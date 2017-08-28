По прозвищу «Добрик»

На стене моей комнаты висит очень необычная фотография: субтильный юноша с грустными глазами и с пышной гривой стоит на коленях на стадионе в Петровском парке, а его партнер с не менее кудрявой, только светлой шевелюрой, Сергей Кирьяков, что-то шепчет ему на ухо и нежно обнимает. «В чем необычность?» — спросите вы. А в том, что промахи полузащитника, всю свою карьеру сажавшего своими финтами соперников на пятую точку, можно было пересчитать по пальцам. Добровольский, наверное, единственный из того поколения бело-голубых игрок, к которому у динамовских болельщиков нет абсолютно никаких претензий.

Фото: РИА Новости

Добрик, как любовно прозвали его поклонники, меньше всех виноват в том, что «Динамо» так и не дотянулось до золота во второй половине 80-х. Но ведь счастье болельщицкое измеряется не только победами любимого клуба во всевозможных турнирах. Александр Мальцев, к примеру, так и не взял с хоккейным «Динамо» ни одного чемпионства, но столько радости, сколько он принес людям, не поддается счету. Похожая история и с парнишкой из села Марковка под Одессой, который сам выбрал Новогорские рощи, несмотря на то, что

его в свои сети заманивали Киев с Лобановским, «Спартак» и ЦСКА. «Мне предлагали четыре связки ключей одновременно…» — вспоминал потом Игорь.

А как было не обратить внимания на техничного умницу из кишиневского «Нистру», бессовестно накручивавшего тех, о ком уже давно писали газеты? После матча с «Днепром» тренер гостей Владимир Емец взял и привел Добровольского в раздевалку к своим звездным подопечным со словами: «Посмотрите, кто вас сделал. Сорок килограммов. Из них тридцать пять — в голове».

…За этой светлой головой охотился и мадридский «Реал», но боссы итальянской «Дженоа», куда Маленького принца (еще одно прозвище Игоря) продали незадолго до развала Союза без его согласия за 7 миллионов долларов, запросили огромные отступные. Оклемавшись после тяжелой травмы и поскитавшись по арендам («Кастельон», «Серветт»), он обратил на себя внимание владельца «Олимпика» Бернар Тапи, который, увидев Добровольского в деле, воскликнул: «Если бы у меня были такие ноги, я стал бы миллионером». Кстати, в «Серветте» Добровольский мог получить звание лучшего бомбардира турнира, но, когда команда заработала в последнем туре пенальти, штатный исполнитель уступил право пробить юному местному воспитаннику… В миллионера же и игрока основы марсельцев лучший футболист СССР-90 не превратился, но вместе с Феллером, Бокшичем, Дешамом и Десайи выиграл первенство Франции и Лигу чемпионов. К слову, первым из россиян…

В 1993-м он снова вернулся в «Динамо». И на убогих полях и пустых развалившихся стадионах по-прежнему демонстрировал неповторимую колдовскую легкость и фирменную воздушность. Вот только партнеры замыслы виртуозной «десятки», снявшейся в рекламе известного шоколадного батончика, не всегда догоняли… Возможно, с тонким и неординарным Юрием Тишковым у них сложился бы идеальный тандем. Но в кубковым июльском матче в Коломне защитник Бодак сломал Юре и ногу, и карьеру. Подбежавший к Тишкову Добровольский схватится за голову, разрыдается, а потом уткнется в плечо Валерию Газзаеву и на второй тайм не выйдет…

Не выйдет Добрик и на изумрудные американские газоны летом-94, потому что подпишет пресловутое «письмо четырнадцати». Однако Игорь и по сей день считает, что поступил правильно, потребовав отставки Павла Садырина, и о пропуске чемпионата мира не жалеет: «Есть футбол, а есть жизненные принципы». К слову, на мундиале в Италии-90 Добровольский элегантно, головой, отправит четвертую «банку» Камеруну. И это будет последний мяч сборной СССР на мировых форумах. А в 1992-м станет автором единственного гола команды СНГ на Евро, огорчив тогдашних чемпионов мира — немцев.

Игрок команды «Динамо» (Москва) и сборной СССР по футболу Игорь Добровольский (справа) в момент игры. 1991 год. Фото: РИА Новости

Говорят, что Маленький принц так не раскрыл свой талант на планете Земля по-настоящему.

Но сам герой так не думает. «Я олимпийский чемпион. Последняя Олимпиада среди профессионалов за мной». И он прав. Это был звездный час Игоря, всего на один пункт отставшего от Ромарио, наколотившего семь мячей. Именно Добровольский сравняет счет в полуфинале с итальянцами, переведя встречу в дополнительное время, и в финале — с бразильцами. С одиннадцатиметрового. Холоднокровно и четко. Почти по центру. Так умел только он. Без шансов для Таффарела, завалившегося еще до удара...

Жалеет Игорь Иванович, тренирующий ныне сборную Молдавии, только об одном: «Слишком часто менял клубы, мог сказать «до свидания» кому угодно. Мне хотелось одного: играть. И плевать было, куда ради этого ехать…».

1 мая 1994 г. Капитан клуба «Спартак» В. Онопко и капитан клуба «Динамо» И. Добровольский во время матча. Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Лебединой песней Добрика, освоившего несколько иностранных языков, оказалась «Фортуна» из Дюссельдорфа, но еще раньше, в сезоне 1994/95 он блеснул в мадридском «Атлетико» одиозного президента Хесуса Хиля. И блеснул так, что его до сих пор там помнят. В 2007-м я очутился на «Висенте Кальдерон» и зашел в клубный магазинчик сувениров. Узнав, что я из России, продавец усадил меня на стул и долго рассказывал, как Добровольскому хватило 15 минут, чтобы спасти «матрасников» от поражения и вылета в первую лигу. «Он вышел на замену и тут же — голевая передача! Не глядя, щечкой, точно в ноги. Фантастика! А потом, находясь в штрафной, всем видом показал, что отдаст направо. Все ждали паса: и нападающий, и вратарь «Спортинга». Но он тихонечко покатил в левый угол ворот! Гол! Победа! Феноменально!» — усатый испанец восхищенно тряс кулаком.

Надо ли писать, что до поздней ночи мы выпивали за «самого крутого русского» под безмятежным мадридским небом.