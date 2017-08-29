Отбывающий в Германии пожизненное заключение за преднамеренное убийство 6 человек медбрат Нильс Хогель может быть причастен еще к примерно 200 случаям необъяснимых смертей пациентов, считает полиция.

Нильс Хогель в зале суда. Фото: EPA

Преступная деятельность Хогеля продолжалась 7 лет, пока одна из его коллег по клинике города Дельменхорста в 2005 году не обратила внимание, что находящемуся в состоянии искусственной комы больному кем-то была введена значительная доза сердечного препарата. Через сутки он скончался, несмотря на все усилия врачей.

Подозрение пало на Хогеля, поскольку он без прямой надобности находился в реанимационной палате. Позже там же нашли пустые ампулы из-под лекарства. Руководство клиники обратилось в полицию.

В ходе расследования Нильс Хогель признался в содеянном и в 2015 году был осужден на пожизненное заключение.

Однако правоохранители не удовлетворились итогами своей работы — слишком высок по сравнению со среднестатистическим был уровень смертности в лечебных заведениях, где прежде работал медбрат.

По решению руководства полиции города Ольденбурга в 2014 году была создана специальная следовательская группа. За три года работы она проанализировала тысячи страниц медицинских актов, допросила сотни свидетелей, провела 134 эксгумации на 67 кладбищах.

В итоге следователи пришли к выводу, что, по крайней мере, в 84 случаях дополнительно к 6 предыдущим Нильс Хогль несет непосредственную ответственность за смерть пациентов, которым он вводил сильнодействующие лекарства. Еще по 130 подозрительным эпизодам не удалось получить убедительных доказательств по причине того, что тела внезапно умерших больных были кремированы.

Теперь «медбрата смерти» ожидает новый судебный процесс.

Вряд ли он получит дополнительный срок к пожизненному заключению, но представители прокуратуры считают, что суд должен дать принципиальную оценку состоянию дел в немецкой медицине.

Из-за острой нехватки среднего медицинского персонала (по статистике, Германии требуется дополнительно около 70 тысяч медсестер и санитарок) руководство клиник зачастую закрывает глаза на случаи халатности, отсутствии должной квалификации и личные качества своих подчиненных.

Тот же Нильс Хогель, как выяснила судебно-психологическая экспертиза, страдал паническими атаками, регулярно принимал психотропные лекарства, злоупотреблял алкоголем. Испытывая непреодолимый страх перед смертью, он не мог спокойно смотреть на страдания пациентов, поэтому, надеясь помочь, делал им уколы сильнодействующих препаратов.

Нельзя сказать, что после случая с Хогелем не было сделано никаких организационных выводов. В клиниках по месту его работы нескольким врачам предъявили обвинение в соучастии в убийствах по халатности.

Повсеместно в Германии ужесточили учет сильнодействующих лекарств, ввели в практику перекрестный контроль врачами и сестрами медицинских назначений,

пациентам и родственникам больных предоставили возможность анонимного обращения к руководству, если у них возникают сомнения в применения тех или иных лекарств.