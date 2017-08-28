Требуется крыша. И стены!

Евгения Кирюхина и ее дети. Фото из личного архива

Евгения Кирюхина — мать троих детей, методист лечебной физкультуры с высшим образованием, коренная москвичка. Бросила всё и уехала с мужем и детьми в Торжокский район Тверской области в обычную деревню, где нет достопримечательностей — кроме неба, звезд и чистого воздуха.

Вместе строили двор и птичник, завели корову, птицу, планировали пристройку к дому, в общем, жили. Нашли общий язык с другими фермерами, работали с ними сообща.

Через два года муж вернулся в Москву, а Евгения осталась. Привыкла к жизни в деревне, а главное, у старшего ребенка пошли на лад дела со здоровьем, перестал принимать гормональные препараты, бегает, толстеет — что еще маме надо.

Но 12 августа 2017 года в ночь из-за неисправности электропроводки загорелась пристройка. За ней обшивка дома и крыша. Евгения эвакуировала всю семью, но имущество сохранить не удалось.

Потеряли все.

Местная власть предоставила дом в той же деревне на время строительства нового. Также муниципальные и областные власти помогли найти компанию для разборки сгоревшего дома. Евгения не отчаивается.

— Люди помогли с мебелью, посудой, обувью и одеждой. Грех жаловаться. Все живы, не война, не зима!

И мы все можем помочь многодетной матери Евгении Кирюхиной, перечислив деньги на ее счет.

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