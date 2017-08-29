Юлия Латынина: Госзакупки опиума для народа

Сразу после возбуждения уголовного дела против Кирилла Серебрянникова министр культуры Владимир Мединский сурово раскритиковал программу выделения бюджетных денег Серебренникову, принятую еще в 2011 году, еще до его прихода в министерство. «Нами было принято решение отказаться от поддержки «Платформы», — сказал г-н Мединский. Возникает вопрос: господдержка каких проектов была признана министром Мединским более приоритетным, чем поддержка одного из самых выдающихся российских режиссеров?

Список этих проектов содержится на сайте Минкульта в разделе «Госзаказы». Зайдя на этот сайт, мы можем увидеть, что важнее поддержки Серебренникова министру Мединскому показалось проведение «мероприятий духовного характера в зарубежных странах» в рамках дня России на 69 млн руб. (лот #0173100007716000215). Или деятельность «российского духовно-культурного центра в Париже»: 62 млн руб по контракту от 11.08.2017. И еще столько же (62 млн руб.) — через четыре дня. Также важными были дни российской духовной культуры во Франции (35 млн руб.) и конференция «Новые маршруты религиозного туризма» — всего-то 4 млн руб.

Но, без сомнения, одной из самых затратных статей при министре Мединском стали закупки «Православной энциклопедии» под редакцией патриарха Кирилла. Выпускается она православной религиозной организацией «Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — синодальное учреждение Русской православной церкви». Совокупные траты на это издание превосходят все, что можно себе представить.

Судите сами.

Номер заказа: 173100007716000243. Дата подведения итогов: 21.04. 2016. Цена — 40 млн руб.

Номер заказа: 0173100007716000459. Дата подведения итогов: 21.06.2016. Цена — 14 998 600 руб.

Номер заказа: 0173100007717000083. Дата подведения итогов: 03.04.2017. Цена — 39 999 600 руб.

Номер заказа: 0173100007717000152. Дата подведения итогов: 28.04.2017. Цена — 10 467 000 руб.

Номер заказа: 0173100007717000230. Дата: 19.06.2017. Цена — 31 968 000 руб.

Итого: только за 2016—2017 гг. Минкульт потратил на Православную энциклопедию 135 млн руб.

Эти сведения содержатся на сайте Министерства культуры, который показывает контракты только за 2016—2017 гг.

Сайт clearspending.ru показывает контракты и под другими номерами.

Судя по сайту clearspending.ru, с момента прихода г-на Мединского на должность министра (с 2012 по 2017 г.) Министерство культуры потратило на закупки этого жизненно важного духовного продукта около 270 млн руб.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Фото: РИА Новости

Надобно сказать, что Минкульт был не единственным государственным учреждением, которое решило, что без Православной энциклопедии ему ну никак. На сайте clearspending.ru есть огромный список бюджетных учреждений, которые регулярно закупали этот важный продукт.

Среди постоянных покупателей, к примеру, значится департамент образования г. Москвы. С завидной регулярностью, раз в несколько месяцев, департамент тратит на Православную энциклопедию по 1 620 000 руб. по графе «Учебники». Страшно любит закупать Православную энциклопедию Некрасовская библиотека: 1 260 000 руб. в апреле 2016 г., 1 260 000 руб. — в ноябре 2016 г. и т.д.

Другие шикуют меньше. Например, Курский, Тверской и Тольяттинский университеты в 2015-м покупали лотами по 64 800 руб., Пермский университет в 2016-м году купил лот на 108 000 руб., Кубанский — на 129 000, а Московский архитектурный институт отделался в 2016-м всего 54 000 руб.

В истории с госзакупками этого эпохального труда удивительно все.

Во-первых, Библия традиционно является одной из немногих книг, которые распространялись бесплатно. На Западе в каждом отеле вы найдете экземпляр Библии. И в общем-то причина этого понятна. Срок копирайта на абсолютное большинство христианских текстов истек.

Мы вряд ли сможем отыскать потомков апостола Иоанна, чтобы вручить им авторские отчисления за Евангелие, тем более вопрос с подлинным авторством текста остается открытым.

Так уж случилось, что автор настоящей заметки последние несколько лет посвящает истории христианства куда больше времени, чем журналистике. Поэтому ответственно заявляю: отсутствие проблем с авторскими правами плюс просветительское рвение прозелитов привели в век интернета к тому, что библеистика — это одна из немногих областей, в которых источники можно изучать прямо в Сети.

Хотите прочесть Библию на русском? Она доступна на том же patriarchia.ru. Правда, это синодальный перевод, качество которого ниже всякой критики, но, с другой стороны, Вульгата тоже была не подарок. Хотите Новый Завет на греческом? Ради бога. На греческом с подстрочником, если вы не уверены в своем владении эллинской речью? Пожалуйста, к вашим услугам superbook.org.

На сайте biblehub.com вы можете прочесть мазоретский текст Торы и Танаха на древнееврейском в любых вариантах: хотите Ленинградский кодекс, хотите Алеппский. Вы можете прочесть любые комментарии: Барнса, Кальвина, Ланге, Кларка, Дарби, и перевод на любой язык, включая амхарский. Вы можете прочесть Септуагинту.

Плюс вы легко найдете в интернете огромные коллекции текстов. Earlychristianwritings.com, earlyjewishwritings.com, gnosis.org, newadvent.com, sacred-texts.com и пр. На них можно прочесть все: от «Вознесения Исайи» до Коптского апокалипсиса Петра, от 2 Баруха до «Трехчастной Протенойи», от Марка Минуция Феликса до переписки Пилата и Тиберия.

