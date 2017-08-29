Расстрел депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова: что известно?

В связи с убийством 61-летнего депутата Чеченского парламента Мухмада Асхабова МВД по Чечне ввело план «Перехват» и распространило ориентировку на розыск машины Toyota Camry V50 черного цвета с государственными номерами А 287 КС 95, а также неустановленного лица, управлявшего машиной.

Ориентировка на машину киллера

Депутат Асхабов был расстрелян в 8.05 утра за рулем своей машиной, когда направлялся в Грозный.

Видеорегистратор, установленный в машине убитого, зафиксировал нападение и само убийство. Машина черного цвета нагоняет машину жертвы на пустой дороге и при обгоне раздаются выстрелы, отчетливо слышные на видеозаписи. Также видеорегистратор зафиксировал следы крови жертвы на лобовом стекле изнутри машины.

Как следует из ориентировки, убийца произвел в жертву не менее 7-8 выстрелов из огнестрельного оружия калибра 7,62 мм. Можно предположить, что убийц было как минимум двое. Один из них вел машину, второй, находясь на пассажирском переднем сидении, стрелял. Машина, которая, по версии МВД по ЧР, использовалась для убийства депутата, была зафиксирована дорожными видеокамерами.

Жертва убийцы. Работают правоохранительные органы

Однако, план «Перехват» пока не дал результатов, так как на данный момент (то есть спустя трое суток после убийства), по сведениям «Новой газеты», местонахождения машины не установлено, неизвестны и личности предполагаемых убийц. Ничего не известно об официальных версиях этого преступления. Единственное, что известно — комментарий Рамзана Кадырова, что это убийство не носит заказного политического характера.

Министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров предположил, что это к этому преступлению могут быть причастны террористы. Свою версию Джамбулат Умаров объяснил тем, что у убитого «была очень активная жизненная позиция».

Убийство депутата — неожиданная новость для Чечни только на первый взгляд.

Попытки совершить убийство высокопоставленных чиновников в республике и ранее предпринимались неоднократно. В первую очередь здесь стоит вспомнить покушение на жизнь самого Рамзана Кадырова. В этих покушениях участвовали не террористы, а именно что политические и одновременно «кровные» враги Кадырова. Так, в организации последнего (май 2016-го) неудачного покушения на главу Чечни был обвинен представитель одной из самых известных чеченских семей — Иса Ямадаев, брат бывшего командира ГРУ МО РФ «Восток» Сулима Ямадааева и депутата Госдумы Руслана Ямадаева, которых, в свою очередь, убили люди из близкого окружения Рамзана Кадырова. На самого Ису Ямадаева в 2009 году также было совершенно неудачное покушение, в материалах уголовного дела, заведенного по этому факту, есть данные о возможной причастности к этому преступлению лично главы Чечни.

В случае с Асхабовым, до 2014 года занимавшего должность министра по имущественным и земельным отношениям, РБК рассказал о его участии в земельном конфликте местных чиновников с жителями села Давыденко, о котором рассказывала «Новая газета».

Конфликт произошел в марте 2017 года, когда чеченские силовики избили местных жителей (включая женщин и стариков), при попытке людей отстоять от сноса свои дома. В инциденте, по сведениям источников «Новой газеты», активное участие принимал депутат Асхабов. После этого жители села Давыденко распространили по соцсетям обращение к Рамзану Кадырову. Реакция на обращение была крайне жесткой: в село приехал спикер чеченского парламента Магомед Даудов (Лорд). Его сопровождал депутат Асхабов. В результате визита Лорда, жителей Давыденко принудили принести публичные извинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Конфликт решился в пользу власти.

Неофициальная версия о возможной связи конфликта в Давыденко с убийством депутата Асхабова набирает в республике популярность.

Земельный вопрос, а именно — произвольный отъем земельных участков и снос частных домов — является большой проблемой для жителей Чечни. На неоднократные жалобы и обращения в том числе судебные инстанции, республиканские власти не реагируют. В судах люди также не могут восстановить справедливость и защитить свою собственность.