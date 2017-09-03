Где, кого, за что

«Улюкаев и одобрил сделку «Роснефти»

Первые свидетели обвинения по делу экс-министра ничего не рассказали про взятку, а свидетель Сечин снова не пришел в суд

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Статья: ст. 290, ч. 6 («Получение взятки в особо крупном размере»).

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

1 сентября продолжился процесс над Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии СК, взятка предназначалась за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Сам экс-министр вину не признает и еще на первом заседании обвинил Сечина в провокации и ложном доносе.

Два десятка телеканалов — как зарубежных, так и российских — снова просили разрешить им вести прямую трансляцию.

На месте событий возле железной клетки сидел за столом подсудимый.

— Как ваш настрой? Сечина ждете? Как думаете, придет? — спрашивала особо настырная журналистка. Улюкаев не отвечал. А Сечин ожидаемо не пришел. При этом он заявлен в списке свидетелей, как и бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, принимавший активное участие в деле Улюкаева.

Прокуроры о Сечине вообще не заикались и первыми свидетелями обвинения привели в суд двух молодых сотрудников «Роснефти» и Минэкономразвития, которые про обстоятельства взятки не сказали ровным счетом ничего. Прокуроры (странное дело) их об этом и не спрашивали.

Андрей Баранов — директор департамента «Роснефти», отвечающий за взаимодействие с инвесторами, рассказывал, что процесс приватизации «Башнефти» начался летом 2016 года. Консультантами по сделке были «ВТБ-Капитал» и Сбербанк, которые объясняли, что покупка «Башнефти» приведет к росту стоимости пакета ПАО «Роснефть». Интерес к пакету акций башкирской компании выдвигали и другие холдинги: «Лукойл» и «Татнефтегаз», но, по словам свидетеля, предложили цены в двое ниже. В то время как «Роснефть» готова была отдать за пакет акций «Башнефти» 329 млрд рублей — цену выше рыночной. При этом «Роснефть» направляла президенту Путину письмо с объяснением, почему она является надлежащим покупателем.

— И что же вы попросили в письме у президента? — интересовался адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

— Ничего просить не надо, ты просто описываешь конкретно ситуацию, что компания «Роснефть» является лучшей, по нашему мнению, нефтяной, нефтегазовой компанией.

— А президент тут при чем? Мы все и так знаем, что вы самая большая компания.

— Мы еще раз объясняли, что компания лучшая…

— А что президент определяет участника сделки по приватизации?

— Ну…

Судья Лариса Семенова по просьбе прокуроров сняла вопрос. Гособвинителя Непорожного больше интересовала позиция Минэкономразвития по поводу намерения «Роснефти» участвовать в сделке.

— Там очень интересная ситуация была, — вспоминал свидетель. — В конце июля—начале августа 2016 года пошел ряд комментариев в прессе со ссылкой на главу Минэкономразвития о том, что «Роснефть» ненадлежащий покупатель. Мы были обескуражены.

— Так… — загорелся прокурор. — Какие действия предприняли?

«Роснефть», говорил Баранов, направила Улюкаеву письмо, в котором пыталась убедить, что компания эффективнее других участников рынка, а принадлежность части акций «Роснефти» государственному «Роснефтегазу» не может быть поводом для отказа в сделке. Но из Минэкономразвития «Роснефти» не ответили.

А в середине августа 2016 года сделка по приобретению пакета акций «Башнефти» была приостановлена на неопределенное время из-за сложностей в бюджете.

— А позиция министра могла повлиять на это? — не отставал обвинитель.

— Сложно сказать… Мм... Наверное, могла.

Адвокаты Улюкаева уточняли: получала ли «Роснефть» хоть раз официальный запрет в приватизации «Башнефти» на протяжении всей подготовки сделки. Менеджеру Баранову об этом известно не было. Он вспомнил, что уже в сентябре позиция главы Минэкономразвития поменялась на кардинально противоположную: в СМИ Улюкаев заявил, что «Роснефть» может быть допущена к приватизационной сделке. И 10 октября 2016 года вышло распоряжение правительства об отчуждении акций контрольного пакета «Башнефти» в пользу «Роснефти», а 12 октября был подписан договор о покупке акций.

— Когда вам стало известно о задержании министра Улюкаева? — решил быть ближе к взятке прокурор Филиппчук.

— В ноябре в день задержания… Из СМИ. Я не присутствовал, — улыбнулся отчего-то свидетель.

Второй свидетель обвинения — директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасюк, осуществляющая разработку нормативных актов в сфере приватизации, рассказала, что позиция ее департамента сводилась к тому, что законодательство не ограничивает участие «Роснефти» в сделке, если не введены дополнительные ограничения со стороны правительства, а таковых ограничений не было. Она лично готовила проект доклада относительно сделки (доклад надо было сделать по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича).

По словам Тарасюк, Улюкаев никогда — ни кулуарно, ни на совещаниях — не говорил сотрудникам министерства о том, что «Роснефть» не должна участвовать в приватизации «Башнефти» и что ее необходимо исключить из претендентов. Однако в начале августа 2016 года, вспомнила она (как и первый свидетель), в СМИ появилась цитата Улюкаева о том, что «Роснефть» ненадлежащий покупатель.

— Я была удивлена, — сказала дама, впрочем, на уточняющие вопросы защиты ответив, что никаких просьб от Улюкаева по затягиванию процесса приватизации «Роснефтью» «Башнефти» ей не поступало. Но будучи министром, тот вычеркнул из доклада и отчета ВТБ об участии «Роснефти» в приватизации абзац, где говорилось, что приобретение «Башнефти» госкомпанией создаст конкурентность, увеличит капитализацию, и это позитивно скажется на российском бюджете.

