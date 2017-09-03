Расцветет ли Опочка?

Полгода назад мы переехали жить за город — ​в Опочецкий район Псковской области. Прекрасные люди, прекрасные места. Как часто бывает в глубинке, до невозможности обнаглевшие местные власти. Маячащие на горизонте муниципальные выборы. И к тому же приличные кандидаты.

Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг сделал невероятный для региональной политики финт. Он нашел в каждом районе активных людей, которые хотят для своей малой родины изменений к лучшему, и предложил им идти на муниципальные выборы от «Яблока». Партия взяла на себя преодоление всех заложенных избирательным законодательством барьеров, благодаря которым самовыдвиженцу стать кандидатом в депутаты практически невозможно. При этом вступление в партию необязательно: 75% кандидатов — ​беспартийные.

В результате команда псковского «Яблока» сейчас ведет самую массовую провинциальную избирательную кампанию в стране на стороне оппозиции: 244 кандидата в депутаты местного самоуправления во всех 24 муниципалитетах региона, где проходят выборы.

Особенности маленьких провинциальных городков — ​здесь все друг друга знают. В Опочке эти знакомства переросли в работающую социальную сеть. В местной группе «ВКонтакте» зарегистрировано почти 8 тысяч участников, притом что в самом районе живет всего 17 тысяч человек. Люди делятся новостями, выкладывают фотографии, благодарят друг друга, обсуждают проблемы. Городок маленький, небогатый, с преимущественно малоэтажной застройкой. Со стареющим населением, которое только недавно начало осваивать интернет и социальные сети и испытывает от этого нескрываемое удовольствие. С молодежью, искренне любящей родные места, но не находящей себе здесь применения.

Партия власти здесь очень сильна. Из 14 депутатов нынешнего созыва 10 выдвинуты от «Единой России». Абсолютное большинство кандидатов в депутаты — ​из той же партии: 14 человек идут по списку плюс 5 одномандатников. Поскольку район небогатый и невлиятельный, особого интереса для других партий он не представляет. Поэтому их активность невелика. Даже КПРФ и «Справедливая Россия», которые традиционно сильны регионами, не смогли собрать большого числа кандидатов — ​от них идут всего по 4–5 человек. ЛДПР вообще сделала крайне странную вещь, во многих районах почти полностью закрыв список молодыми людьми из Пскова. Как они будут работать в районных собраниях, не живя здесь, — ​огромный вопрос.

Зато местной администрации эти выборы более чем интересны. Здесь уже сложилась собственная «элита» и чужаков во власть пускать никто не собирается. Типичное совещание перед выборами: «Как голосовать всем понятно, работать, наверное, хотите все». А избиратели-бюджетники просто не понимают, что в кабинках остаются наедине с бюллетенем. И можно голосовать так, как хочется, а не так, как велели. Что начальство никогда не узнает, напротив какого кандидата была поставлена галочка.

И тут вдруг появляются кандидаты, которые не только хотят, но и пытаются что-то изменить. Которые не будут договариваться с властями, поскольку уже настрадались из-за них. Елена Лиани — ​молодая, яркая. Организовала детский театр и уже три года тащит его на себе, несмотря на явное противостояние местных властей, лишивших театр даже площадки для репетиций. Сергей Спиридонов — ​бывший режиссер другого местного театра, ныне работающий кочегаром, поскольку местные власти ставку режиссера сократили. Анастасия Миничева, обычная работающая мама двоих детей, набравшая 7% на выборах в областную думу, что для «Яблока» очень немало.

Эти кандидаты не только не прячут свою жизнь, а активно общаются в соцсетях — ​и это в ситуации тотального молчания и нежелания разговаривать со всех сторон. Молчания от властей. Молчания от пока еще действующих депутатов. Молчания от других кандидатов. Полная тишина в эфире. Максимум — ​бумажная газета с воззваниями к народу. Никакой обратной связи. А тут вдруг кто-то глас народа захотел услышать и донести.

Городок встрепенулся. Объявление о выдвижении кандидатов от «Яблока» за три дня набрало почти две тысячи просмотров. После чего было удалено — ​местные власти надавили на администраторов группы. Народ возмутился. Объявление о причинах удаления поста набрало уже четыре тысячи просмотров.

Увидеть идущих во власть людей, которые спрашивают о проблемах, оставляют свой телефон в открытом доступе, участвуют в обсуждениях, оказалось крайне непривычным. Вслед за ними начали проявлять свою гражданскую позицию и другие люди. Чаще стали выкладывать фотографии с «благоустройством», когда после только что сделанного ремонта вместо тротуара осталась огромная лужа. Когда в рамках «благоустройства» дворов старый игровой комплекс перетащили с одного места на другое. Стали отправлять фотографии разбитых дорог на портал «Росяма».

Появились призывы к местным властям «выйти из сумрака» и отписаться о выявленных народом косяках в их работе. Администрация продолжает молчать. Народ продолжает возмущаться. Старшее поколение — ​тихо, в личку. 30–40-летние — ​погромче, с цитатами из Цоя: «Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза…»

В соцсети потянулись тролли с только что зарегистрированных страниц. Основные посылы: «Вы все равно ничего не измените»; «Посмотрите, сколько делают власти»; «Вы не патриоты». Призыв не кормить тролля здесь не работает. Люди в провинции неискушенные, со всеми ведут дискуссию на равных. Избиратели увидели, что кандидаты разговаривают даже с откровенными хамами. В отличие от власти, которая продолжает отмалчиваться. Как будто у них пальцы отсохнут ответить в группе на претензии своих сограждан, живущих с ними на тех же улицах и ходящих в одни магазины.

Вместе с кандидатами пришли 19 человек, желающих войти в избирательные комиссии. Районный избирком от этого сначала, мягко говоря, впал в прострацию.

Потом был еще один скандал, вынесенный в паблик: людей, выразивших желание войти в избирательные комиссии, стали запугивать гигантским объемом будущей работы. Вплоть до помывки окон и стрижки газонов на избирательных участках. Скандал был локализован, люди возвращены в списки, избирком вдруг резко стал более вежливым. Хотя еще совсем недавно его глава считала приемлемым орать на кандидата, доказывая, что никаких новых людей в участковых комиссиях не будет. Избирком сменил тактику — ​теперь он тоже молчит. Подавшим заявления об участии в работе избирательных комиссий гражданам до сих пор так и не сообщили о решении.

Смогут ли вытянуть «народные» кандидаты избирателей на выборы и смогут ли они победить — ​узнаем уже скоро. Но эти люди уже осознали себя гражданами, написав в администрацию несколько запросов о благоустройстве и тратах бюджетных средств. Им уже удалось собрать вокруг себя команду неравнодушных земляков.

Вячеслав Киюцин,

Ольга Киюцина —

специально для «Новой»,

Псковская область