Девушки с микрофоном

В конце июля СБУ сообщила о выдворении из Украины Марины Князевой, которая работала на телеканалы «Россия» и «Россия 24». В спецслужбе уточнили: Князева под псевдонимом Саушкина вела «деструктивную деятельность и тенденциозно освещала ситуацию в стране». В течение трех лет Князева не сможет пересекать российско-украинскую границу. Аналогичная история по тем же причинам произошла 15 августа с Тамарой Нерсесьян, представлявшей в Киеве ВГТРК. И вот теперь в центре внимания оказалась Анна Курбатова, специальный корреспондент Первого канала.

Анна Курбатова. Кадр Первого канала

«Она исчезла! Анну похитили, неизвестные посадили ее в машину и увезли!» — подняли тревогу российские информагентства. Накануне Курбатову внес в черный список сайт «Миротворец», интернет-ресурс, созданный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, советника министра внутренних дел. «Миротворец» позиционирует себя как подразделение Центра исследований преступлений против основ безопасности Украины — добывает и выставляет в открытый доступ личные данные граждан, уличенных в сепаратизме, и других «агентов Кремля». Сотрудники сайта обвинили Курбатову в манипулировании информацией и тенденциозном освещении парада в честь 26-й годовщины независимости Украины. Сюжет, разумеется, «сделали» солдаты НАТО, топтавшие Крещатик, глава Пентагона рядом с президентом Порошенко и министр обороны Украины на американском «Хаммере», что стало олицетворением, по мнению Первого канала, «дня зависимости».

Журналисты интернет-ресурса «Украинская правда» тут же обратились за разъяснениями в Нацполицию и СБУ: Курбатова у них?

«…Все происходит в рамках законодательства», — отреагировали на запрос в спецслужбах. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало был более словоохотлив: «К нам никто не обращался из редакции (Первого канала. —О.М.) относительно ее исчезновения. Но поскольку мы мониторим СМИ и обнаружили это сообщение, то зарегистрировали в журнале единого учета эту информацию и начинаем проверку».

Спустя несколько минут на фейсбук-странице Елены Гитлянской, руководителя пресс-службы СБУ, появилась запись: «Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина — правовое государство, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. В эти минуты продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе унижать Украину».

Надо напомнить: аккредитация для иностранных журналистов в пресс-службе МИД Украины не требуется. С мая 2011 года в стране действует закон «Об информации», согласно которому представители зарубежных СМИ и отечественные журналисты уравнены в правах. Даже военные действия на востоке Украины не откорректировали положения закона. И если получить доступ для профессиональной работы в зоне АТО иностранному журналисту непросто, а российскому почти невозможно, то приехать в Киев туристом, а лучше туристкой (чтобы меньше вызывать подозрений), и снимать здесь сюжеты — реально.

Потому последние три года микрофоны с логотипами Первого, «России 24» и других российских каналов находятся в руках юных девушек, гостей украинской столицы, которые периодически появляются то у стен Рады, то возле мэрии. Да, «Нацсовет по телевидению и радиовещанию» уже запретил за антиукраинскую пропаганду трансляцию около 80 российских каналов, и что с того? Московское начальство на место очередной выдворенной «девушки с микрофоном» пришлет следующую. И чем скандальней, шумней, жестче произойдет депортация, тем лучше для канала. Зря, что ли, образ «фашистов-бандеровцев» создавали?

Киев

Прямая речь

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте РФ:

«Украина является членом ОБСЕ и должна уважать те обязательства, которые все страны — члены ОБСЕ приняли в отношении создания условий для работы иностранных журналистов. Им следует предоставлять максимально благоприятные условия для работы, для их въезда в страну. Чтобы они могли увидеть своими глазами происходящее и рассказать об этом своей аудитории, а не выгонять их <…> …если ее (Курбатову. — Ред.) депортируют потому, что она журналистка российского телевидения, — это уже за пределами добра и зла. Если депортация связана с ее профессиональной деятельностью, то представитель ОБСЕ по свободе прессы наверняка выразит свое недоумение и негодование по этому поводу».

Арлем Дезир, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ:

«Изгнание журналистов из страны или отказ им во въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры, особенно потому, что эти действия не имеют прозрачности и надлежащего механизма апелляции. <…> Я призываю ответственные власти воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, что нарушает свободный поток информации и противоречит обязательствам ОБСЕ в отношении свободы средств массовой информации».

Нина Огнянова, куратор программ комитета в Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов (Нью-Йорк):

«Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть».