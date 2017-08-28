Виктор Пузо музыкант, художник

— Я много выпил накануне, шел по улице, и в голове вертелось: «408 бутылок, столько осилил я, 408 бутылок, и все за три дня». Лето, жара, солнце лупит, невыносимое состояние, просто жуткое. И из меня вылезла эта бормоталка на тему: «Что же я так переборщил? Зачем?». Если продолжать в таком духе, есть все основания не дотянуть до полтинника.

Миф о том, что творческие люди жрут алкоголь литрами и сутками, поскольку они тонко чувствующие натуры и мир их ранит — это именно миф. Скорее наоборот, нам, творческим натурам, приходится себя сдерживать. Если безудержно бухать, очень скоро не сможешь ни играть, ни картины писать, ни все остальное.

Последнее время вообще стали меньше пить. По крайней мере, в Москве. И напитки облагородились. Водяра в меню алкоголика уступила место виски и коньяку. Да, это дороже, но чувствуешь себя лучше и пьешь поменьше. Водка-то дешевая, ее можно заряжать хоть три раза на дню — сильно по карману не ударит. А тут цена сдерживает.

Перестали или почти перестали пить молодые. Все помнят эти лавочки, на которых сидели подростки с «балтикой», сейчас такое редко увидишь. Если так пойдет дальше, скоро бухать будут одни старички. Молодым-то зачем? Они и так молодые.

Пьянство не в моде, и слава богу. Как человек с большим алкоголическим стажем могу сказать, что ничего хорошего там нет. Дорожка кривая, проблем будет много. Так что пейте с нами, пейте, как мы, но не вздумайте пить больше нас! Это опасно для жизни.

Пьянка — не спорт, тут здоровье нужно. Плюс большая сила воли, чтоб не скатиться совсем на днище. У меня есть железное правило: если я решил выпить — иду к мольберту. Хочешь дурака валять – сначала повкалывай. Иначе это будет тупой и совершенно ненужный алкоголизм.

С возрастом алкоголь не исчез, он в некотором роде превратился в метафору. Если я написал в фейсбуке: «Щас бы вотки», это не значит, что тут же побежал за бутылкой и налупился. Я все-таки больше на эту тему говорю и шучу, чем действительно пью запоем. А дела-то я когда делать буду? Я все время что-то делаю, картины пишу, концерты играю и, да, время от времени пью. Почему? Потому что невозможно играть рок-н-ролл трезвым. После сорока играть трезвым — это как? Взрослый лось, а играешь рок-музыку. Только пьяным это можно делать. Как иначе, не понимаю.

Но наверное, даже если брошу пить, все равно буду петь на эту тему, потому что она сама из меня вылезает. Это как любовь. Тяжелая, с разводами, скандалами, хлопаньем дверьми, битьем посуды — но, конечно, любовь.

Услышать песни с нового альбома «Прохора и Пузо» «Тундра» можно 8 сентября в Рюмочной «Зюзино»