Баржи и маржа

Пересечь реку Пур в районе поселка Уренгой можно только за деньги. Государство мост к крупнейшим газовым месторождениям Ямала так и не построило. Зато две переправы наладил частный бизнес. Понтоны через реку перекинуло ООО «Ямбургтранссервис». А мост из восьми барж построила «Корпорация Роснефтегаз». Но 21 августа баржи угнали. Понтонная переправа, таким образом, стала монополистом. В историю ликвидации конкурирующего моста оказались вовлечены сотни чиновников и силовиков региона, депутаты окружной и Государственной думы и крупнейшие газодобытчики страны.

21 августа около девяти утра на 252-м километре реки Пур два десятка сотрудников ямальской полиции блокировали подходы к баржевому мосту. Вскоре подтянулись и судебные приставы с предписанием о его ликвидации. Как выяснилось, предписание касалось не моста из барж, а понтонной переправы в двух километрах выше по течению реки, да еще и принадлежащей другому юридическому лицу.

Под прикрытием полиции и приставов буксиры, зафрахтованные ООО «Ямбургтранссервис», разрезали соединительные устройства и уволокли баржи в неизвестном направлении. Рабочих и охрану полицейские добродушно предупредили, что попытка пресечь угон судов будет расценена как сопротивление представителям власти. На представителя собственника с доверенностью, вступившего в переговоры с силовиками, надели наручники. Еще 21 августа администрация округа выставила участок воды на аукцион. А мост окончательно разобрали 25 августа.

Полиция перекрыла подступы к мосту. 21 августа 2017 года. Фото автора

Уничтожению переправы предшествовала блокада подъездов к переправе, которая началась еще 10 июля. На трассе, ведущей к Старому Уренгою, установили знак, запрещающий поворот на переправу. Дальнобойщики и местные автомобилисты нашли способ обойти запрет. Они проезжали под знак, платили штраф и переправлялись по мосту. Тогда на съезд положили бетонные плиты и высыпали на проезжую часть груду песка. Местные автомобилисты попросили показать разрешение на земляные работы, но так его и не увидели.

Мост

История моста началась в 2002 году, когда идею его строительства поддержал бывший губернатор Юрий Неелов. В 2003 году, нынешний губернатор Дмитрий Кобылкин, тогда еще чиновник Пуровской районной администрации, согласовал «Роснефтегазу» выбор земельного участка под строительство переправы. Сначала ее сделали понтонной.

Так и работали рядом друг с другом, конкурируя за ежедневный поток из трех тысяч машин, две понтонные переправы. Равновесие нарушилось в 2011 году. Арбитражный суд ЯНАО вынес решение о демонтаже понтонного моста «Корпорации Роснефтегаз» на 254-м километре реки Пур.

Корпорация решение суда выполнила и в 2014 году запустила мост из барж. Собственник компании Олег Ситников считает, что именно из-за начала строительства в сентябре 2013 года на него было совершено покушение. Предприниматель получил тогда двадцать одно ножевое ранение, потерял три литра крови, несколько дней провел в реанимации, но выжил. Это преступление до сих пор не раскрыто, расследование приостанавливалось тридцать один раз. На первом же допросе Ситников рассказал, как напавший на него преступник, нанося удары, не раз повторил слова «Прекрати строить мост». Однако версию о связи покушения с возведением моста через Пур в МВД и слышать не хотят.

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Мост из барж спокойно выдерживал тягачи, перевозящие оборудование весом более 200 тонн, а понтонная переправа поднимает 20, а в случае спецмероприятий может пропустить большегруз на 60 тонн. Движение по баржевому мосту — двустороннее, а по понтонной переправе — реверсное. Рынок автоперевозок разделился — владельцы легковушек и небольших грузовиков пользовались услугами «Ямбургтранссервиса», а большегрузы — «Роснефтегаза».

Еще одно преимущество баржевого моста — возможность его эксплуатации чуть ли не в круглогодичном режиме. Понтоны-то уже в конце сентября, когда на реке Пур появляется первый лед, приходится вытаскивать на берег. Когда 21 октября 2016 года под поселком Уренгой разбился вертолет с вахтовиками и погибли 19 человек, технику спасателей, автомобили следователей, экспертов, комиссий смогли переправить на правобережье только по баржевому мосту: погода была нелетная.

Лихтенштейнский след

Действующий понтонный конкурент был построен «дочкой» «Газпрома» — ООО «Газпром добыча Ямбург» и продан частной компании «Ямбургтранссервис» (в одной комнате с ней зарегистрировано еще 107 компаний). Первоначально ее учредителями были Сергей Полевиков (входил с губернатором в совет директоров авиакомпании «Ямал»), бизнес-партнер миллиардера Александра Забарского (их совместный проект «Мостострой-12» получал многомиллиардные заказы из регионального бюджета), и компания «Амарил Акциенгезелльшафт», зарегистрированная в Лихтенштейне. Лихтенштейнская компания вышла из состава учредителей несколько лет назад.

Бенефициары компании «Амарил Акциенгезелльшафт», по всей видимости, сохранили дружеские отношения с ямальскими газовиками. Во всяком случае, когда в сентябре 2015 года генеральный директор ООО «Газпром добыча Ямбург» (согласно имеющемуся в редакции ответу УМВД по ЯНАО, не ГИБДД, а именно эта компания установила знак, запрещающий поворот на мост и сплошную линию) Олег Арно баллотировался в законодательное собрание ЯНАО, одним из спонсоров его предвыборной кампании выступила «дочка» лихтенштейской компании — ООО «Бирбол Групп».

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Все действия по сносу баржевого моста объясняются исполнением решения суда 2011 года. Но накануне сноса сами судебные приставы зафиксировали — понтонная переправа «Роснефтегаза» на 254-м километре снесена, а сами понтоны пылятся на берегу. Мост же из барж «Корпорации Роснефтегаз» расположен на 252-м километре реки. И по нему никаких судебных решений нет.

За пару месяцев до сноса в СМИ началась массированная информационная атака на корпорацию и ее учредителя Олега Ситникова. Это можно объяснить кадровой спецификой Пуровского района. Дочь бывшего вице-губернатора Ямала Анатолия Острягина, которого нынешний губернатор называл своим «учителем в политике», Елена, через компанию «Русинвест» имеет долю в ООО «Пурдорспецстрой». Она занимается организацией переправы через Пур на 254-м км. Получается, после ликвидации моста «Корпорации Роснефтегаз» прибыль от переправы идет людям, близким к губернатору. Почему корпорация Ситникова не вошла в круг избранных? Он считает, что из-за конфликта с прокурором округа Александром Герасименко (статью «Новой» о его совместной с губернатором рыбалке в заповеднике Кобылкин объявил инициативой Ситникова).

Пострадавшие

С февраля 2017 года «Роснефть» пользовалась услугами баржевого моста для переправы на правый берег Пура грузов от 100 тонн и более. Роснефть доставила в ЯНАО электротрансформатор. Вес груза — 116 тонн. Вместе с тягачом, на который установлен трансформатор, — 160 тонн. Переправить этот груз на правобережье реки Пур можно только по баржевому мосту, что и собирались сделать 21 августа. В этот день мост разобрали.

Помимо «Роснефти» пострадали многие средние и малые транспортные предприятия региона, специализирующиеся на крупногабаритных грузах. Эти компании и более 1000 местных жителей обратились с заявлениями в администрацию президента России, Генеральную прокуратуру, СКР, МВД и ФСБ о правовом произволе ямальских силовиков, принявших участие в ликвидации баржевого моста.

«Новая» следит за развитием событий.