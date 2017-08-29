Что случилось в Каспийске?

Спустя 9 дней после трагедии в Сургуте, где 19-летний Артур Гаджиев от имени запрещенного в России «Исламского государства» напал на улице с ножом на случайных прохожих и ранил семь человек, произошла новая трагедия — в дагестанском Каспийске. Двое молодых людей напали с ножами на полицейских. Один сотрудник полиции погиб, один тяжело ранен. Двое нападавших убиты.

Двое нападавших убиты. Фото: Голос Дагестана / Вконтакте

Нападение произошло в понедельник, около 9 часов утра. Наряд полиции из трех человек на служебном УАЗе заехал на заправку недалеко от центра города. Пока машина заправлялась, на станцию забежали два человека и бросились на полицейских с ножами.

Старший сержант Мирзаев погиб на месте, его сослуживец с ножевыми ранениями доставлен в больницу, после операции врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Двое нападавших убиты (по неподтвержденным пока данным, всего нападавших было трое. Третьему человеку удалось скрыться с места нападения, но позднее он был задержан).

Убитые оказались жителями Каспийска. Это 19-летние Ислам Абусалимов и Ислам Полатов. В рюкзаке одного из убитых следователи обнаружили черный флаг «Исламского государства». В тот же день информационное агентство ИГ распространило заявление, в котором сообщило, что молодые люди действовали от лица исламистов.

Содержимое рюкзака одного из убитых нападавших. Фото: Голос Дагестана / Вконтакте

Но в самой республике скептически относятся к подобным заявлениям ИГ.

Так, секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, комментирует нападение следующим образом: «С большой долей вероятности двое нападавших не имеют отношения к террористической организации. Заявления людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике, не соответствуют действительности. Все те люди, которые оттуда (из Сирии и Ирака — ред.), пытаются вернуться в республику, находятся под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация отслеживается».

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».