Выигрыш в рулетку

Петр Саруханов / «Новая»

Вести с полей: трактористы Омской области, возделывая землю, не заметили, как пересекли границу с Казахстаном, и продолжили ударную работу на территории соседнего государства. Хорошо, что это произошло не на границе с Украиной, хотя там к трактористам (особенно с бравой выправкой) уже привыкли.

Казахстанский пограничный наряд, очевидно, спросил у механизаторов пароль и в гуле тракторов не расслышал ничего, кроме непротокольных русских слов. Наших тружеников села задержали, и в дальнейшем они были подвергнуты казахстанской стороной административному наказанию. Дружба дружбой, а граница на замке, хотя иной раз не видно не только замка, но и самой границы.

И какова же мораль? Во-вторых, в таких случаях хозяевам земли лучше не торопиться с задержанием нарушителей и позволить им вспахать побольше гектаров. А во‑первых, нам надо межевание провести и колышки забить там, где заканчивается наше государство и начинается чужое. Вот завершится у нас грандиозная кампания по межеванию дачных и садовых участков, и всех землемеров — ​туда. Следует только предупредить их, что на государственной границе много не заработаешь.

Ну вы в курсе, наверное, что нынче вступили в силу поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости», и все владельцы садовых участков обязаны пройти процедуру межевания. Иначе они не смогут распоряжаться своими унавоженными сотками, хотя те давно законно приватизированы и налоги много лет платятся. И не то что участки нельзя будет продать — ​даже бабушка внуку дарственную оформить не сможет. Да и в наследство внук не сумеет вступить, если бабушка скоропостижно помрет при попытке вникнуть в перечень документов, необходимых для межевания.

В принципе, дело нужное. Семь раз отмерь — ​один раз выдай землевладельцу, латифундисту этакому, документ на его огород, чтобы сосед отстал с претензиями насчет тридцати сантиметров, на которые углубился на его территорию кособокий сарай. Никто, конечно, семь раз отмерять не станет, тут и одного раза достаточно. Но за что же такие деньги, словно отмеряют семь раз? Были сообщения о том, что в разных регионах России межевание дачного участка стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Не скажу за всю Россию, а в моем садоводческом товариществе, в 35 километрах от Казани, за эту процедуру берут меньше — ​4 тысячи. Может, потому, что у нас все 600 участков — ​лишь по 3 сотки: 20 метров на 15. То есть недалеко шагать с рулеткой из угла в угол. Считанные минуты на весь замер, и землемер даже башмаков не стопчет.

Интересно: а хотя бы за одну тысячу рублей все это проделать нельзя? Тут за каждым забором пенсионеры да инвалиды. Они от таких услуг в шоке, и попробуй им объяснить, что у государства — ​жатва: появилась новая возможность собрать с населения деньги в закрома Родины. И пожаловаться некуда. Ну разве что в обком КПРФ, как это сделали члены садоводческого товарищества «Березка» в Кировской области, где межевание по цене от 4 до 12 тысяч рублей уже приняло резко принудительный характер. Возможно, правильнее было бы им обратиться в «Единую Россию», но сначала неплохо бы переименовать свою «Березку». Что это за название? Насколько убедительнее было бы — ​«Озеро».