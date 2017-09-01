Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Сердечные дела — дела сердечные. Где начнется, куда заведет человека жизнь — одному только сердцу известно. Ну еще и второму — тому, что идет навстречу. Он из Харькова, она из Ташкента, а встретились в армии в России, на Дальнем Востоке. В конце концов оказались в Москве с тремя детьми. И вот у двух дочерей в сердце обнаружились шумы, как будто следы большого, неостановимого чувства. Со старшей Софьей обошлось — открытый артериальный проток со временем закрылся сам. А младшей Саше пришлось закрывать его при помощи специального приспособления — окклюдера, на который надо было собрать еще силы, средства и любовь. Там, где болит сердце, — сердце и болит. Так было. Так будет. Но чем оно успокоится? Об этом мы разговариваем с Алексеем и Еленой Власенко, родителями Саши:

Елена: «Как мы встретились — это вообще страшная история. Запутанная. Я родилась в Ташкенте, а муж родился в Харькове. Когда начал разваливаться Советский Союз, папа вывез нас в Волгоград. Там и осели. Я окончила с отличием медицинский колледж. Хотела получить высшее образование, а у меня дядька — военный, он на Дальнем Востоке служил. Говорит: Лен, поехали ко мне в Хабаровск. Там поступишь спокойно, поучишься.

Ну а что, поехала. В медицинский, правда, не пошла. Пошла в юридический. Поступила сама, бесплатно, на бюджет. А дальше, как в том анекдоте, начинается сказка. Дядька говорит: Лен, Волгоград далеко, придется зарабатывать на перелеты. Давай, чтоб бесплатно ездить, ты в армию пойдешь? А мне 21 год, я говорю: да давай. И пошла. Медиком, конечно. В медицинский спецназ.

И вот первая командировка в санаторий «Океанский» под Владивостоком. Смотрю: мужчина, офицер из дорожно-комендантской бригады. Ходит бесхозный, восстанавливает дороги. Думаю: хорош. Ну и пошло дело. В ноябре мы встретились, а в марте поженились. Он, правда, служил не в Хабаровске, а в Приморье. Целый год друг к другу в гости ездили, катались. Через год перевели Алексея в Хабаровск, пожили мы там. А потом начальники наши пошли в Москву на повышение, ну и нас взяли с собой. Детей у нас долго не было, восемь лет. А тут попали в этот странный дом для военных. Таинственное место. Тут все рожают, одни многодетные живут.

А у нас не было детей. Не было, не было, решили пойти к врачам. Нас обследовали. Говорят потом: ребята, с вашим вариантом — только искусственное оплодотворение. Но, говорят, чудеса бывают. Мы вам назначаем лекарства, пропейте полный курс. Ну мы и начали. Муж как раз был в трехмесячной командировке, не приезжал, а тут Пасха. Начальник ему говорит: Алексей, в Пасху надо быть дома. Вот он на один день приехал, а потом офицеры смеялись над Алексеем. Спрашивают: откуда ты знаешь точный день, когда ты зачал ребенка? А он говорит: так у меня только один день и был.

И понеслось. Год и семь исполняется первому ребенку, девочке Софье, и тут рождается вторая, Александра. А потом посидели-посидели, решили: надо нам и третьего еще. Как раз я вышла уже на службу. Вышла, а начальник мне говорит: Лен, а вы там не собираетесь третьего ребенка рожать? Я говорю: собираемся, но только вот что-то два года уже не получается. А через две недели узнаю, что я уже в положении, — так родился мальчик Алексей. Начальник накаркал.

У обеих девочек врачи нашли порок сердца — открытый артериальный проток. У Софьи он был маленький, он сам закрылся, зарос. А у Александры был сильный ток крови. Нас наблюдала кардиолог, и она сразу сказала: надо оперировать. Но нам сначала, когда она была маленькая, было ее жалко. Когда остался год до школы, надо было принимать решение.

К счастью, операция прошла быстро и хорошо. Хорошо, что нам рассказали про Русфонд. Не думали, кстати, что так быстро все произойдет — со сбором денег на окклюдер. А тут все закрутилось на раз-два, мы даже удивиться не успели».

Алексей: «Конечно, если бы нам не рассказали про Русфонд, нам пришлось бы как-то самим выкручиваться. Трудно было бы: у меня, подполковника, за время службы в армии образовалась инвалидность, в разных переделках я оказывался, но жена здоровая, у нее есть обе почки, одну-то можно было бы продать… Ну или в долги влезть на всю жизнь».

Елена: «Мы, конечно, что и говорить, оптимисты. К нам, кстати, приезжал фотограф из Русфонда, когда начиналась эта история с Сашей. Снимал нас, а потом вдруг говорит: слушайте, а вы можете сделать грустное лицо? Я говорю: нет. Не можем. Мы не можем. Такое у нас сердце. Такая вот жизнь».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,192 млрд руб. В 2017 году (на 30.08.2017) собрано 1 121 504 435 руб., помощь получили 1766 детей, протипировано 6367 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5386 читателей «Новой газеты» помогли (на 30.08.2017) 67 детям на 371 576 руб.

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

Милана Тарасова, 12 лет, правосторонний сколиоз 3-й степени, требуется ортопедический корсет

145 390 руб.

Дочка росла здоровой, крепкой, с четырех лет занималась художественной гимнастикой. С удовольствием участвовала в соревнованиях. До поры никаких проблем со здоровьем не было — Милана каждые полгода проходила диспансеризацию в спортивной школе. Но когда ей было семь лет, хирург заметила, что у дочки развивается сколиоз. Назначила курс массажа, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, но со временем Милана стала сильно сутулиться, правое плечо было выше левого. В 2015 году мы обратились в НИИ травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде. У дочки диагностировали S-образный сколиоз 2-й степени. Занятия гимнастикой запретили. Мы выполняли все предписания врачей, но состояние дочки только ухудшилось, позвоночник деформировался все больше. Сейчас у Миланы болит спина, справа появился горб, дочка с трудом высиживает занятия в школе. Мы обратились к московским врачам, они рекомендовали носить корсет Шено. Для его приобретения мы обратились в органы соцзащиты, но нам отказали, потому что Милана не инвалид. Самим нам трудно собрать нужную сумму. Мы с женой оба работаем, но зарплаты совсем небольшие. Пожалуйста, помогите!

Алексей ТАРАСОВ, папа Миланы, г. Кстово, Нижегородская область

ПОМОЧЬ МИЛАНЕ ТАРАСОВОЙ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

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КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63 с 10.00 до 20.00