Дело, возбужденное интернетом

На Пушкинской набережной в Парке Горького в ночь на 13 августа случилась потасовка. К компании из двух парней и двух девушек привязалась троица пьяных парней. Один из нетрезвых молодых людей вступил в словесную перепалку с парнем из другой компании. Нанес ему удар по лицу, от которого молодой человек упал на асфальт. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 10 минут. Молодого человека госпитализировали. Такая версия инцидента была распространена многими СМИ.

Ситуация была бы рядовой и не вызвала столько шума: пьяные гопники нашли повод прицепиться к первым встречным, спровоцировали драку. Если бы не подробности произошедшего.

Первая информация об инциденте появилась в интернете только 25 августа — ​новость в паблике «ВКонтакте» Mash (аффинированном с холдингом News Media). В новости сообщались подробности: пострадавший — ​29-летний петербуржец Станислав Думкин. Конфликт, по версии источников, произошел из-за внешнего вида молодого человека. Один из нападавших растоптал очки и сорвал шляпу со Стаса, потом ударил его.

Думкина госпитализировали, он впал в кому и скончался 20 августа не приходя в сознание.

В видеоролике в социальной сети «ВКонтакте» отец Станислава Виталий Думкин говорит, что по горячим следам никто из полиции с семьей даже не связался.

Только после шума в интернете Следственный комитет опубликовал (25 августа в 22.06) информацию о том, что возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности» (лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет).

На следующий день на официальной странице Парка Горького в фейсбуке появилась их версия событий. По их словам, инцидент длился 11 секунд, охраны парка рядом не было, но бригада скорой помощи вскоре прибыла на место происшествия. Администрация парка утверждает, что они не знали о причине госпитализации: якобы никто из полутора десятков посетителей парка, находившихся в тот момент рядом, не объяснил, в чем дело. С руководством парка до публикации новости в Сети тоже никто из правоохранительных органов не пытался связаться.

Позже в Сеть попала и видеозапись с камер наблюдения, на которой якобы зафиксировано преступление. На ней видно, что потасовка действительно происходит в людном месте, но непосредственно рядом с двумя людьми нет никого (что противоречит первичной версии).

В понедельник, 27 августа, Следственный комитет заявил об установлении личности подозреваемого в нападении.

29 августа по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова. Корней снимался в российских сериалах, недавно вернулся из армии, где служил в ВДВ.

Все знакомые вспоминают Думкина как неконфликтного и доброжелательного человека. Учился в СПбГУ на юрфаке. Снимался в эпизодических ролях в сериалах. Несколько лет назад из Санкт-Петербурга он переехал в Москву и занимался здесь бизнесом.

Прямая речь

Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комитета по законодательству:

— С этим человеком мы бок о бок проучились в университете четыре года. Стас — ​это образец, эталон неконфликтного человека, который всегда готов помочь и поддержать в трудной ситуации. Мы, все его однокурсники, в шоке от того, что произошло. Стас увлекался футболом, был активным фанатом, много раз нас приглашал на матчи. Он не только ходил на домашние матчи, но и был на выездах за рубежом. Он любил путешествовать и жил футболом. В этом был весь Стас. Хотелось бы выразить соболезнование его родным и близким.

Подготовил

Сергей Сатановский —

для «Новой»