Сам Улюкаев спросил свою бывшую подчиненную: «Те два «важных» обстоятельства, которые были вычеркнуты, вы сами придумали?»

— Это работа департамента.

— А, коллективное творчество, понятно.

— Прошу сделать замечание! — вспыхнул прокурор.

Судья объяснила экс-министру, что реплики с места не разрешаются. Адвокаты удивлялись: неужели министр не может решать, какие фразы в докладе его же министерства важные, а какие нет.

— Может, — не спорила свидетель, признав, что вычеркнутые фразы не могли влиять на окончательное решение по сделке, так как до нее «было слишком рано».

— Кто подписал от Министерства распоряжение о необходимости одобрить сделку с «Роснефтью»?

— Улюкаев подписал проект директивы.

В час дня прокуроры сообщили, что на сегодня свидетелей больше нет. Следующее заседание — в 10 утра 5 сентября. Улюкаев снова ничего не сказал прессе, в сопровождении сотрудников ФСИН его посадили в автомобиль и увезли домой.

Вера Челищева,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело о призывах к акции

Пресненский районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил математику Дмитрию Богатову срок домашнего ареста еще на один месяц и семь дней.

Богатова обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за призывов выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь, которые разместил некто под псевдонимом «Айрат Баширов» на форуме SysAdmins.ru. Призывы были отправлены с IP Богатова, однако Богатов является оператором выходного узла Сети Tor, что означает, что с этого IP мог писать любой пользователь.

После предъявления обвинения в апреле суд, не стал заключать его под стражу. Тогда ему добавили еще две статьи: о призывах к осуществлению террористической деятельности и о приготовлении к организации массовых беспорядков, после чего он был отправлен в СИЗО.

24 июля математика перевели из СИЗО под домашний арест.

Болотное дело

Замоскворецкий суд Москвы, где рассматривается дело в отношении последнего фигуранта Дмитрия Бученкова, перешел к доказательствам защиты. В суде были допрошены бывшие коллеги Бученкова.

По версии следствия, 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади Бученков переворачивал кабины био­туалетов и бросал в полицейских какие-то предметы. Потерпевшими по делу проходят пятеро полицейских (всего в деле 91 потерпевший). Обвинение строится на показаниях секретных свидетелей и сотрудников полиции, которые утверждают, что якобы опознали в Бученкове человека, которого они видели 6 мая.

При этом основное доказательство обвинения — фотографии и видеозаписи молодого человека в черном капюшоне, которое следствие называет Бученковым. Сам он и его адвокаты пока безуспешно пытаются доказать, что это совершенно разные люди. Более того, Бученкова не было 6 мая в Москве вовсе, он ездил к родителям в Нижний Новгород, его автомобиль зафиксирован системой «Поток» 5 и 8 мая.

В суде выступили завкафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Пирогова (РНИМУ) Галина Кофтюх, начальница отдела кадров Марина Николаева и доцент кафедры истории медицины Елена Абросимова, которые работали вместе с Дмитрием Бученковым.

Коллеги рассказали, что Бученков был хорошим преподавателем, студенты его любили, что он положительный сотрудник и профессионал. Начальник отдела кадров добавила, что уволили его только 31 марта 2017 года за длительные прогулы: на кафедре не знали, почему он не ходит на работу. Следующее заседание пройдет 6 сентября.

Дело «Шалтай-Болтай»

Гособвинение попросило признать виновными и назначить наказание в виде трех лет и двух с половиной лет колонии-поселения для Константина Теплякова и Александра Филинова соответственно, обвиняемых в незаконном доступе к информации в составе хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Лидер группы Владимир Аникеев (псевдоним Льюис) 6 июля был приговорен к двум годам колонии общего режима. Он пошел на сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.

«Шалтай-Болтай» специализировался на взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников и перепродаже переписок. Среди тех, чья переписка выставлялась в доступ, были пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, замначальника Управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко и другие. Потерпевшими по делу, подтвердившими ущерб от взлома аккаунтов, официально признаны телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляко.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года. Чуть позднее были арестованы еще два фигуранта дела — Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще один член группы Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Процесс по уголовному делу в отношении Теплякова и Филинова проходит в закрытом режиме. Известно, что в качестве свидетеля обвинения на одном из заседаний был допрошен лидер «Шалтай-Болтая» Аникеев.

Дело о подготовке терактов в Москве

Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 31 октября Муродбека Кодирова, которого подозревают в подготовке теракта в Москве 1 сентября. Решение суда в отношении второго фигуранта дела о подготовке теракта в Москве пока не принято.

ФСБ сообщила о задержании гражданина Узбекистана Кодирова и гражданина Таджикистана Шарипова 31 августа. У Кодирова нашли 2 кг самодельной взрывчатки (триперекись ацетона или «киса»), у Шарипова — топор. Помимо этого у одного из боевиков в телефоне были найдены контакты вербовщиков запрещенного в России «Исламского государства», а также инструкции по совершению теракта.

По сведениям в правоохранительных органах, Кодиров собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв в Москве 1 сентября. Сначала один из них собирался совершить нападение с топором на толпу людей, а уже после этого второй террорист должен был произвести взрыв в том месте, где собралась бы толпа.

По данным российских спецслужб, оба подозреваемых были членами ИГ, а один из них опубликовал в интернете видеообращение к членам ИГ и дал так называемую клятву верности экстремистам. Накануне, 31 августа, ФСБ распространила в Сети видеозапись первого допроса подозреваемого и фрагменты присяги, которую он принес ИГ.

Медиазона, ОВД-Инфо, В. Ч.