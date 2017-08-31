«Коктейль Молотова» для Матильды

Так совпало, что происшествие случилось в день рождения режиссера Алексея Учителя и героини его фильма Матильды Кшесинской. Очевидцы вызвали полицию в 3:30 ночи.

Адвокат Учителя Константин Добрынин рассказал «Новой», что камеры наблюдения запечатлели двух человек. «Были заложены два пакета с жидкостью, которые были подожжены, – говорит он. – Слава богу, масштабного пожара не произошло, но фасад памятника архитектуры испорчен».

По другим данным, здание бывшего жилого дома сенатора Половцова 1887 года постройки закидали бутылками с зажигательной смесью.

Пожар мог разгореться исторический. За разбитым окном находится деревянный зал звукозаписи. Попади туда огонь, все сгорело бы еще до приезда пожарных.

По счастью, между окном и залом оказалась стена. Закоптился и угол здания. К счастью, мемориальная доска народного артиста СССР Ефима Учителя – отца Алексея, не пострадала. В киностудии «Лендок» редакцию заверили, что компания работает в нормальном режиме, но от подробных комментариев отказались.

По словам Добрынина, нападение на киностудию – результат бездействия полиции. «Случилось то, о чем мы предупреждали еще в феврале. Мы тогда писали заявление в МВД, в управление по экстремизму. За семь месяцев полиция не сделала ничего, – жалуется адвокат. – В понедельник мы написали заявление министру Колокольцеву о том, что ситуация может принять неприемлемые формы. Ровно это и происходит».

Юрист считает, что нападавших могли побудить к подобным действиям публичные высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Бывший прокурор Крыма уже несколько месяцев добивается отмены выхода фильма. «Все совпадает, – говорит Добрынин. – Ночью поджигают студию, а утром Поклонская снова выкладывает дебиловатый ролик со своими умозаключениями об актерах (депутат разместила видео на своей странице в Facebook – Прим. Ред.). С этим надо разбираться. Может быть, этот пинок со стороны экстремистов подгонит полицию».

«Новой» удалось связаться с организацией «Христианское государство – Святая Русь». Некоторые российские кинотеатры в августе получили от нее релиз с угрозами сжечь здание кинотеатра, если тот покажет «Матильду». Человек, который представился Александром Калининым, сказал, что они к нападению не причастны. Тем не менее, и осуждать такие методы борьбы он не стал.

«Узнали об этом из СМИ, – сказали в «Христианском государстве». – Мой метод борьбы – информационный. Я просто предупреждаю, что есть люди, которые могут поступать иначе. Не то, чтобы я осуждаю. У каждого своя совесть».

Между тем, в группах «защитников» России от Матильды, а таких в сети немало, обсуждают происшествие, осуждая вандалов за недостаточно решительные действия.

Сергей Сатановский, «Новая газета» в Петербурге