Пять процентов избирателей муниципального образования «Кузьмолово» (Ленинградская область) проголосовали всего за три дня. До основного дня выборов еще неделя. Никто из наблюдателей не может быть уверен, что 10 сентября кто-то придет на участок: такими стахановскими темпами весь район проголосует на «досрочке». Чтобы наблюдатели не мешали жителям сделать единственно правильный выбор, администрация Кузьмолово наняла ЧОП, сотрудники которого блокируют их работу.

— В четверг члена ИКМО ударили берцем по ноге, «скорая» зафиксировала растяжение, — рассказал «Новой» член ИКМО с правом совещательного голоса Сергей Кузин. — Они (ЧОП) выполняли распоряжение председателя ИКМО мешать наблюдателям. Нам не давали подойти к журналам, посмотреть, кого реально записывают.

Только к выходным ситуация нормализовалась, если только нормальность вообще применима к досрочным выборам. Молодчики переоделись в гражданскую одежду и перестали вступать в перепалки с наблюдателями и членами избирательной комиссии. Член ИКМО Галина Культиасова сообщила, что ЧОПовцы стоят в пятидесяти метрах от здания администрации. Кузин считает, что это связано с медийным освещением выборов.

Хотя с каждым днем количество голосующих увеличивалось и на выходных должно было достигнуть максимума, этого не произошло. «Могу предположить, что кто-то дал отмашку столько людей не гнать, — говорит Кузин. — А то слишком медийные выборы у них получились: даже на федеральный уровень вышли».

Справочная информация для пожелавших проголосовать досрочно. Фото: Кузьмолово.Live / vk.com

Моментально повлиять на работу отдельной комиссии в крохотном Кузьмолове никто не может. Сергей Кузин пытался дозвониться на горячую линию Центральной избирательной комиссии, но она на выходных не работает. Электронное заявление ЦИК рассматривает в течение семи дней.

Избирательная комиссия муниципального образования (ИКМО) «Кузьмолово» появилась в прошлом году. Жалобы на ИКМО должна рассматривать вышестоящая организация — избирательная комиссия Ленобласти. Ее председатель Михаил Лебединский сказал «Новой», что к ним ни одна жалоба на «Кузьмолово» пока не поступала.

«У нас есть только информация, что заключен официальный договор (частного охранного предприятия. — С. С.) с администрацией, чтобы не допустить правонарушений, — пояснил Лебединский. — Комиссия самостоятельна в своих действиях. Если бы были нарушения со стороны «зеленых человечков», полиция бы отреагировала».

Глава избиркома Ленобласти считает, что наблюдателям тоже следует вести себя осторожнее и не пытаться фотографировать личные данные избирателей, ведь это тоже нарушение закона. Оценивать работу муниципальной комиссии Лебединский намерен «комплексно» по окончании выборов. «Моя личная позиция состоит в том, что досрочное голосование следовало давным-давно отменить, — поделился он. — Когда нет «досрочки» — и шума практически нет. Вот это маски-шоу с участием наблюдателей — все это архаично».

К субботе прессинг прекратился, а люди («и стар и млад, на костылях и без», как сообщили наблюдатели) продолжили стекаться на избирательный участок. «Досрочка» шла своим чередом. К 15.00 субботы проголосовали 410 из восьми тысяч избирателей. «Полное ощущение, что люди идут неосознанно, — заключает Кузин. — Заявления им помогают заполнять сотрудники администрации. В качестве причины досрочного голосования многие указывают «отдых».

Сергей Сатановский