Нет там только текстов, которые нарушают копирайт: ну, например, недавней публикации почти полной рукописи «Деяний Филиппа», найденных Франсуа Бовоном в греческом монастыре Ксенофонтос, или уже какой-то совсем экзотики, вроде сохранившегося только на арабском рассказа о том, как апостол Петр обратил в христианство императора Нерона.

При этом все эти сайты, разумеется, не являются государственными. Сайт fouthcentury.com содержит, к примеру, Wisconsin Lutheran College, а крупнейший американский католический сайт newadvent.com содержит один-единственный человек — Кевин Найт (Kevin Knight). Эти люди, организации и волонтеры вкладывают свое время, ресурсы и деньги (причем не малые) в выкладывание текстов на языке оригинала, перевод, комментарии и подробные профессиональные справки.

Этим людям, несмотря на то, что они являются искренне и даже истово верующими, не приходит в голову осуществлять на этих сайтах цензуру. Им не приходит в голову снять с сайта «Пистис Софию» только потому, что она написана проклятыми гностиками, или заклеймить Сирмийский символ веры как результат происков мерзких ариан.

Увы, на фоне западного богатства российский сегмент библейского интернета поражает своим убожеством.

Большинство российских православных сайтов до сих пор борются с арианской ересью. Они застыли примерно в том времени, в котором Баруха Спинозу предали анафеме за сомнение в том, что Тору написал лично Моисей. Энциклика Divino Afflante Spiritu папы Пия XII обошла их стороной. О качестве переводов я уже не говорю: никому не рекомендую читать в переводе на русский Филона Александрийского или Афанасия Великого.

Но самое главное отличие западных сайтов от нашей православной и бессребренной духовности заключается в том, что грязным представителям мира чистогана не приходит в голову впаривать результаты своей деятельности бюджету. Казенные закупки опиума для народа по конкурсу за бюджетный счет — это чисто российское ноу-хау.

Православная энциклопедия. Фото: culture.ru

Какие же сведения (по сравнению с достижениями современной библеистики) предлагает нам за казенный счет Православная энциклопедия?

Чтобы далеко не ходить, возьмем статью прямо с заглавной страницы ее сайта. Это статья о Богородице. Из нее мы узнаем, что «о том, что Ее земная кончина уже близка, Богородица узнала от арх. Гавриила. Эту весть Богородица приняла с большой радостью: Ей предстояла скорая встреча со Своим Сыном».

Мы также узнаем, что «в качестве предзнаменования ожидающей Богородицу по Ее Успении славы архангел вручил Ей райскую ветвь от финикового дерева, сияющую неземным светом».

Интересующийся читатель может узнать, что «после сошествия Св. Духа Богородица прославилась среди христиан многими чудесами», что жребий проповедовать Евангелие ей выпал в Грузии и что перед кончиной Богородицы «силой Божией в Ее дом были собраны находившиеся тогда в различных странах апостолы. Опоздал один лишь апостол Фома».

Что?! Правда? Архангел Гавриил вручил Богородице перед смертью райскую ветвь, сиявшую, как люстра в Большом кремлевском дворце, и мы это узнаем из энциклопедии?

Можно узнать, в каком из канонических Евангелий авторы узнали эти драгоценные сведения? Ах, из «Сказания об Успении Св. Богородицы»?

А где тогда переписка Богородицы с Игнатием Антиохийским, которую эта достойная Дева вела прямо на латыни, которой ни она, ни Игнатий не знали? Как составители забыли упомянуть о том, что когда Дева Мария начала рассказывать апостолам тайну о рождении Христа, из ее уст вырвалось пламя, которое должно было поглотить весь мир? Как они не упомянули про некую Саломею, которая после родов Девы Марии сунула ей в промежность руку, чтобы убедиться в наличии девственной плевы, после чего рука Саломеи тут же отсохла?

В конце концов эти замечательные сведения содержатся в источнике ничуть не менее достоверном, чем «Сказание»! Первое рассказал лично апостол Варфоломей в «Вопросах Варфоломея», а второе — лично брат Иисуса Иаков в «Евангелии Детства от Иакова»!

И вот это нам продают за бюджетные деньги?

Сергей Нарышкин, тогда — спикер Госдумы РФ, и патриарх Кирилл. Перед ними — тома православной энциклопедии. Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Я лично знаю только одного пользователя, которому такая энциклопедия доставит массу полезных сведений. Это — Александр Невзоров.

Как я уже имела случай отметить, российская библеистика вопиюще, на несколько веков, отстает не только от протестантской, но и от католической. РПЦ — богатая организация, в которой работают небедные люди, судя по часам на руке патриарха и пьяным священникам, давящим на дорогих иномарках прохожих. Несомненно, можно было бы только приветствовать, если бы в наш век всеобщей компьютерной грамотности РПЦ создала бы на русском бесплатные сайты, подобные earlychristianwritings.com, и выложила бы там приличные переводы текстов, известных сейчас студенту любого протестантского колледжа, и справочные материалы.

Вместо этого РПЦ выпускает нам книгу, в которой на полном серьезе (в начале XXI в.) рассказывается, как апостол Фома опоздал на похороны Девы Марии. И на продаже этих драгоценных сведений бюджету она получает миллионы и миллионы долларов.