экологически чистый район во вторую Балашиху?

Чиновники уходят ни с чем. С ними зал покидают те, которые выступают за строительство завода. Противники стройки остаются обсуждать дальнейший план сопротивления. Молодая женщина просит листовки: «Побольше давайте, у меня дети их расклеивать будут». Кто-то предлагает провести крестный ход с иконой Богоматери из местной церкви — может, убережет от китайской стройки? Люди соглашаются: «Можно попробовать. Все средства хороши».

«Они против любых нововведений»

Через несколько дней после схода в подкуровском клубе строительство завода обсуждают в областном правительстве. Заседание группы возглавляет его председатель Александр Смекалин. До того как стать вторым человеком в области, он как раз отвечал за привлечение инвестиций в регион. Смекалин считает, что строительство цементного завода решит проблемы Теренгульского района. Завод — это 400 рабочих мест со средней зарплатой около 30 тысяч рублей. Китайцы готовы вложить в проект 300 млн долларов. При этом проекта пока нет, экспертизы и изыскания не проводилось и разрешения Госстройнадзора тоже нет. «Китайцы до конца не определились», — говорит Смекалин и добавляет, что в корпорацию развития Ульяновской области уже обратились главы нескольких районов. Они готовы начать строительство завода у себя, если в Подкуровке что-то пойдет не так.

Жителей взбунтовавшихся сел представляют бюджетники — молодая школьная учительница, медсестра и женщина, которая 20 лет проработала в местной администрации.

«Люди против, потому что не задумываются о дальнейшем существовании. В основном это пенсионеры. Они вообще против любых нововедений», — говорит учительница из Ясашной Ташлы Валентина. А по подсчетам бывшей работницы поселковой администрации Асии, на встрече с главой района местных жителей было не больше полупроцента. Остальные — дачники. «Идет откровенная ложь — в администрацию президента направили лишь 720 подписей. Адекватные люди за завод. Помогите с реализацией проекта на нашей территории», — говорит Асия.

— Люди в основном неграмотные. Они не разбираются в политике и в экономике. Я достучаться до мозгов этих людей не могу, — признается врач Елена Соколова.

Смекалин сообщает: в бюджет Подкуровского сельского поселения цементный завод принесет 4—4,5 миллиона рублей в год, а в областной бюджет — до 700 миллионов, но непонятно, за какое время.

Где поставят завод

В конце прошлого года было зарегистрировано ООО «Конч цемент Волга», в которое долями в 25 и 75 процентов вошли областная Корпорация развития и китайский «Аньхой Конч цемент», соответственно. В качестве уставного капитала корпорация внесла земли на 3,1 миллиона рублей (3,1 тысячи га). На этом участке стоит Бутырская гора — единственное месторождение сырья, на которое сейчас можно получить лицензию. Если начнут строить завод, то на месте горы и окрестного леса появится карьер. К тому же этот участок включен в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых с целью, не связанной с сельскохозяйственным производством, не допускается. Чтобы начать строительство завода и добычу сырья, участок рядом с Подкуровкой должны исключить из сельскохозяйственного оборота, перевести эти земли в муниципальную собственность и изменить генплан поселения. А чтобы его изменить, необходимы публичные слушания с участием все тех же сельских «партизан». Круг замкнулся.

Артем Горбунов —

специально для «Новой»,

Ульяновская область