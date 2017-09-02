Прах и пепел «Единой России»

2 сентября около 5 часов утра в Назарове (городе с 50-тысячным населением, в 200 километрах западней Красноярска) сожгли предвыборный штаб «Единой России».10 сентября здесь — выборы в горсовет. Кампания проходит нервно, назаровцы говорят о недобросовестности партии власти.

«ЕР» арендовала отдельное одноэтажное здание на улице 30 лет ВЛКСМ на автостоянке «777». Судя по информации, а также фото и видеоматериалам, размещенным сначала на сайте близкого к власти ИА «Запад 24», а затем и на официальном сайте «ЕР», группа поджигателей заблокировала охранника стоянки в его сторожке, выбила пластиковое окно в обшитом сайдингом здании штаба и закинули туда облитые горючей смесью автопокрышки, крича: «Передайте привет «Единой России»!

Основная комната штаба изнутри выгорела, уничтожена оргтехника, мебель, агитматериалы.

Запертый охранник сразу нажал «тревожную кнопку», однако поджигатели скрылись до приезда наряда.

Динамика взаимоотношений народа и власти очевидна, во всяком случае, в Сибири: в начале 2000-х люди, предъявлявшие претензии к начальству и доведенные до крайней степени отчаяния, сжигали себя сами, натурально, а штабы «Единой России» лишь забрасывали яйцами, изрисовывали оскорбительными для власти надписями.

В начале следующего десятилетия произошло качественное изменение. Самосожжение в приемной «ЕР» в Новосибирске совершила Валентина Герасимова. А в Красноярском крае сжег себя в Ирбейском райсуде (и само здание райсуда дотла) водитель бензовоза Владимир Никитин. А инвалид Сергей Рудаков из Качканара застрелил в фонде соцстраха обидчиков, после чего застрелился сам.

В первой половине 2010-го страна услышала о приморских партизанах. А в конце 2015-го 63-летний инвалид Николай Каржовых сжег здание, где размещалась мэрия Дудинки, а также администрация и райсовет Таймыра (север Красноярского края).

Ночью 4 октября 2016 года трое, избив и связав охранника, проникли в здание администрации Шушенского района (юг Красноярского края). По закрытому переходу проследовали в смежное здание администрации райцентра. Взломали двери, похитили жесткие диски, а бумажные документы подожгли.

В самом Назарове в центре города 22 июня с.г. днем неизвестный в маске поджег здание телеграфа. Возможно, целью был ломбард, арендующий тут помещения: в таком случае, его запалили уже вторично, первый раз — в мае 2016-го.

Нынешний поджог обошелся без погибших, но вот в офисах власти в Ирбее, Дудинке погибли люди. Люди, впрямую в бедах поджигателей не виновные.

Понятно, что гардеробщицы, работавшие в 1937-м на Лубянке, возможно, тоже виноваты, но все же эта не та степень вины, что у генералов НКВД и расстрельных команд.

И понятно, что даже сравнивать эти времена нельзя, и никакой коллективной ответственности быть не должно.

Секретарь Красноярского регионального отделения «ЕР» Алексей Додатко: «Не приходится сомневаться в политической подоплеке произошедшего. По счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв. Какой бы ожесточенной ни была предвыборная борьба, идти из-за этого на уголовное преступление — недопустимо. «ЕР» всегда играет по правилам, соблюдая предвыборное законодательство. Играет и выигрывает. Думаю, что избиратели сделают выводы из этого события, а правоохранительные органы разберутся, кто из наших оппонентов за этим стоит».

О правилах. В Сеть выложено видео о предвыборной агитации «ЕР» в Назарове. Агитаторы раздают листовки возле школы (в ней расположен избирательный участок). Это нарушение. Но так везде происходит, почему в Назарове с этим не хотят мириться?

Анатолий Быков в 2012 году. Фото: РИА Новости

С «ЕР» в Назарове конкурируют «Патриоты России» или, как все их здесь называют, партия Быкова.

