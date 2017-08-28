«Вагнер» как угроза

Два дня — 21 и 23 августа интернет-газета «Фонтанка» публиковала расследование (пять материалов) о «частной военной компании Вагнера», воевавшей в Донбассе и в Сирии. Журналист Денис Коротков рассказал о командирах вооруженного формирования, человеческих потерях, дислокации тренировочной базы (совпала с расположением воинской части 51532 Минобороны в поселке Молькино) и мотивах россиян, которые шли убивать в составе «группы Вагнера».

ЧВК Вагнера официально не оформлена и не связана с Министерством обороны. Она воевала на стороне сепаратистов на Украине, позже наемников перебросили в Сирию.

В начале августа руководство Минобороны в очередной раз отмахнулось от информации о «ЧВК Вагнера». «Какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы «запуганными» анонимными «родственниками и знакомыми», — так прокомментировал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков публикацию Reuters о неучтенных жертвах среди россиян в Сирии.

Сказать то же о материалах Короткова будет сложнее. В публикациях «Фонтанки» приведено множество документов: фотографии наемников на тренировочной базе в Краснодарском крае (пос. Молькино), копии паспортов погибших, анкеты, заполненные будущими наемниками. Возможно, именно с этим связан интерес интернет-троллей к фигуре Дениса Короткова.

23 августа пользователь «Живого журнала» с ником @manzal рассказал в своем посте, что Денис Коротков — бывший сотрудник полиции, хотя сам Денис эту информацию нигде не афишировал. После комментария, что журналиста «пора пощупать за вымя…», анонимы начали обсуждать адреса, где может жить Коротков.

В редакции «Фонтанки» считают, что если место регистрации можно найти в базах данных, то реальное место жительства — только в результате слежки. Комментарии с адресами автор блога удалил по просьбе «Фонтанки». В редакции также считают, что угроза их автору исходит не только из Сети — решение могло быть принято на куда более серьезном уровне: «По нашей информации, после статей Короткова в структурах, связанных с «группой Вагнера», состоялось совещание. До «Фонтанки» донесли суть принятых решений, но мы все же надеемся на здравый смысл».

Денис Коротков сказал «Новой», что прямые угрозы поступают ему впервые. «Приходилось много писать о не самых приятных людях, — говорит он, — но чтобы кому-то хватило мозгов обратиться с прямыми угрозами — я такого не помню». Опасения журналиста связаны с тем, что опубликованный в Сети адрес распыляет круг ответственных за возможное нападение. «Если я теперь получу трубой по голове в подъезде, то скажут, что какие-то озабоченные патриоты прочитали и дали по голове», — предполагает Коротков.

Можно трактовать угрозы и нестандартно, считает журналист. «Я бы рассматривал это как провокацию — чтобы мы обнародовали еще больше материалов. Несмотря на очевидное (негативное. — Ред.) мое отношение к незаконным вооруженным формированиям, мы не публиковали данные родственников и живых бойцов этого формирования. И, несмотря на такой поток дерьма, не позволим себе этого и в дальнейшем», — заявил Коротков.

Сам Денис и редакция «Фонтанки» приняли «разумные меры предосторожности». Коротков по-прежнему работает. Редакция уверяет, что на тональности будущих материалов угрозы никак не скажутся. «Это неизбежная часть работы журналиста во всем мире, если они занимаются серьезными темами, — говорит главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. — Такие темы не должны нравиться всем — это не медный пятак. Не то чтобы мы к этому привычны — не хотелось бы привыкать».

По информации Горшкова, полиция уже занялась инцидентом. Депутат Борис Вишневский («Яблоко») отправил обращение начальнику ГУ МВД по Петербургу и области с просьбой обеспечить безопасность Короткову и идентифицировать тех, кто ему угрожал. «Максимальная огласка этой истории — это одно из немногих средств, которые есть в нашем арсенале», — заключил Александр Горшков.

Сергей Сатановский,

«Новая газета в Санкт-Петербурге»