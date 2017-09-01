«Харви» заставил Америку объединиться

«В восьми футах воды нет политики, в восьми футах воды оказались люди» — ​киноактриса Сандра Буллок точно выразила состояние большинства американцев, которые в эти дни собирают деньги и сдают вещи в помощь пострадавшим от стихии. Сама Сандра Буллок перечислила в американское отделение Красного Креста один миллион долларов. Она делает такой щедрый взнос уже в третий раз — ​после событий 11 сентября 2001 года и урагана «Катрина» в августе 2005-го.

Reuters

Суммы в размере от 50 до 500 тысяч обязались внести певицы Дженнифер Лопес и Бейонсе, киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон, гламурное семейство Кардашьянов… Многие магазины объявили о передаче части выручки с продаж в будущие «долгие выходные» (в понедельник в США отмечают День труда) в помощь пострадавшим. Местные общины по всей стране собирают деньги, еду, одежду, чтобы через Красный Крест, Армию Спасения и другие благотворительные организации передать помощь в Техас и Луизиану, катастрофически пострадавших от удара стихии. 10 долларов можно пожертвовать, послав текстовые сообщения HARVEY и STORM.

С начала урагана «Харви», которому была присвоена 4-я категория, в Техасе работают сотни волонтерских организаций. Кто-то специализируется на сборе крови и бинтов, кто-то собирает памперсы, есть фонд, занимающийся исключительно помощью представителям ЛГБТ-сообщества. Волна пожертвований докатилась до Facebook, где в США каждому подписчику предлагают пожертвовать доллар. Американцев предупреждают: во избежание мошенничества проверяйте статус организаций, которые собирают денежную помощь. В случае сомнений в подлинности того или иного фонда дарителям предлагается наводить справки через горячую линию Общества защиты потребителей или организацию GoFundMe, направляющую в эти дни помощь со всей Америки адресатам в Техасе и Луизиане.

«Харви» обрушился на побережье Техаса в минувшую пятницу, вызвав самые большие разрушения и наводнения за последние 12 лет. По масштабам ущерба (оценки по шкале от 40 до 100 миллиардов долларов) его называют вторым после урагана «Катрина», унесшего в августе 2005 года жизни почти 2000 человек.

На момент подготовки этого материала объявлено о 38 жертвах «Харви» (список постоянно растет, многие продолжают считаться пропавшими без вести). Большинство погибших утонули в бурных водах. В том числе офицер полиции, не добравшийся от дома до места службы. Погибла женщина, но спасателям удалось поднять из воды ее дочь, которая была привязана к телу матери. Считается утонувшей целая семья из 6 человек, пытавшаяся пересечь поток на грузовике. Каждый день американские СМИ добавляют истории о трагических смертях и о мужестве спасателей, среди которых масса добровольцев — ​местных жителей на собственных лодках.

Спасали не только людей, но и домашних животных. Для них созданы специальные приемные центры. Общества любителей кошек и собак других штатов проводят сбор средств для помощи потерявшимся домашним питомцам в Техасе и Луизиане.

Reuters

Приюты для бездомных оказались переполнены — ​беженцы заняли 30 тысяч дополнительных коек. Проблему решили, 1800 человек были перенаправлены в гостиницы и мотели. Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) открыло 230 центров помощи беженцам, которым на сегодняшний день было выдано 5 миллионов порций еды, 20 тысяч курток-штормовок. 210 тысяч человек зарегистрировались в FEMA как пострадавшие от урагана, им окажут материальную помощь. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что 24 тысячи национальных гвардейцев будут задействованы в ходе восстановительных работ.

Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения в пострадавших округах. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и восстановительную помощь.

Уроки «Катрины»

В Хьюстон заблаговременно были доставлены продукты, вода, одежда, книги и другие необходимые для эвакуированных вещи. Фото: Reuters

Неизбежны сравнения действий местных и федеральных властей тогда и сейчас. В четвертом по величине городе США — ​Хьюстоне (почти два с половиной миллиона жителей), в окрестностях которого находится знаменитый центр НАСА и поэтому проживает много выходцев из СССР — ​членов интернациональных семей, связанных с работой на космос, — ​не объявляли эвакуацию из опасений, что она может привести к хаосу и гибели людей, оказавшихся взаперти в машинах на затопленных дорогах. Решение эвакуировать город в 2005 году, когда вслед за ураганом «Катрина» пришел ураган «Рита», привело к 20-часовым пробкам и гибели более 100 человек, тот урок учли.

В понедельник власти объявили, что открывают две плотины, жертвуя частью домов в пригородах, которые будут смыты, чтобы остановить проникновение воды в центр города. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер объявил комендантский час с полуночи до пяти утра — ​в городе появились мародеры.

Начало учебного года перенесли на 5 сентября. После нескольких дней транспортного паралича, вызванного наводнением, в Хьюстоне должны частично возобновить работу аэропорты: международный — ​имени Джорджа Буша-старшего и внутренний. 5 сентября планируют возобновить работу муниципальные службы и суды, на улицах начнется уборка мусора. Мэр хочет, чтобы местная бейсбольная команда «Астрос» сыграла запланированную домашнюю игру в пятницу.

