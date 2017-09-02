Слишком медийные выборы
Досрочное голосование в районе с 8 тысячами избирателей обернулось федеральным скандалом
«Новая в Петербурге»Новая газета
Пять процентов избирателей муниципального образования «Кузьмолово» (Ленинградская область) проголосовали всего за три дня. До основного дня выборов еще неделя. Никто из наблюдателей не может быть уверен, что 10 сентября кто-то придет на участок: такими стахановскими темпами весь район проголосует на «досрочке». Чтобы наблюдатели не мешали жителям сделать единственно правильный выбор, администрация Кузьмолово наняла ЧОП, сотрудники которого блокируют их работу.
— В четверг члена ИКМО ударили берцем по ноге, «скорая» зафиксировала растяжение, — рассказал «Новой» член ИКМО с правом совещательного голоса Сергей Кузин. — Они (ЧОП) выполняли распоряжение председателя ИКМО мешать наблюдателям. Нам не давали подойти к журналам, посмотреть, кого реально записывают.
Только к выходным ситуация нормализовалась, если только нормальность вообще применима к досрочным выборам. Молодчики переоделись в гражданскую одежду и перестали вступать в перепалки с наблюдателями и членами избирательной комиссии. Член ИКМО Галина Культиасова сообщила, что ЧОПовцы стоят в пятидесяти метрах от здания администрации. Кузин считает, что это связано с медийным освещением выборов.
Хотя с каждым днем количество голосующих увеличивалось и на выходных должно было достигнуть максимума, этого не произошло. «Могу предположить, что кто-то дал отмашку столько людей не гнать, — говорит Кузин. — А то слишком медийные выборы у них получились: даже на федеральный уровень вышли».
Моментально повлиять на работу отдельной комиссии в крохотном Кузьмолове никто не может. Сергей Кузин пытался дозвониться на горячую линию Центральной избирательной комиссии, но она на выходных не работает. Электронное заявление ЦИК рассматривает в течение семи дней.
Избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) «Кузьмолово» появилась в прошлом году. Жалобы на ИКМО должна рассматривать вышестоящая организация — избирательная комиссия Ленобласти. Ее председатель Михаил Лебединский сказал «Новой», что к ним ни одна жалоба на «Кузьмолово» пока не поступала.
«У нас есть только информация, что заключен официальный договор (частного охранного предприятия. — С. С.) с администрацией, чтобы не допустить правонарушений, — пояснил Лебединский. — Комиссия самостоятельна в своих действиях. Если бы были нарушения со стороны «зеленых человечков», полиция бы отреагировала».
Глава избиркома Ленобласти считает, что наблюдателям тоже следует вести себя осторожнее и не пытаться фотографировать личные данные избирателей, ведь это тоже нарушение закона. Оценивать работу муниципальной комиссии Лебединский намерен «комплексно» по окончании выборов. «Моя личная позиция состоит в том, что досрочное голосование следовало давным-давно отменить, — поделился он. — Когда нет «досрочки» — и шума практически нет. Вот это маски-шоу с участием наблюдателей — все это архаично».
К субботе прессинг прекратился, а люди («и стар и млад, на костылях и без», как сообщили наблюдатели) продолжили стекаться на избирательный участок. «Досрочка» шла своим чередом. К 15.00 субботы проголосовали 410 из восьми тысяч избирателей. «Полное ощущение, что люди идут неосознанно, — заключает Кузин. — Заявления им помогают заполнять сотрудники администрации. В качестве причины досрочного голосования многие указывают «отдых».
Сергей Сатановский