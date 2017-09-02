Маму привлекут

1 сентября президент Путин провел «Открытый урок» с талантливыми старшеклассниками и студентами первых курсов. Говорили, как водится, о будущем — беспилотных танках, вертолетах и искусственном интеллекте вообще. Сошлись на том, что тут много перспектив. Молодой человек по имени Владислав взошел на сцену, чтобы сообщить президенту: собирался уезжать из России, готовился к карьере на Западе, но потом Владиславу посчастливилось увидеть президента на прямой линии, и вот он остается… В первых рядах за партой на «Открытом уроке» сидел Сергей Кириенко — все действие должно быть частью придуманной им постановки, посвященной выборам президента. В отсутствии конкуренции, и чтобы было не так обидно, выборы должны быть по крайней мере модными и молодежными.

По еще советской традиции

молодежью как проблемной группой заведуют у нас люди, разменявшие как минимум пятый десяток и изучающие предмет со словарем.

Сейчас, например, экспертами предлагается выдавать грамоты за лучшее селфи с избирательного участка. А 47-летний певец Дмитрий Маликов, неожиданно служивший конферансье «Открытого урока», заявил, что властям от молодых людей нужны лайки и хайп. То есть, как верно заметил Михаил Фишман на «Дожде», голоса и явка в переводе с молодежного.

Большая молодежная повестка в стране этим не закончилась. Руководитель Следственного комитета и поэт Александр Бастрыкин 1 сентября посетил Петербургскую академию СК. На торжественной линейке выступила девочка дошкольного возраста в пилотке курсанта Академии.

«Тайну я держать умею,

Никому я не бу-бу

Но по службе, если надо,

Я и маму привлеку», —

прочитала девочка стихи неизвестного автора. Бастрыкин был растроган и целовал девочке щечку и ручку, после чего курсанты — тоже в стихах — предложили взять над девочкой шефство.

Конечно, никакой Кирилл Серебренников такого шоу не смог бы поставить — желание привлечь маму по службе может быть выстрадано только жизнью. Так устроена вторая линия работы с молодежью. Если с будущим и искусственным интеллектом не выгорит, можно будет вернуться к пионерским корням с последующим трудоустройством в органах.

Если же с детьми en masse возникнут какие-либо трудности, то на помощь буксующей президентской кампании придут женщины. «Ведомости» на прошлой неделе со ссылкой на источник в администрации президента писали о том, что Кремль — опять же для оживления массовых весенних мероприятий 2018 года — рекрутирует на кампанию какую-нибудь даму. Подходящий запас женщин для спарринга обнаружен в основном в «Справедливой России» — это Ирина Волынец, Наталья Великая и Ирина Петляева. Источник «Ведомостей» мечтал почему-то об участии Ксении Собчак (и за этим именем видна напряженная работа ума, перебор кандидаток), но тут же вздыхал, что, мол, та не решится. Из политических женщин в России еще можно назвать, пожалуй, Наталью Поклонскую, но она в последнее время все больше приближается к духовной карьере. И по традиции все эти домыслы опроверг Песков: «Женщины для выборов в Кремле не обсуждались».

Смешного в нашей ситуации мало. Когда политические институты зачищены, политическое представительство превратилось в фейк, а партии и профсоюзы — в свиту,

строить предвыборные кампании приходится из простейших органических элементов: парада физкультурников, женотдела и юношеских организаций.

Политика становится биологическим феноменом, организованным за счет правильно подобранных групп массовки.