Это его родной город. Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, условно осужденный на 6,5 года за организацию покушения на убийство и амнистированный после осуждения за укрывательство еще одного убийства, бывший теневой губернатор (сам он предпочитает, когда его называют «народным губернатором»), бывший глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода, легендарный герой кровавых схваток 90-х Анатолий Быков отсюда, из Назарова, 20 лет назад стартовал в политику, избравшись краевым депутатом. И всякий раз потом он побеждал на выборах с тем же процентом голосов, что набирал в лучшие для него времена Владимир Путин.

В Назарове политкарьера Быкова теперь и усыхает, сходит на нет. Возможно, это слишком категоричное утверждение, но сферы его влияния в крае в последние годы заметно сужаются. Напоминают прошлогодний снег в тайге. То ли совсем сойдет, то ли до новой зимы полежит.

Дело даже не в том, что избирательно работающий силовой аппарат (благодаря чему Быков и стал героем народного эпоса), а позже и новые законы РФ обозначили ему «ареал обитания», дважды не пустив в Госдуму, снимая с гонки до выборов, не позволив идти в мэры и губернаторы. Главная причина в неразборчивости Быкова в людях. Блоки под его брендом побеждают в местных выборах партию власти, и всякий раз правящий режим возвращает ситуацию под свой безусловный контроль. Это не мошенничество, а политика: Быков набирает под себя абы кого (с другой стороны, кто пойдет под него?), под своим именем он хоть мышей может провести. Однако, попав во власть, депутаты словно мыши бегут (неизменно!) от благодетеля.

Последний пример: победа 4 года назад «быковцев» на выборах в горсовет Красноярска. Тогда они шли во главе с Валерием Быковым (племянником) под лозунгом «Анатолия Быкова — в губернаторы!» и взяли мандатов больше, чем другие партии. Со временем фракция растворилась, от племяша и от других ближайших соратников Быков публично отказался.

Назарово, город детства и боевой юности, — последний бастион. Здесь, например, в 2006-м «быковцы» набирали на выборах голосов втрое больше единороссов. Здесь мэров назначали или из людей Быкова, или по согласованию с ним, здесь его голос оставался до последнего времени решающим.

Чьих рук поджог? В Назарове радуются: «Жги, Петрович!» (Быков — Анатолий Петрович). Это уже мем. Однако непонятно, зачем это Петровичу.

«Эксцесс исполнителя» — перестарались? Или провокация самой «ЕР»? Даже если и так, нам вряд ли об этом расскажут. Все последние дела о громких поджогах здесь не раскрыты.

Рейхстаг вспоминать незачем, есть история поближе. В начале нулевых в столице Эвенкии Туре прошли серийные пожары (десять за считанные дни) и хотя однозначных доказательств поджогов не нашлось, губернатор округа Борис Золотарев заявил, что это террористический заговор. А заговорщиками назвал своих политических оппонентов, сопротивлявшихся концентрации власти в его руках, и отменил районное звено местного самоуправления. Ввели ЧП с комендантским часом и прочими прелестями «режима повышенной готовности», в подъездах установили круглосуточное дежурство, возродили добровольные народные дружины. И — сковырнули напрочь оппозицию. Чтоб никто никуда не жаловался. Примечательно, что в дни борьбы Золотарева за губернаторство также вспыхивал огонь: на главпочтамте Туры. Потушили быстро, пострадали лишь предвыборные материалы Золотарева. Затем ночью кто-то забрался в его предвыборный штаб, разбросал технику и бумаги.

Будущий губернатор тогда сказал: «Цель разгрома — запугать меня […], показать, кто есть кто. Что правят в Эвенкии темные силы, что честным людям, имеющим нормальные намерения, направленные на улучшение жизни, здесь не пройти, что они сильнее. Но они ошибаются». Помогло ли в итоге? Как Золотарев упразднил районы в Эвенкийской автономии, так позже упразднили и саму эту автономию с его губернаторством, теперь это лишь муниципальный район в составе Красноярского края.

Пожары и поджоги — в арсенале политтехнологов. И вне зависимости от того, кто это сделал (а ведь многие могли, еще больше народа радо, это тоже показатель). Что, интересно, после 10 сентября, в очередной раз победив на выборах, единороссы будут праздновать? Вот это состояние народа-богоносца, этот скопившийся объем ненависти и нетерпения, когда он готов сжигать штабы партии власти с первыми попавшимися? А если бы там кто-то с пятницы на субботу заночевал?