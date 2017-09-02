Жить объективно страшно

Основные предприятия Холин-Гола и его пригородов (угольные, энергетические и химические) настолько загрязнили окрестные пастбища, что стада больше не могут там пастись. Местные власти установили скульптуры вместо животных. Китай, Внутренняя Монголия, 2012. © Lu Guang / Contact Press Images — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Во французском городе Перпиньяне открылся респектабельный фотофестиваль Visa pour l’image — для того, чтобы опять подтвердить избитую истину: мы не умеем жить в мире без войны.

И Россия в этом мире не только занимает 1/7 часть, но заходит на прилегающие территории. Помимо фотографий с Донбасса, атмосферу фестиваля-2017 делают снимки из Мосула, откуда террористов-игиловцев выбили только что, и Венесуэла, где президент-Мадуро ведет открытую войну с собственным народом.

Visa pour l’image-2017 продлится со 2 по 17 сентября. Все подробности — на сайте фестиваля.

P. S. Сравнить лучшие фотографии нынешнего конкурса с теми, что были выбраны в 2016-м и в 2015-м, вы можете здесь:

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День голосования в Судане — первые многопартийные выборы за четверть века. Эль-Фашер, юго-запад страны,11 апреля 2010. © Zohra Bensemra / Reuters — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Из серии «Берберы в Марокко»: Мохамед готовит чай перед тем, как покинуть грот. «Мы рождены, чтобы работать, жить и умереть». Тинфгам, Высокий Атлас, 2016. © Ferhat Bouda / Agence VU’ Lauréat du Prix Pierre et Alexandra Boulat 2016 soutenu par la Scam — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

2 ноября 2016, Гогджали, восточный Мосул. В то время как бойцы первого батальона иракского спецназа l’ISOF 1 под командованием полковника Мохамеда обеспечивают охрану улочек квартала, маленькая девочка вышла из своего дома навстречу солдатам… © Alvaro Canovas / Paris Match — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Кампания по выявлению случаев хронического заболевания почек (CKDu) в городе, который стал жертвой этой болезни неизвестного происхождения. 342 ученицы лицея стоят в очереди на анализ крови. Раджанганая, Северо-центральная провинция, Шри-Ланка, июнь 2016. © Ed Kashi / VII — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Фелиция (20 лет), невеста Давида (20 лет) и их дочь Лили (10 месяцев) во время свидания по видеотелефону. Тюрьма в Альбукерке, Нью-Мексико, США.© Isadora Kosofsky — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Столкновения между студентами и полицейскими в ходе манифестации против роста стоимости записи в вузы. /…/ Витватерсрандский университет, Йоханнесбург (ЮАР), 4 октября 2016.© Marco Longari / AFP — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Бывшая участница FARC со своим ребенком, рожденным вскоре после заключения мирного соглашения между этой боевой группировкой и колумбийским правительством в сентябре 2016. Бывшие боевики остаются в транзитных зонах до того момента, пока не будет сдано все оружие. Лагерь Гуавияре, колумбийские джунгли. © Catalina Martin-Chico / Cosmos — Lauréate du Prix Canon de la Femme Photojournaliste 2017 soutenu par le magazine ELLE — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Дети играют на развалинах здания, которое служило базой террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). База была разрушена в ходе авиаудара международной коалиции. Хаммам-эль-Алиль, Ирак, декабрь 2016. © Lorenzo Meloni / Magnum Photos — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

В приюте для слонят David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT). Национальный парк в Найроби, Кения, 2010. Photo Michael Nichols / National Geographic Creative — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Алеандро Петруччи, мэр городка Аркуата-дель-Тронто, ставшего эпицентром землетрясения. Провинция Асколи-Пичено, регион Марке, Италия. © Emanuele Scorcelletti pour Le Figaro Magazine — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Пейа Карарауа (16 лет) в затопленном в районе тихоокеанской островной республики Кирибати — одной из стран, которые больше всего пострадали от повышения уровня моря. © Vlad Sokhin / Cosmos / Panos Pictures / laif — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Годжали, Мосул, Ирак, 2 ноября 2016. Маленькая девочка и ее брат в момент, когда иракские военные ворвались во двор их дома. Бойцы антитеррористического подразделения Golden Division, все еще находящиеся под прицелами снайперов, прочесывают улицы в поисках укрывшихся противников. Дома проверяются один за другим. /…/ © Laurent Van der Stockt pour Le Monde / Getty Images Reportage — Visa pour l'Image — Perpignan 2017

Город Авдеевка, в котором до войны было 35000 жителей, сегодня насчитывает 24000. Несмотря на ежедневные обстрелы, люди пытаются жить. 15 января 2017. © Rafael Yaghobzadeh, Lauréat du Prix de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik 2017 — Visa pour l'Image — Perpignan 2017