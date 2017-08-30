В Казахстане защитят «чувства атеистов». На практике это означает новые ограничения свободы вероисповедания

На минувшей неделе российские информагентства опубликовали новость о том, что в Казахстане собираются штрафовать тех, кто будет оскорблять чувства атеистов своими религиозными обрядами или ритуалами.

Физические лица заплатят за такое нарушение 100 МРП (около 40 тысяч в пересчете на российские рубли), юридические – в три раза больше.

На фоне российского закона о защите чувств верующих казахстанская норма выглядит если не святотатством, то решительным цивилизационным прорывом.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Норма про защиту атеизма, конечно, выглядит интересно, но это лишь часть большой массированной кампании официальной Астаны по искоренению в стране экстремизма, терроризма, а заодно – любой «неправильной» с точки зрения государства религии.

В Казахстане собираются принять изменения и дополнения к закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Нынешний закон о религии действует в стране с 2011 года, но борьба за контроль над религией началась еще раньше.

С конца 90-х годов в Казахстане достаточно жестко пресекали все попытки отойти от официально установленных религиозных норм – в первую очередь, исламских.

Казахстанский ислам – это суннизм по ханафитскому мазхабу, и все, что не вписывается в такие рамки, жестко наказывается.

Литература по «нетрадиционному» исламу признавалась запрещенной, а ее обладателей судили по «экстремистским» статьям.

Это естественным путем привело к радикализации многих мусульман, что вылилось в террористические атаки в начале этого десятилетия. После терактов весны-лета 2011 года в Казахстане ввели закон о религии, а духовное управление мусульман Казахстана окочательно превратилось в охранителей «традиционного ислама».

Новый виток разговоров о необходимости ужесточения контроля над религией в стране случился в 2016 году, когда в Казахстане снова случилась серия террористических атак – на Актобе и Алматы. По официальной версии, нападавшие были приверженцами салафизма (некоторые теологи называют его самой радикальной ветвью ваххабизма), об этом на Совете безопасности после терактов сказал сам президент Назарбаев.

После этого активно начали говорить о запрете салафизма в стране в принципе, но в итоге все свелось к созданию отдельного министерства по делам религий и гражданского согласия в сентябре 2016 года.

Нынешний законопроект – ответ на слова все того же Назарбаева о необходимости запрета атрибутики и одежды радикального ислама. В апреле он призвал запретить на законодательном уровне короткие (подрезанные или подвернутые штаны), хиджаб и черные одеяния, поскольку они «не соответствуют ни нашим традициям, ни нашему народу».

В итоге в новом законопроекте появился пункт о введении в 156 статью административного кодекса штрафа за «использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным идеологическим течениям». При этом нормы, какая одежда будет считаться «деструктивной», еще даже не проработаны, хотя мало кто сомневается, что они будут сделаны с учетом пожелания президента.

«Этот процесс должен пройти согласование в госорганах, должен быть обсужден в Парламенте. В конце концов, решение принимает Президент. Поэтому предстоит большая стадия работы. А то, что касается сантиметров, миллиметров, - иронизировать не стоит», - цитирует сайт tengrinews.kz вице-министра по делам религии Абзала Нукенова.

Отдельный запрет касается ношения головных уборов, препятствующих «распознаванию лица» - за это теперь тоже будут штрафовать, если вы не врач и не спецназовец. Очевидна атака на хиджаб, но он как раз лицо не закрывает, закрывает его никаб. Хотя нормы «сантиметров» и «миллиметров», необходимых для распознавания лица, также пока не прописаны.

Не исключено, что давление на свободу вероисповедания усилится и дальше. Во-первых, первоначально хотели запретить еще и бороды, как в Таджикистане, но потом списали это на техническую ошибку при переводе слов президента. Во-вторых, министерство по делам религий намерено пойти дальше и ввести со следующего года в Казахстане школьный курс о религиях. В-третьих, рассматривается вопрос о введении правил внешнего вида в стране (а в пример приводятся страны Ближнего Востока).

Новый законопроект состоит из запретов почти полностью – и не направлен только на ислам.

Так, вводится наказание за отказ от вакцинации ребенка и ответственность за попытку присвоения религиозным объединением недвижимости прихожанина(большой привет Свидетелям Иеговы).

Запрещается получать духовное образование за рубежом, если до этого оно не было получено в Казахстане. Религиозным объединениям запрещено заниматься политикой, а любые религиозные центры, в том числе иностранные, должны управляться человеком, кандидатура которого согласована с министерством по делам религий.

Наконец, внеплановые проверки религиозных объединений теперь возможны по результатам мониторинга соцсетей (то есть фактически по любому комментарию в сети), а за свадьбы по религиозным обрядам без официальной регистрации теперь тоже будут штрафовать.

При этом за оскорбление атеистических убеждений, действительно, хотят штрафовать, но в той же статье 490 административного кодекса есть добавка и про «проявление религиозного радикализма», и именно в этой смычке надо рассматривать новые нормы.

То есть, в первую очередь, будут наказывать тех, кто оскорбил атеистов (и всех, кто себя ими назвал), являясь при этом представителем «неправильной» идеологии и религии.

Если атеист оскорбится видом перерезания горла барану на празднике Курбан-Байрам, очень маловероятно, что это признают нарушением. Иными словами, это лишь дополнительная уловка для привлечения к ответственности всех, кто не вписывается в официальные религиозные рамки.