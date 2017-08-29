Продолжаем «бомбить Воронеж»

Вряд ли воронежский депутат подозревал, что его публичный вопль о том, что область за три года получила в три раза меньше средств, чем крошечная Южная Осетия после конфликта с Грузией в августе 2008 года («разбомбите Воронеж, может, мы хоть дороги построим!») превратится со временем в популярный мем с совсем иным смыслом: «бить своих, чтобы чужие боялись».

Пробную «бомбежку Воронежа» произвели в ответ на «Акт Магнитского». От «закона подлецов» пострадали и американские усыновители, но главный удар, как известно, пришелся по российским сиротам, страдающим тяжелыми недугами: в родной стране брать их в семьи почему-то не торопились. Да и сейчас не торопятся.

Потом жестоко наказали европейцев и американцев за «донбасские» секторальные санкции, отняв у российских едоков импортную еду и взвинтив в отсутствие конкуренции цены на внутреннем продуктовом рынке. Некоторые западные фермеры, правда, тоже первоначально понесли убытки, но вскоре утешились — для их продукции нашлись новые рынки сбыта.

Это ноу-хау позже применили к Турции, наказав ее за сбитый российский самолет лишением россиян турецких помидоров и других продуктов, а попутно и дешевого летнего отдыха. Правда, турецкий турбизнес тоже пострадал, но небогатых россиян, у которых накрылся бюджетный, но качественный семейный отдых, это вряд ли сильно утешило.

За что же своих-то? Ненависть к своему народу? Мазохизм в государственном масштабе? Да нет, просто при вопиющей несопоставимости экономических потенциалов России и Евросоюза, России и США отвечать так, чтобы реально уязвить обидчиков, нечем. Значит, надо любыми способами возбудить в россиянах праведный гнев на них, сделав его политическим ресурсом и замазав одновременно первоисточник обрушившихся на российских граждан неприятностей.

Надо признать, этот трюк удается. Ведь в наших краях всегда склонны винить в своих бедах кого угодно, только не самих себя. И потому, когда в народных массах заходит речь о бесчеловечном коварстве «пиндосов» и «Гейропы», оказывается, что главными доказательствами этого коварства становятся почему-то не западные санкции в сфере финансов или закупке бурового оборудования, а домашнего производства антисанкции. Понятно: займы, турбины и насосы где-то далеко, а в магазин приходится ходить постоянно. Американцы с европейцами недоумевают, пытаются объясниться: мы, мол, не хотели русских наказывать, не мы вводили ограничения на потребительские товары, а своими санкциями старались не затронуть интересы «простых граждан»! Да и первопричина наших санкций — это никакая не русофобия, а присоединение Крыма к России и поддержка сепаратистов в Донбассе! Бесполезно.

Когда в ответ на последние масштабные американские санкции МИД РФ предписал уравнять численный состав дипломатических миссий России и США, те, кто умеет считать, высказывали опасения, что это будет очередной российский «самострел»: российских сотрудников уволят, качество визового сервиса резко упадет, срок ожидания собеседований и виз увеличится и в Москве, и в трех американских консульствах. Однако действительность оказалась еще сложнее и коварнее.

Никто не ожидал, что на этот раз мы с американскими «партнерами» станем «бомбить Воронеж» вместе.

Что выдачу неиммиграционных виз американцы до 1 сентября просто прекратят. Что после этой даты их будут выдавать только в Москве. Последствия для тех, кто не успел получить виз в «прошлой жизни», уже налицо. Жестко перечеркнуты планы студентов, едущих на уже оплаченные занятия в американских университетах, а вложенные их родителями немалые деньги пропадают. Накрывается масса культурных акций и спортивных мероприятий с участием граждан России. Не доедут вовремя до пунктов назначения в США участники запланированных на ближайшие месяцы научных семинаров и конференций. Многим не удастся встретиться в ближайшее время со своими близкими родственниками, живущими и работающими в Штатах. Развалится множество бизнес-контактов и деловых встреч. И не факт, что ситуация сильно улучшится после 1 сентября: срок ожидания собеседований и виз, по мнению знатоков, может вырасти в несколько раз, аж до полугода.

Рассчитывать, что ответственность за эту ситуацию рассерженные граждане России возложат на свои власти, потребовавшие сократить персонал американских дипмиссий в России на 755 человек, по крайней мере, наивно. Весь предыдущий опыт убеждает, что в России популярностью традиционно пользуется принцип «нас бьют, а мы крепчаем». Выяснения «кто первый начал» бессмысленны: виновным без сомнения будет признан тот, кто ударил последним, да к тому же и больнее.

Более отдаленные перспективы еще туманнее. Американской прессе уже стало известно, что в администрации президента Трампа рассматривают возможность сократить выдачу виз по некоторым программам культурного обмена, в том числе связанным с временной работой в США иностранных студентов. Правда, не только в отношении россиян, но среди примерно 100 тысяч рискующих попасть под эти сокращения — российских граждан немало.

Мы становимся свидетелями эскалации политической дури, наводящей на грустные размышления о неадекватности правящих элит. И не только российских. Когда идет обвал межгосударственных отношений двух крупнейших ядерных держав, когда испаряется запас доверия, накопленный после окончания холодной войны, когда обнуляются реальные достижения во взаимоотношениях наших народов, достигнутые со времен Перестройки, непростительно игнорировать единственный ресурс надежды — непосредственные контакты людей. Не только представителей интеллектуальных и творческих элит, правозащитников и общественных деятелей, но и так называемых простых граждан. Кризис в отношениях политиков и правительств не должен вести к изоляции. Наоборот: чем больше проблем в общении официальных лиц, чем больший вес набирают твердолобые генералы и прочие ястребы, тем важнее максимально облегчить общение людей — всеми возможными способами.

Изоляция никого не делает лучше. Она порождает опасные мифы и недостоверные представления друг о друге и провоцирует сон разума. А он, как известно, рождает чудовищ.