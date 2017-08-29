Чудо с хвостиком: game over

Объявила об этом в понедельник вечером, правда, не она. А ее мама. Но это тот случай, когда сказанному не лично спортсменкой можно верить. Потому что еще в апреле о своем намерении повесить коньки на гвоздь сообщила представителям национальной Федерации сама Липницкая, которая последний раз выходила на лед на московском этапе Гран-при прошлой осенью. Так что сенсации в ее окончательном уходе нет и удивляться такому «обратному вращению» не стоит. Однако грусть от того, что публика больше не увидит на арене девчушку в красном платье-пальто, присутствует.

История Юли типична для спорта и, в частности, для фигурного катания, куда она пришла в четыре года. В 10 лет она совершила путешествие из родного Екатеринбурга в Москву, чтобы продолжить обучение ледовому искусству на более высоком уровне. И через 36 месяцев уже выиграла все международные соревнования, в которых участвовала. Мир внимательно присмотрелся к ней на взрослом финале «Гран-при»-2013, где она уступила только японке Мао Асаде. Но уже зимой на первенстве континента в Будапеште с Юлей ничего не могли поделать крутая Каролина Костнер и подруга по команде Аделина Сотникова. К тому моменту наши барышни не знали побед на европейских форумах 8 лет…

А потом был Сочи, где от выступления Юли сошла с ума вся планета. Школьница, получившая право отвечать не только за себя, но и за куда более именитых партнеров по сборной, не дрогнула. Только она и Евгений Плющенко отработали командный турнир без замен. Но только она выиграла и короткую, и произвольную программу. Причем без шансов для соперниц. После прокатов ученицы Этери Тутберидзе канадские комментаторы цокали языками, американские — разводили руками, а глаза их японских коллег напоминали советские пятикопеечные монетки. Легендарный Стивен Спилберг, покоренный ее шедевральным четырехминутным исполнением под музыку из фильма «Список Шиндлера», написал Юле трогательное письмо с благодарностью.

Да что Спилберг! Сам глава государства, сиявший от удовольствия, спустился из своей ложи, чтобы поприветствовать и потрепать по очаровательному хвостику маленькую красавицу, ставшую открытием Игр-2014.

На личный турнир силенок и опыта у Липницкой, естественно, не хватило (5-е место), но зато на чемпионате мира она завоевала серебро и вместе с Анной Погорилой добыла третью лицензию для девчонок на будущий форум.

Казалось, вместе с Сотниковой они и дальше будут бомбить акселями и риттбергами всем на зависть. Однако уже к концу года Юлия, попавшая на обложки всех глянцевых журналов (многие европейские издания назовут ее спортсменкой года), провалила первенство России на счастливом сочинском льду. А чуть позже случился разрыв с Этери Тутберидзе. По словам коуча, «из-за потери взаимного доверия». Существует версия, что конфликт «соорудила» в том числе и мама фигуристки, начавшая в какой-то период зачем-то активно вмешиваться в тренировочной процесс. Не сложилось у строптивой и своенравной Юли сотрудничества и с Мариной Зуевой, к которой она ездила в США ставить программы. Тогда Липницая перебралась в Сочи в группу к Алексею Урманову, но и с ним прорыва не вышло: на чемпионате страны в декабре-2015 она финишировала седьмой.

Сезон-2016 запомнился серебром в финале Кубка России и победой на тирольском кубке в австрийском Инсбруке. Но это, как показали дальнейшие события, были лишь эпизоды. Обострившиеся травмы, вызванные недетскими нагрузками и переходным возрастом, не позволили принять участие на «Скэйт Америка», а на домашнем этапе серии Гран-при она с трудом, после паузы, докатала произвольную программу и исчезла с радаров…

В определенный момент появилась информация, что располневшей Юле подыщут партнера и она попробует себя в новой ипостаси, но сама Липницая резко отвергла эту идею: «Я лучше закончу, чем перейду в парное катание». И вот то, о чем «сплетничали» полгода назад, свершилось: Липницкая решила покинуть лед (от свежих комментариев она, правда, отказалась).

Фанаты, до последнего надеявшиеся на камбэк Юли и потому шокированные подобным известием, уже вовсю ищут крайних. Одни клеймят журналистов, «устровших нездоровый ажиотаж вокруг ее олимпийского триумфа и сбившие малышку с верного пути». Другие видят причину бед в «жестком тренере Тутберидзе, выжавшей из хрупкой Липницкой все соки и переключившейся на других юных фей». Кто-то обвиняет во всем чиновников, «классно обмывавших юлину победу, но не поддержавших ее в непростой период». Досталось и маме, которая «лепила из дочки с раннего детства чемпионку с маниакальной страстью и в итоге чуть не угробила ее психику» (помимо проблем с тазобедренным суставом Юля, употреблявшая долгое время специальную биодобавку, лечилась в зарубежной клинике от анорексии).

Доля истины, на мой взгляд, есть в каждом утверждении. Но штука под названием профессиональный спорт, уж простите за цинизм, имеет свои правила. Ты либо принимаешь их, принося в жертву здоровье ради достижения большой цели, либо нет. А дальше – как карта ляжет. Многое зависит от удачи и особенностей собственного организма, как бы банально это ни звучало.

Тара Липински, коллега россиянки, тоже ушла в девятнадцать. А гимнастка Оксана Чусовитина в 41 отправилась в Рио на свои седьмые Игры…

О ситуации с самой юной олимпийской чемпионкой очень точно высказалась Татьяна Тарасова: «Липницкая – звезда. Просто одни светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут…». И, от себя добавлю, относиться к этому нужно спокойно.

Так же спокойно, как улыбчивая девочка с хвостиком в феврале 2014-го заставила весь мир восхищаться своим талантом.