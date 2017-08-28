«Справедливости в деле Серебренникова!»
Мировые знаменитости выступили в защиту худрука «Гоголь-центра»: 35 подписей. Текст обращения
«Новая газета»редакция
Петиция в защиту Кирилла Серебренникова составлена знаменитым немецким режиссером, интендантом театра «Schaubuehne am Leniner Platz» (Берлин) Томасом Остермайером и известным драматургом Мариусом фон Майенбургом (по мотивам его пьесы поставлены спектакль «Гоголь-центра» и фильм Серебренникова «Ученик»). Вот текст, выложенный на сайт change.org и опубликованный на сайте журнала Spiegel. 35 подписей под письмом: все имена первого ряда. Актеры, писатели, режиссеры, директора легендарных театров Германии и Великобритании.
«Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. Обвинения против него не обоснованы и заставляют предположить, что таким образом режиссеру с международным именем просто пытаются заткнуть рот.
Серебренников обвиняется в присвоении денег, выделенных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь», — якобы не осуществленного. Фрагменты видео, рецензии, отзывы зрителей в фейсбуке, гастроли в Риге и в Париже, выдвижение спектакля на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» и то, что спектакль идет в «Гоголь-центре», доказывают абсурдность этого обвинения. Тем не менее, Серебренникову угрожает обвинительный приговор и до десяти лет тюрьмы.
Не обоснованным выглядит также домашний арест, примененный к нему до начала процесса. Серебренников обязан носить электронный браслет, лишен права использовать интернет и электронную почту, может общаться лишь с членами семьи. Это обозначает не что иное как запрет контактов, предвзятость и «запрет на профессию» для одного из самых известных художников современной России.
Мы призываем российскую прокуратуру прекратить преследование Кирилла Серебренникова и снять надуманные обвинения против него.
Мы обращаемся также к правительственным кругам своих стран с призывом употребить все возможные средства для того,
чтобы Кирилл Серебренников не оказался в заключении как жертва политически мотивированной дискредитации».
- Марен АДЕ (кинорежиссер),
- Йозеф БИРБИХЛЕР (актер, писатель),
- Кейт БЛАНШЕТТ (актриса),
- Андреа БРЕТ (режиссер),
- Софи КАЛЛЬ (художница),
- Теодор КУРЕНТЗИС (дирижер),
- Ларс АЙДИНГЕР (актер),
- Каролин ЭМКЕ (писательница),
- Кристин АЙЕНШТАЙНДОТТИР (директор Reykjavik City Theatre),
- Юрген ФЛИММ (интендант Staatsoper, Берлин),
- Герберт ФРИЧ (режиссер),
- Давид ХАРРОУЭР (писатель),
- Нина ХОСС (актриса),
- Владимир ЮРОВСКИЙ (дирижер),
- Ульрих КУОН (интендант Deutsches Theater, президент союза театральных деятелей Германии),
- Барри КОСКИ (интендант Komische Oper, Берлин),
- Дэвид ЛЭН (интендант театра Young Vic, Лондон),
- Игорь ЛЕВИТ (пианист),
- Иоахим ЛЮКС (интендант театра «Талия», Гамбург),
- Ари МАТТИАССИН (интендант Национального театра Исландии),
- Мариус фон МАЙЕНБУРГ (режиссер, писатель),
- САЙМОН МАКБЕРНИ (режиссер, актер),
- Серджио МОАБИТО (драматург),
- Сергей НЕВСКИЙ (композитор),
- Томас ОСТЕРМАЙЕР (интендант театра Schaubuehne, Берлин),
- Мило РАУ (режиссер, писатель),
- Марк РАВЕНХИЛЛ (писатель),
- Фальк РИХТЕР (режиссер, писатель),
- Юлиан РОЗЕФЕЛЬДТ (видеохудожник),
- Фолькер ШЛЕНДОРФ (кинорежиссер),
- Данис ТАНОВИЧ (кинорежиссер),
- Энда УОЛШ (писатель),
- Йосси ВИЛЕР (интендант Oper Stuttgart),
- Эльфрида ЕЛИНЕК (писатель)
(оригинал письма в журнале Spiegel)
специально для «Новой газеты»
Петер Штайн, живой классик европейской театральной режиссуры, передал в редакцию «Новой газеты» свое заявление в защиту российского коллеги.
— Требую, как и все европейские деятели культуры, прекратить применение насильственных действий по отношению к режиссеру Кириллу Серебренникову и выпустить его на свободу. Расследование мнимых финансовых афер не должно быть поводом для запрета художнику заниматься творческой работой. Справедливости в деле Серебренникова!
Рим — Сан Панкрацио,
26 августа 2017 года