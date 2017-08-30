Cила – самый веский аргумент

Справка «Новой» Сергей Ениколопов, заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. Ломоносова

— На самом ли деле общество стало более агрессивным или СМИ просто больше акцентируют на этих историях внимание, как вы думаете?

Фото: Сергей Авдуевский / ТАСС

— Мне кажется, что основное ощущение тотального хулиганского беспредела идет из интернета и фейсбука. Информационная среда дает ощущение, что все друг друга мордуют. Большинство все же не считают это нормой, так как сами не получают и не дерутся. Но надо отметить, что если статистика по особо тяжким преступлениям в стране снижается, то по преступлениям на грани мелкого хулиганства статистики нет, а по ощущениям этих преступлений становится больше.

— Почему все же именно агрессия выступает как главный ресурс в решении конфликтов, даже незначительных?

— Агрессия на индивидуальном уровне — это одна из лучших форм защиты своего «я» в широком смысле этого слова. Причем она и очень эффективна, потому что источник угрозы может исчезнуть окончательно. Его можно победить. Для агрессии характерны три формы проявления. Одна — это защита «я». Вторая — это привычная форма поведения. И третья — это когда человек не может выразить агрессию против настоящего источника: против своего начальника, против кого-то, и находит козла отпущения.

— Можно ли описать психологический портрет человека, который при малейшем конфликте с первым встречным распускает руки? Это же некоторое преодоление для человека: ударить первым, если тебе ничего не угрожает.

— Американские психологи долго изучали культуру насилия в Америке. И пришли к выводу, что высокие интеллектуальные и культурные показатели личности совсем не означают, что эта личность никому горла не перережет. Влияет на уровень агрессии прежде всего бытовая культура: ценности, которые проповедуют в школе, в семье. То, что транслируется из телевизора и интернета. Так вот в этой культуре элементов насилия достаточно много. Посмотрите телевизионную программу центральных каналов — сплошь криминальные сериалы. И как ни парадоксально, обществу вредит установка, что современное общество это общество свободных людей. Со свободой в России обращаться не умеют, она выходит зачастую на грань анархии, а навыки самообладания и самоконтроля у обывателя в массе своей отсутствуют. Этому нигде не учат, если семья на себя эту функцию не берет. Социализация молодых людей идет через понимание того, что сила — самый веский аргумент. Поэтому, естественно, этот способ становится основным для разрешения конфликтов и проблем. Плюс еще накопленная в обществе фрустрация, что на обычном языке называется раздражение. Нет устоявшихся правил игры. Или в разных средах эти правила разные. Плюс разрыв между декларируемым и реальным положением дел. Декларировано, что высшее образование — это путь к социальному лифту, а в реальной жизни студенты понимают, что этот лифт не для них. И поэтому этот путь наверх надо сократить путем покупки диссертации или диплома. На первый взгляд это далеко от насилия на улице, но все вместе это складывается в то, что закон чего бы он ни касался, можно нарушать. Заметьте, например, на дорогах, где водителей стали в общей массе преследовать за нарушения правил, эти самые правила стали меньше нарушать. Водители стали вежливее. Но там, где люди уверены, что правила их не коснутся или они не « простые смертные», там они начинают хамить. В бытовом поведении такое правило работает: если нет полицейского, можно делать все.

— То есть государство опосредованно дает индульгенцию на нарушение правил, так как само эти правила не соблюдает?

— То что происходит сейчас — это следствие разрушения отношений в обществе. Началось оно в конце 80-х. В советское время, как бы к нему ни относиться, все же милиционер был милиционером. Участковый должен был работать на своем участке. А вы давно видели своего участкового? В советское время участковый знал, когда люди уезжали на отдых. А МВД заказывало милые и трогательные фильмы про милицию. Оно создавало положительный образ. Сейчас от образа полиции волосы дыбом встают. Все вопросы решают силовыми способами. Государство ушло со своего поля и его не возделывает. Особенно в вопросах правосознания.

В семье тоже идет смещение приоритетов. Родители, даже вполне продвинутые, хотят, чтобы ребенок умел давать сдачи, был более агрессивным, чем он есть на самом деле. Хотя ребенку это совсем не нужно: он сможет решить свои проблемы, потому что сверстники его уважают не за силу, а за справедливость. Но родителям кажется, что справедливость — это эфемерная вещь, а сила — это хорошо.

— В последние годы у нас в стране с участием государства активно и зачастую агрессивно популяризируются православные ценности. Почему оттуда не идет табу на насилие?

— Это в вашем восприятии православие агрессивно. А я его вообще не замечаю. Большое количество людей живет мимо этого всего. Эффективность экспансии церковников во внешний мир преувеличена. И лучшее доказательство того, что православие неагрессивно, как раз в том, что на их нормы никто не обращает внимания. Они вроде бы ходят и внушают, какие мы должны быть добрые и всепрощающие, а толку никакого.

Мы проводили исследование среди неофитов и истинно воцерковленных. Те, кто был воцерковлен хоть в православии, хоть в мусульманстве, были демократичны, толерантны и неагрессивны. А неофиты — авторитарны и агрессивны. Миролюбие — как основная ценность всех религий неофитами в реальной жизни отбрасывается.

— Почему власть не замечает, что хулиганство и агрессия превращается в тренд поведения? Что избиение до смерти, потому что прохожий не так посмотрел, — не цепь случайных эпизодов, а отражение состояния общества.

— А у нас вообще человеческая жизнь это не трэнд. Дело даже не в том, что судьба человека не важна. Власть полностью слита со своим обществом. Если не избили журналиста, а избили простого рабочего, кто-нибудь напишет об этом? Нет. А обычное хулиганство — вещь вне фокуса общества. Общество не обращает на него внимания. Значит, и власть не будет обращать внимания тоже. Власть обращает внимание на то, что общество будоражит. Если об этом никто не сообщил, то и нет повода реагировать. Например, почти три года длилась странная эпидемия детских суицидов, но никто не шевелился, пока не появилась резонансная публикация. А кто-нибудь обращает внимание на психоневрологических больных, если не сгорит диспансер? То же самое с хулиганством. А власть точно такая же, как и общество. Если власть не ткнуть мордой в грязный угол, то она убирать не будет.