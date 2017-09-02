В четверг, 31 августа Светлана Агеева обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в России (копия письма имеется в редакции). Мать пленного ефрейтора сообщает, что спустя два месяца после задержания Агеев не получает ни полноценной адвокатской, ни консульской поддержки. Агеева просит Москалькову «посодействовать в получении информации о сыне» через украинского омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева в СИЗО г. Старобельска.

Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее постоянные контакты с российскими консулами на территории Украины.

«До сих пор с моим сыном не встретился представитель консульской службы [России]. Мною было отправлено электронное письмо в консульскую службу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен результат моего прошения об оказании материальной помощи по оплате работы адвоката», — пишет Агеева омбудсмену.

В телефонной беседе с «Новой» Агеева рассказала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым она ранее подписала договор, «не работает по неизвестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить за его услуги две тысячи евро [в месяц], сама не потяну. Решили, что попросим консулов оказать материальную помощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим начальством».

Виктор Чевгуз на вопросы «Новой» не ответил; по номерам телефонов Генконсульства России в Харькове на протяжении нескольких часов не снимали трубки.

Напомним, что россиянин Виктор Агеев был пленен украинскими военными 24 июня 2017 года в Луганской области на блокпосту вооруженных сил «ЛНР». На допросе россиянин назвал себя контрактным военнослужащим армии РФ, позже его слова подтвердила и мать, рассказав, что в мае 2017 года Агееву присвоили звание ефрейтора. В Минобороны РФ заявляют, что Виктор Агеев никогда не состоял на контрактной военной службе в России.

22 июля Светлана Агеева вместе со спецкором «Новой» прибыла в Старобельск, где смогла посетить сына с краткосрочным свиданием.

Сбор средств на оплату услуг адвоката объявило Алтайское краевое отделение партии «Яблоко».