Свои люди сочтутся

Недавно включила телевизор. Хочу, знаете ли, следить за тем, что забивают народу в головы. Включила и удивилась: на Первом канале в передаче «Идеальный ремонт» отделывали гостиную родителей телеведущей Светланы Зейналовой. И, соответственно, Ирады Зейналовой, той самой, что попала в фольклор в качестве символа госпропаганды и ушла затем с Первого на НТВ.

Гостиную, конечно, Зейналовым-старшим украшают в классическом стиле: пастельные тона, массивная мебель, камин, состаренный деревянный пол. Пока идет ремонт, пенсионеры смотрят по телевизору, как их дочери играют в «Кто хочет стать миллионером?» и «Угадай мелодию».

Вдруг я поняла, что многие годы вообще не видела в этих передачах обычных людей. Там снимают звезд, а с некоторых пор и ведущих телеканала. За недавнее время в «Идеальном ремонте» отремонтировали свои уютные квартирки и дачные домики Гузеева, Сябитова, Светлаков, Гордон, Хромченко. В прошлом году обновила комнату мать Екатерины Стриженовой. Прорываются ведущие и в «Угадай мелодию». Та же Светлана Зейналова за два неполных года сыграла в передаче два раза. В нынешнем новогоднем выпуске «Угадай мелодию» состязались Максим Галкин, Екатерина Андреева и — неожиданно! — Олег Газманов.

В «Кто хочет стать миллионером?» за последние месяцы снялись Якубович, Гордон, Масляковы, Екатерина Андреева, ведущие «Контрольной закупки» и даже Владимир Познер. Смотрю архив программы и не верю. Семь лет назад житель Пятигорска Тимур Будаев сорвал банк в три миллиона. В 2001 году в передаче у Максима Галкина миллион выиграл петербуржец Игорь Сазеев — хмурый мужчина в растянутом свитере, интеллигентской бороде и без зуба. Он стал легендой, люди ложились спать с его именем на устах. А ровно спустя 16 лет, в феврале этого года, в «Кто хочет стать миллионером?» вместо петербуржцев играет сам Максим Галкин.

Надо сказать, что в околоновогодний период ведущие Первого канала сражались в викторинах как заведенные. Невольно напрашивался вопрос: не премии ли им так выплачивают? А что? Схема идеальная! Если я правильно считаю: чтобы заплатить сотруднику, например, 500 тысяч, работодатель должен выплатить 151 тыс. руб­лей страховых взносов. И еще 65 тысяч заплатит сам премируемый. Итого 216 тыс. рублей расходов. А с выигрыша в 500 тысяч — 175 тыс. рублей. Это ж золотое дно. А если учесть, что все эти передачи производит не Первый канал, а студия «Красный квадрат», схема с налогами представляется совсем уж интересной.

Даже через передачу о ремонте выгодно оформлять премии и гонорары, хотя счастливые обладатели гостиных в классическом стиле должны платить налог.

Посмотрите шоу ремонта на том же ТНТ. Канал бьется за зрителей. То многодетную семью зазовут, то блокадницу, то инвалида. Снимают живых людей. Можно зайти на сайт и подать заявку. Потому что зрители — это рейтинг и живые деньги. А госканалам они не нужны, и они снимают друг друга. Сразу понятно, кто живет на свои средства, а кто — на государственные.

Я, например, за последние годы неоднократно включала «Свою игру», потому что там играли несколько моих знакомых: обычные ребята из провинции. А «Кто хочет стать миллионером?» я не включаю — пару раз в год проверяю, кто из очередных звезд там выиграл. Интерес чисто исследовательский.

Реальные люди на Первом канале остались только в разно­образных шоу талантов, где все чаще выступают профессионалы. С живыми людьми на Первом есть только «Поле чудес» и программа «Фазенда». Но на «Поле чудес» в основном разыгрывают мелочь, вроде микроволновки, а «Фазенду» снимают в пределах 30 км от МКАД.

На Россию 1 обычный человек вообще не попадет, только через детский музыкальный конкурс или шоу «Удивительные люди». Даже «Сто к одному» превратилась в состязание талантов и выступление телеведущих.

С простыми людьми сложно работать: простые люди плохо понимают, сбиваются, требуют новых дублей. Возиться с простыми людьми центральные каналы не хотят. И деньги им отдавать никто не хочет. На телезрителей вообще решили не тратиться. Поэтому субботним днем после передачи о ремонте у Зейналовых запустили «Приключения итальянцев в России». Зачем покупать для зрителей новые фильмы? Они и старые посмотрят. Сколько лет уже смотрят и не жалуются.