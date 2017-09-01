Александр «Чача» Иванов лидер группы «НАИВ»

— Идея написать эту песню возникла сразу после того как было объявлено о победе Трампа. Я был очень удивлен и смущён реакцией соотечественников. Все радовались так, как будто речь шла про выборы в России и победил их любимый кандидат! Депутаты шампанское пили по телевизору! Жириновский — чуть не плакал от счастья в прямом эфире — я давненько не видел его таким довольным…

Всё это очень сильно контрастировало с тем, что испытывали в этот день американцы. Те, кого я знаю лично (мои родные и близкие, друзья, знакомые, соседи, просто люди на улице в Калифорнии) испытали чувство сильнейшей фрустрации и стыда.

В 2016 году, когда состоялись американские выборы, в России уже полностью отсутствовала реальная политическая жизнь и реальные выборы. Их отсутствие частично компенсировалось вниманием к выборным процессам в Америке. По телевизору Трампу нарисовали образ «нашего парня», «победителя Обамки», «рубахи-парня-королька» — немного консервативного и старомодного, но зато солидного, понятного и богатого.

Трамп на самом деле очень стрёмный дядечка, регулярно оскорбляющий кого-нибудь публично (женщин и разнообразные меньшинства), делающий неуместные заявления в Twitter, непредсказуемый, импульсивный и не очень адекватный тому положению, которое занимает!

Он действует в интересах своей семьи, своих друзей и просто богатых — чересчур, нарочито откровенно — в Америке такого не любят, так не принято, считается неприличным смешивать свои интересы и интересы государства до такой степени и настолько демонстративно. Именно поэтому было столько маршей протеста и вообще протестной активности.

…Образ врага — необходимый элемент в построении мифологии любого государства, но в России он имеет исключительную важность. Мы хорошие, а нас окружают плохие, мешающие нам воплотить в жизнь великие идеи — это старая песня, самовоспроизводящаяся с завидной регулярностью. Виноват кто-то другой — только не я! Собственно, песня «Трамп Гоу Эвэй!» — именно об этом. Она не о Трампе, а о нас, русских людях, видящих причину своих неудач где-то на стороне, за тридевять земель, где угодно, но только не у себя под носом и не в самих себе.

Когда я её писал, казалось, что я иду в разрез с российским официозом, но сейчас, через 8 месяцев после всего того, что наворотил этот «лидер свободного мира», странным образом векторы официальной пропаганды и НАИВа начинают совпадать. Что тут скажешь? Я был противником Трампа до того как это стало мейнстримом.

Эх, сильно не оправдал он наших надежд. Как поётся в песне: «Разлюбил тебя русский народ!», а поэтому: «Гоу Эвэй!»

А ещё эта песня — иллюстрация старого советского анекдота про то, что любой, да вот хоть я, могу выйти на Красную Площадь и громко сказать, что Рейган — дурак!