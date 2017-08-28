Не грози Тверской филармонии

В Тверской области история, сильно похожая на «дело Серебренникова», случилась в 2012 году. И за минувшие пять лет дошла до своей логической развязки и даже дальше.

Был в этом регионе недавно такой губернатор Андрей Шевелев (из присланных президентом десантников — был тогда такой тренд в назначениях губернаторов). Это с одной стороны. А с другой стороны, был директор филармонии Владимир Боярский, центр тверских коммуникаций. Он вывел провинциальную филармонию в настоящий центр притяжения — люди из Москвы на концерты ездили, джазовые фестивали собирали всех российских звезд.

При предыдущем губернаторе, Зеленине, том самом, что на обеде в Кремле не захотел скушать червяка, на директора филармонии тоже были наезды: тогда в чьей-то светлой голове возник план построить в центре Твери на месте филармонии и драматического театра развлекательный центр в виде огромного яйца. Боярский отбил свое детище, и стал очень острожен. Это ему, конечно, помогло, когда власть сменилась и начала действовать еще более жестко.

В общем, у Боярского рыли примерно год. Проверка за проверкой перетряхивала филармонию в поисках улик хоть каких-нибудь преступлений, и приходили с обысками в дом Боярского.

Поскольку слухи про успешного директора филармонии ходили по городу разные, были уверены, что найдут кучу компромата. Не нашли ничего.

… Но проверки продолжались. В конце концов забрали в каталажку филармонического главного бухгалтера, мать-одиночку, и та, проведя ночь в камере с туберкулезными бомжами, написала, что, дескать, какой-то «мертвой душе» филармония каждый месяц платила зарплату аж... 5 тысяч рублей!

Боярский попал под домашний арест, как Серебренников. И провел так год с лишним. К тому моменту репутационные потери губернатора Шевелева нарастали — все, кто был знаком с Боярским (включая его знаменитого родственника, покойного ныне Владимира Зельдина), старались донести до президента, что в Тверской области крайне неудачный руководитель.

В конце концов бухгалтер филармонии заявила, что ее вынудили дать неверные показания. Боярского оправдали. И теперь правительство Тверской области выплачивает ему компенсацию за моральный ущерб. Пока длилось дело Боярского, в Твери сняли начальника регионального УВД, посадили несколько составов Управления по борьбе с экономическими преступлениями — за эти самые экономические преступления. Ну и как вишенка на торте — досрочно сняли губернатора Шевелева.

Маятник качнулся в другую сторону. После смены губернатора Владимира Боярского назначили директором бывшего Дома офицеров, из которого ему предстоит сделать новый культурный центр Твери. Это амбициозная задача: Боярскому досталось порядком запущенное здание, когда-то — Дворянское собрание Тверской губернии, с колонным залом с великолепной акустикой, но почти в аварийном состоянии. Теперь бывший руководитель филармонии должен показать мастер-класс, как делать из руин конфетку. Это получилось у него 30 лет назад. Получится ли сейчас?

Назначение Боярского тоже стало знаком для элит. Удивительное ликование возникло в среде людей, далеких от классической музыки. С его новой должностью поздравляли друг друга заслуженные врачи, пожилые чиновники, строители и директора заводов. Они восприняли это как свою личную победу.

Так что теория запугивания творческой элиты иногда не срабатывает, а только злит публику. И очень часто бьет по тому, кто инициировал дело против знакового в культуре человека.

Мария Орлова —

специально для «Новой»,

Тверь