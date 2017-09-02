Один Петро и полный Питер. С Малаховым

Закрылся футбольный базар в Старом Свете. Отоварились по первому классу два «Манчестера», ПСЖ, «Милан» и «Челси», оставившие в тени даже решившего сберечь кубышку «Реал», над которым здорово пошутили хакеры, взломавшие аккаунт мадридцев в твиттере. На страничке королевского клуба «шутники» выложили послание: «Добро пожаловать, Месси!» Вот и наши клубы чем-то напоминали испанского гранда: в основном приценивались, но держались и не покупали, следуя завету Дмитрия Медведева. И старались подписывать игроков с нулевой трансферной стоимостью или арендовали бойцов на определенный срок. И только «Зенит» шиканул как в лучшие годы, заманив на берега Невы полсборной Аргентины, еще пяток аборигенов и Андрея Малахова (свободного агента) для кучи и шоу.

Игроки «Зенита» Себастьян Дриусси и Матиас Краневиттер перед матчем. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

О большинстве покупок «Газпрома» «Новая» подробно уже рассказала в номере от 7 августа. Тогда казалось, что еще один новобранец будет абсолютным перебором. Но Роберто Манчини, привыкший в «Мансити» и «Интере» распоряжаться армиями, на Кузяеве и Паредесе сотоварищи не остановился. Аргентинская часть шопинга завершилась приобретением хавбеков Матиаса Краневиттера и Эмилиано Ригони за 8 и 9 миллионов евро соответственно. А после того, как у «Зенита» сорвалась сделка с тунисцем Абденнуром, итальянский коуч пообещал чуть ли не улететь на родину, если ему не найдут качественного защитника. «Газпром» тут же отсчитал «восьмерочку» за словенского гренадера Миху Мевлю.

«Манчини должен быть доволен, теперь у нас по два футболиста на каждую позицию!» — с гордостью подвел итог рыночным делам президент Сергей Фурсенко. И лишь одно событие омрачило настроение фанатов: Артем Дзюба, прилипший на «Крестовском» к скамейке запасных и попавший в немилость к тренеру, так и не сподобился на переезд в другие края. Почему? Прояснить ситуацию должен, как ни странно, Андрей Малахов, который, по замыслам боссов «Зенита», будет вести программу на клубном телевидении. Королю ток-шоу предстоит каждую неделю брать интервью у футболистов. Возможно, именно Андрею Артем поведает, почему его не возбудило предложение «Локомотива» и почему его друг Кокорин наконец-то взялся за ум.

Не покинул Краснодар и Федор Смолов, которого сватали и в «Спартак», и в ЦСКА, и в Турцию с Германией. Но сумма в 16 миллионов евро (столько просил владелец «быков» Сергей Галицкий за Федора) не устроила даже «Зенит». При этом сами черно-зеленые потратили на бразильца Вандерсона, серба Ристича и румына Ивана в общей сложности 13 миллионов евро.

Почти столько же уже под занавес торгов отдал за одного кота в мешке — Педро Рошу — и чемпион страны «Спартак», проваливший летнюю селекцию. Забавно, что в Тарасовку каждый день пресса отправляла по одному звездному новичку: от Гарая до Луана, но буквально через сутки после анонса все срывалось. По словам агента Алексея Сафонова, «люди в «Спартаке» неграмотно вели переговоры, пытаясь «кинуть» посредников и заключить сделку напрямую с футболистом». Штука еще и в том, что после завоевания долгожданного золота в Тушине и окрестностях, как ни странно, обострилась борьба за власть и, как следствие, за трансферный бюджет. В этой битве сошлись Массимо Каррера со своими помощниками и вице-президент Наиль Измайлов со своей бригадой. А «победителем» вышел Леонид Федун, не вставший ни на чью сторону и купивший загадочного бразильца из «Гремио» едва ли не ради галочки. И проигравший три важнейших матча («Зениту», ЦСКА и «Локомотиву») «Спартак» вступает в осенний лигочемпионский период фактическим голым в центре обороны и без «забивной шапки» в атаке.

Который раз без трансферов и ЦСКА. Да и Евгений Гинер, терпящий убытки в бизнесе, заявил о том, что готов продать клуб. И если в этой шутке есть хоть доля правды, то «покупки сейчас действительно ни к чему. Красно-синие пытались заманить Федора Смолова на «срочную службу» под «Манчестер Юнайтед» и «Бенфику», но не срослось.

Не срослось и у «Локомотива» с защитником Караваевым из пражской «Спарты», который когда-то играл в ЦСКА. Однако самое главное то, что «железнодорожники» никого не растеряли на переправе. Да и поляк Мацей Рыбус, известный по выступлениям за «Терек» (ныне «Ахмат) и адаптированный к российским реалиям, — хороший улов Юрия Семина. Как и чемпион Европы португалец Эдер, взятый в аренду с правом выкупа. Новички же грозненцев — бразильцы Лео Жаба и Исмаэл Силва — уже порадовали голами и передачами.

Образцово-показательно сходил на «рыбалку» «Ростов», растерявший перед сезоном полкоманды с тренером. Получив за «бесплатных» Полоза и Ерохина энную сумму, желто-синие потратили их с пользой, приобретя трех легионеров, одним из которых явился исландский викинг Сверрир Ингасон. Хватило у южан и на игрока сборной России Алексея Ионова, расторгнувшего по обоюдному согласию контракт с «Динамо», которое, в свою очередь, утешилось сенегальцем Хали Тиамом и боснийцем Тони Шуничем.

Все остальные коллективы были вынуждены изворачиваться и латать дыры в составе с помощью хитрости. И здесь не было равных Курбану Бердыеву. Шаман с четками, к примеру, убедил своего любимца Сесара Наваса, завершившего карьеру по семейным обстоятельствам, достать из шкафа бутсы и еще чуть-чуть поиграть за «Рубин».

Что победит: «ловкость рук» или большие деньги — узнаем весной.

Алексей Комаров / «Новая газета»