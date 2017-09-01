Круговорот ведущих в природе

Петр Саруханов / «Новая»

Студия ток-шоу «Прямой эфир» в праздничном убранстве. На трибунах вместо обычной массовки — сплошь селебритис. Появление двух главных героев специального выпуска программы встречают овацией. Радостные улыбки, дружеские объятия, цветы. «Два легендарных ведущих», «два короля прямого эфира» (как назвала их в сюжете, предваряющем сенсационное шоу, программа «Вести») усаживаются на гостевом диване. Канал «Россия 1» торжественно провожает своего «королька», предпочтя ему пришлого, и, дабы подсластить горькую пилюлю, великодушно повышает в «звании». Звучит трогательная, до боли знакомая музыка, сопровождавшая много лет назад поистине легендарную программу Центрального телевидения «От всей души». Неслучайно, как выясняется, звучит. «Мы с Борисом выросли на лучших традициях телепрограммы «От всей души», — начинает спецэфир старшая «легенда», Андрей Малахов. Младшая, Борис Корчевников, подхватывает ностальгическую интонацию коллеги: «Мы с тобой старались быть похожими на одного человека — на тетю Валю».

Тете Вале, однако, подобные бенефисы при ее звездной эфирной жизни и не снились. Следуя традициям своего времени, Валентина Михайловна Леонтьева никогда не выносила на публику свои личные переживания. Зато потом на драматических обстоятельствах ее «жизни после славы» оба «последователя» оттоптались со смаком и не раз.

А наши «герои» начинают подробный и обстоятельный рассказ о себе, любимых, искренне полагая, что они страсть как интересны всей стране. И они правы в этой своей уверенности: именно они привили зрителям привычку подглядывать в замочную скважину и копаться в грязном белье знаменитых людей. А здесь ни подглядывать, ни копаться не надо. Все в открытую. Душа нараспашку.

Впрочем, у наших-то «королей» грязного белья нет и им нечего скрывать от своих поклонников. Свадьба Малахова в Версале, беременность его жены, болезнь и победа над ней Корчевникова, звездные моменты их профессиональной деятельности — пожалуйста, получите из первых рук. Вплоть до самого интимного: «А как ты пришел к вере?» Корчевников исповедуется: оказался однажды с подругой почти случайно в очереди к мощам Матронушки. Пока стоял в очереди, все думал, зачем ему это. Но вдруг «словно огромный софит осветил всю мою жизнь». Так и нашел свою дорогу к Храму. «Я теперь руковожу православным каналом «Спас», утреннюю и вечернюю молитву читаю на работе». Из коробки с самыми дорогими вещами и реликвиями, которую Андрей Малахов вынес, уходя с Первого канала, извлекается Молитвослов. Малахов, оказывается, тоже не чужд веры и от всей души благодарит телецентр «Останкино» за то, что прямо в здании телецентра поставили часовню, которая работает (как супермаркет) 24 часа в сутки, давая возможность сотрудникам в любое время облегчить душу, изрядно потрепанную в эфирных передрягах. Но за священный дар отдавать себя людям оба благодарят Бога и клянутся никогда не изменять божественному предназначению.

Корчевников, как и положено настоящему христианину, изо всех сил «держит лицо» и смиренно принимает оскорбительное, в сущности, решение канала изгнать его с насиженного места. Король умер. Да здравствует король! Никто, слава богу, не умер. Чистый прагматизм. Король-то он король (по версии «Вестей»), да только другой покруче будет и принесет каналу вожделенный рейтинг. В утешение свергнутому звучит любимая песня Бори: «Пой, златая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен». Едва сдерживаемые слезы на крупном плане Корчевникова выдают всю гамму его чувств. А слово «Россия» в его любимой песне читается многозначно: как признание в любви не только к стране, но и к каналу с аналогичным названием.

Словом, простился канал «Россия» с прежним ведущим «Прямого эфира» и не прогадал. Буквально через несколько дней, распираемый гордостью, отрапортовал: «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вызвал небывалый интерес зрителей. Первые три выпуска обновленной программы прошли с ошеломительным успехом. Рейтинги шоу бьют все рекорды… Что и требовалось доказать, а всякие там сантименты и прочие телячьи нежности в жестокой и циничной телевизионной среде не котируются. Ну а уж утереть нос конкуренту, так расточительно распорядившемуся своим главным богатством, вообще святое дело.

На минувшей неделе пришла еще одна весть с телевизионных полей. Программа «Пока все дома», отвергнутая Первым каналом в связи с информацией о финансовой недобросовестности ее создателей, с 10 сентября меняет место прописки и переезжает все на тот же канал «Россия 1». Одновременно с этой новостью появилась и другая, менее оптимистичная: Генпрокуратура начала проверку расходования 110 миллионов рублей, выделенных из бюджета на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот. Впрочем, канал, приютивший у себя упавшую с воза Первого канала программу, ее сомнительная репутация не испугала. Тем более скандал, как известно, самый эффективный на ТВ двигатель прогресса и гарантия высокого рейтинга. Что еще нужно каналу, чтобы уесть высокомерного и удачливого «старшего брата», бесконечно кичащегося перед «младшим» своими высокими показателями?

На Первом же после потери главных «скреп» началась странная движуха. Любимое шоу домохозяек и разведенок «Давай поженимся» с 4 сентября передвигается на «гибельное» время 12.15 дня. Совсем недавно почила в бозе занимавшая именно этот эфирный отрезок программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми» (якобы по инициативе самой ведущей, но кто ж это точно знает). Юлии Меньшовой теперь уготовано место ведущей в субботней программе «Сегодня вечером», освободившееся после ухода Малахова. Ее соведущим станет Максим Галкин, у которого в новом сезоне будет еще три проекта, так что остряки уже переименовали Первый канал в «Галкин-ТВ».

Ну а на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» и Дмитрия Борисова «Пусть говорят» пришла наконец та самая политика, от которой (по некоторым сведениям) бежал как от огня «изменщик коварный» Андрей Малахов. Политика в самом грязном ее варианте. Здесь через день перемывают кости чужим президентам, Саакашвили и Порошенко, разбирая их моральный облик и вынося вердикт: «Гады!»

Кажется, в наступающем телесезоне зрителям скучать не придется. Круговорот телеведущих в природе продолжается.