Новая газета
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«Справедливости в деле Серебренникова!»

Мировые знаменитости выступили в защиту худрука «Гоголь-центра»: 35 подписей. Текст обращения

Культура

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Петиция в защиту Кирилла Серебренникова составлена знаменитым немецким режиссером, интендантом театра «Schaubuehne am Leniner Platz» (Берлин) Томасом Остермайером и известным драматургом Мариусом фон Майенбургом (по мотивам его пьесы поставлены спектакль «Гоголь-центра» и фильм Серебренникова «Ученик»). Вот текст, выложенный на сайт change.org и опубликованный на сайте журнала Spiegel. 35 подписей под письмом: все имена первого ряда. Актеры, писатели, режиссеры, директора легендарных театров Германии и Великобритании.

Кейт Бланшетт — одна из подписанток письма в защиту Сергебренникова. Фото: Reuters

«Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. Обвинения против него не обоснованы и заставляют предположить, что таким образом режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот.

Серебренников обвиняется в присвоении денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», — якобы не осуществленного. Фрагменты видео, рецензии, отзывы зрителей в фейсбуке, гастроли в Риге и в Париже, выдвижение спектакля на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» и то, что спектакль идет в «Гоголь-центре», доказывают абсурдность этого обвинения. Тем не менее, Серебренникову угрожает обвинительный приговор и до десяти лет тюрьмы.

Не обоснованным выглядит также домашний арест, примененный к нему до начала процесса. Серебренников обязан носить электронный браслет, лишен права использовать интернет и электронную почту, может общаться лишь с членами семьи. Это обозначает не что иное как запрет контактов, предвзятость и «запрет на профессию» для одного из самых известных художников современной России.

Мы призываем российскую прокуратуру прекратить преследование Кирилла Серебренникова и снять надуманные обвинения против него.

Мы обращаемся также к правительственным кругам своих стран с призывом употребить все возможные средства для того,

чтобы Кирилл Серебренников не оказался в заключении как жертва политически мотивированной дискредитации».

  • Марен АДЕ (кинорежиссер),
  • Йозеф БИРБИХЛЕР (актер, писатель),
  • Кейт БЛАНШЕТТ (актриса),
  • Андреа БРЕТ (режиссер),
  • Софи КАЛЛЬ (художница),
  • Теодор КУРЕНТЗИС (дирижер),
  • Ларс АЙДИНГЕР (актер),
  • Каролин ЭМКЕ (писательница),
  • Кристин АЙЕНШТАЙНДОТТИР (директор Reykjavik City Theatre),
  • Юрген ФЛИММ (интендант Staatsoper, Берлин),
  • Герберт ФРИЧ (режиссер),
  • Давид ХАРРОУЭР (писатель),
  • Нина ХОСС (актриса),
  • Владимир ЮРОВСКИЙ (дирижер),
  • Ульрих КУОН (интендант Deutsches Theater, президент союза театральных деятелей Германии),
  • Барри КОСКИ (интендант Komische Oper, Берлин),
  • Дэвид ЛЭН (интендант театра Young Vic, Лондон),
  • Игорь ЛЕВИТ (пианист),
  • Иоахим ЛЮКС (интендант театра «Талия», Гамбург),
  • Ари МАТТИАССИН (интендант Национального театра Исландии),
  • Мариус фон МАЙЕНБУРГ (режиссер, писатель),
  • САЙМОН МАКБЕРНИ (режиссер, актер),
  • Серджио МОАБИТО (драматург),
  • Сергей НЕВСКИЙ (композитор),
  • Томас ОСТЕРМАЙЕР (интендант театра Schaubuehne, Берлин),
  • Мило РАУ (режиссер, писатель),
  • Марк РАВЕНХИЛЛ (писатель),
  • Фальк РИХТЕР (режиссер, писатель),
  • Юлиан РОЗЕФЕЛЬДТ (видеохудожник),
  • Фолькер ШЛЕНДОРФ (кинорежиссер),
  • Данис ТАНОВИЧ (кинорежиссер),
  • Энда УОЛШ (писатель),
  • Йосси ВИЛЕР (интендант Oper Stuttgart),
  • Эльфрида ЕЛИНЕК (писатель)

(оригинал письма в журнале Spiegel) 

Кирилл Сереберенников за решеткой в зале суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

специально для «Новой газеты»

Петер Штайн
театральный режиссер, Германия

Петер Штайн, живой классик европейской театральной режиссуры, передал в редакцию «Новой газеты» свое заявление в защиту российского коллеги.

— Требую, как и все европейские деятели культуры, прекратить применение насильственных действий по отношению к режиссеру Кириллу Серебренникову и выпустить его на свободу. Расследование мнимых финансовых афер не должно быть поводом для запрета художнику заниматься творческой работой. Справедливости в деле Серебренникова!

Рим — Сан Панкрацио,
26 августа 2017 года

Теги:
великобритания, германия, открытое письмо, реакция мира, серебренников

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