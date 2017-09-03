Из лирики этого лета

Петр Саруханов / «Новая»

По светлым вечерам над вешнею равниной

Витает сложный дух, и грешный, и невинный:

Цветенье всех цветов, древесных и речных,

Симфония дневных, вечерних и ночных:

Воронки хищные, оковы и альковы,

Тех тянет увядать, те расцветать готовы,

Сад веет яблоней, помелой, мушмулой,

Расцветом гибельным и свежестью гнилой.

Венерин башмачок, Змеиная забава,

Старушечья любовь, Невестина отрава,

И Волчья жимолость колышется шурша

И чутко шелестит, как Заячья душа;

Роняет серебро Асклепиев фонарик,

Ночь Африки горит, Сон разума воняет,

Сочится Похотник, и Девичий бочок

Высовывает свой ворсистый язычок.

Когда начнет темнеть, к тоскующей гитаре

Сползаются на свет таинственные твари:

Назойливый Лизун в зеленой чешуе,

С шипами по бокам, как замок Рамбуйе,

Двутелый Скалолаз, любимец Марко Поло,

Что не дает взаймы и не имеет пола;

Шипящий Оползень в подшерстии густом,

Воинственный Хвостун с развернутым

хвостом,

Стыдливый Богомол, неумный Богоборец,

Чванливый Самовол, одесский Черноморец,

Икает Стрелочник, и Скользкий Простачок

Показывает свой приятный пустячок.

В сгустившейся ночи, сгущая благодатность,

Созвездия горят, наглядные, как атлас:

Надменный Волопас пасет своих волов,

Надменный Рыболов считает свой улов,

Из альфы Соловья доносятся сигналы

В созвездие Свиньи, в урочище Вальгаллы,

И глазом золотым косит небесный Кот,

Как робко всходит Мышь на темно-синий свод.

Суровый Программист стучит по звездной

клаве,

Пугливый Аферист ползет по Сверхдержаве

На Вышний Волочок, а Нижний Волочок

Почесывает свой квадратный пятачок.

Ах, только человек средь этих дивных всячин

Так безнадежно зол, так грустно озадачен,

Так поглощен собой, самолюбиво слеп

И так цепляется за свой прогнивший склеп.

Среди небесных див, красилен, пивоварен

Так редко счастлив он и так неблагодарен —

И непонятно, в чем наш первородный грех:

Не то мы проще всех, не то сложнее всех.