В среду в Хьюстоне прекратился дождь, и выглянуло солнце. Тысячи людей все еще остаются в приютах, ищут информацию о своих семьях и друзьях, о состоянии жилищ. В самом большом временном убежище — ​конференц-центре имени Джорджа Брауна оставалось 8000 человек, но две тысячи уже покинули его. По сравнению с Новым Орлеаном, где в дни урагана «Катрина» на местном стадионе Superdome скопились тысячи людей, пропало электричество, перестали работать туалеты, а власти тогда не смогли обеспечить всех собравшихся едой и водой, в Хьюстон заблаговременно были доставлены продукты, вода, одежда, книги и другие необходимые для эвакуированных вещи.

Сотни тысяч жителей Техаса остались без электричества, но в отличие от Нового Орлеана восстановительные работы начались немедленно, в зону бедствия были доставлены генераторы.

Под отдельную защиту мэра попали нелегальные мигранты, численность которых в окрестностях Хьюстона составляет невероятную цифру — ​600 000 человек. Мэр Сильвестр Тернер — ​бывший юрист, обещал лично защищать каждого нелегала, если ему грозит задержание и высылка из страны. «Мы не будем спрашивать в приютах документы, подтверждающие статус пребывания в стране», — ​пообещала мэрия Хьюстона. Закон SB‑4, недавно принятый сенатом Техаса, позволяет стражам правопорядка проверять миграционный статус тех, кто обратился за помощью. Он вступает в силу 1 сентября. Власти Хьюстона и еще нескольких городов и округов Техаса подали судебный иск, утверждая, что новый закон неконституционен. Принцип американского разделения властей — ​в действии. Исполнительная власть оспаривает решение законодательной в суде.

Президентская чета в Техасе

Reuters

Борясь со стихийным бедствием, Америка позабыла о спорах вокруг судьбы памятников Конфедерации и даже о поисках «русского следа» в окружении Трампа (хотя информация, интересующая спецпрокурора Мюллера, продолжает поступать и накапливаться). Но здешние СМИ не смогли остаться нейтральными, комментируя визит в Техас президентской четы.

Во вторник Дональд и Меланья Трамп прибыли в город Корпус-Кристи, первым принявшим на себя удар стихии 25 августа. Президент выступил перед спасателями, пообещал скорую эффективную помощь пострадавшим штатам и назвал ураган «Харви» «монстром». Но в Хьюстон президентская чета не поехала, и это вызвало неизбежную негативную реакцию во враждебных Трампу СМИ.

«Это была президентская поездка в затопленный штат, где президент не встретился ни с одним пострадавшим от шторма, не приблизился ни к одной затопленной улице», — ​комментарий Politico.

В защиту Трампа выступил губернатор Техаса Грег Эбботт, заявивший, что визит в Хьюстон помешал бы проведению срочных спасательно-восстановительных работ.

Досталось и первой леди. Меланья садилась в самолет, направлявшийся в зону бедствия, в туфлях на высокой шпильке, а высадилась из него в более подобающей случаю спортивной обуви. Высокий каблук стал темой газетных заголовков и шуток вечерних развлекательных телешоу. «Это очень печально: когда в Техасе продолжается стихийное бедствие, некоторых людей больше всего заботит обувь первой леди», — ​заявила Fox News глава пресс-службы Меланьи Трамп Стефани Гришам.

Сам президент опять обиделся на критиков и написал в твиттере: «Прочитав фейковые репортажи, гневные яростные статьи в умирающих журналах, я спрашиваю себя: почему? Все, чего я хочу #MAGA (make America great again — ​сделать Америку снова великой).

«Штат одинокой звезды» и плавильный котел

Reuters

Вся страна в эти дни оказывает посильную помощь Техасу — ​«Штату одинокой звезды», как называют его в США. Это государство (а каждый штат Америки, по сути, является отдельным государством, передавшим часть полномочий федеральному центру) — ​бывшая территория Франции, Испании и Мексики. Техас был суверенной республикой (1836–1845 гг.), а позже частью Конфедерации Южных штатов и 28-м штатом Америки. У каждого крупного правительственного учреждения в этом штате вывешены сразу по шесть флагов, таким образом отдается дань уникальному историческому пути. Техасу был обещан беспрепятственный выход из состава Соединенных Штатов, если сами техасцы этого захотят. В XIX веке, в период независимости, посольства Техаса были открыты в Лондоне и Париже. Сейчас там висят памятные таблички.

В Штате одинокой звезды до сих пор существует партия независимости, она поддерживает сепаратистские настроения. Техасцы любит порассуждать о своей самобытности, «особом духе юга» и о праве выйти из состава США, националистов не поддерживают, на вопрос о независимости штата предпочитают отшучиваться. В Хьюстоне располагается один из девяти «доменов» — ​центров — ​ультраправой организации Ку-клукс-клан (другое название «Невидимая империя Юга»).

То, как сегодня вся Америка пришла на помощь Техасу — ​пожалуй, самому «обособленному» штату, — ​лучшее свидетельство единства страны. Единства вопреки острым конфликтам — ​политическим, расовым, экономическим. Единства, основанного на патриотизме, как его понимают в Америке и как его культивируют с детского сада и школы в стране, ставшей «плавильным котлом» для представителей разных народов и религий. Такие же примеры единения были после террористической атаки 11 сентября 2001 года, в дни урагана «Катрина» и других бедствий. Люди, отставив в сторону, казалось бы, непреодолимые разногласия, вспоминают о том, что их объединяет.

Вашингтон