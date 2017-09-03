«Вчера украли еще пачку газет»

Близится 10 сентября, единый день голосования, на который в Москве назначены выборы муниципальных депутатов. На волне весенней протестной активности это мероприятие привлекает заметное внимание со стороны активистов. В 325 избирательных округах за 1502 депутатских мандата конкурируют более 7,5 тысячи кандидатов, включая непривычно большое число представителей оппозиции. «Новая газета» выбрала 5 сюжетов, которые лучше всего характеризуют облик московской предвыборной кампании-2017.

Кандидаты-спойлеры

Среди рекордного числа выдвиженцев далеко не все имеют реальные политические амбиции. Часть из них — спойлеры, которые просто мешают избирателю сделать осмысленный выбор. Спойлера очень сложно отличить от реального кандидата: разница может заключаться в нескольких буквах фамилии или в отчестве. Например, Нефедов вместо Нефёдова (2-й избирательный округ) и Менжевицкий вместо Менжерицкого (1-й округ). Бывают и полные однофамильцы — Андрей Бабушкин и его спойлер в Отрадном.

«Само количество кандидатов вводит в ступор. Когда я собирал подписи, люди говорили, что будут голосовать произвольно. Естественно, это выгодно «Единой России», так как протестные голоса будут размываться», — говорит член одной из территориальных избирательных комиссий (ТИК) Ярослав Никитенко. Из-за переизбытка кандидатов ТИК отказывается печатать на информационных плакатах фотографии кандидатов и другие важные сведения, по которым мог бы ориентироваться избиратель.

Главный поставщик спойлеров в этом сезоне — партия «Коммунисты России». Обычно от них выдвигаются сотрудники различных госучреждений. «Это банк зависимых от городских властей людей: врачей, членов советов ветеранов. Один раз был даже дворник, — рассказывает Александра Андреева, муниципальный депутат в Лефортово. — Подписи за их выдвижение собирают сотрудники управы». Время от времени таких кандидатов удается снимать с выборов в судебном порядке.

Некоторые спойлеры баллотируются от общественных и коммерческих организаций с «говорящими» названиями: например, РОО «Мы против реновации». Главой этой организации, которая раньше якобы занималась поддержкой детей-инвалидов, была депутат от «Единой России». «Эти люди не ведут никакой кампании и никогда нигде не появлялись. Они просто будут числиться в бюллетенях, чтобы запутать избирателя», — говорит Юлия Галямина, кандидат в Тимирязевском округе.

Нервные ТИКи

Массовая регистрация спойлеров стала возможной благодаря политике московских избиркомов. ТИК закрывает глаза на нарушения при оформлении таких кандидатов и часто оказываются замешаны в разного рода скандалах.

«Я с июля являюсь членом ТИКа в Хорошево-Мневниках, — говорит Ярослав Никитенко. — В ходе проверки подписей и агитационных материалов кандидатов я много раз находил нарушения. Но наш ТИК получил прямое указание регистрировать всех подряд, поэтому в конце концов мне просто перестали показывать документы». С такой же проблемой столкнулись многие другие московские наблюдатели. Обращения в прокуратуру обычно не помогают: сроки рассмотрения жалоб затягиваются на месяцы, а вердикт всегда на стороне руководства избиркома.

«В четверг ТИК провел секретное заседание, чтобы снять меня с выборов. Когда я узнал об этом и приехал туда, члены ТИКа просто убежали и заперлись в комнате», — говорит Никитенко. Ранее Никитенко угрожали уголовным делом за то, что он якобы «расцарапал в кровь» члена комиссии, но подтвердить эти обвинения никто не смог.

Две оппозиции

Помимо искусственной конкуренции за счет спойлеров и технических кандидатов, на выборах есть и реальные противостояния, в том числе между демократами. Оппозиции лишь частично удалось объединиться против «Единой России» — без традиционного раскола не обошлось.

«Есть внутренняя борьба между оппозицией — новыми кандидатами от Гудкова и Каца и старыми городскими активистами. Раньше такого никогда не было», — признается Галямина. Сторонники Гудкова — это новые лица в политике, включая большое количество молодежи, для которых эти выборы станут первым реальным политическим опытом.

«Старые активисты» недовольны тем, что в число «независимых кандидатов» Дмитрий Гудков и Максим Кац относят только членов своего штаба (они создали специальный сайт со списком демократических кандидатов в каждом округе), а районный активизм не воспринимают серьезно. «Есть сильные и хорошие районные активисты, которые идут от разных партий, — говорит Андреева, которая сама выдвигается от КПРФ. — Политика для них не имеет значения, у них другие задачи, связанные с жизнью района».

Для другого крыла оппозиции, напротив, самое важное — это демократические взгляды и возможность помочь Гудкову пройти муниципальный фильтр на будущих выборах мэра. Политика должна быть на первых ролях, потому что муниципальные депутаты имеют достаточно мало полномочий, — говорит Максим Кац. — Самое важное: людей с какими взглядами ты представляешь».

Агитационные аномалии

Один из самых громких скандалов из области предвыборной агитации произошел в районе Коптево, где ТИК сняла с выборов пять кандидатов из штаба Гудкова за незаконное распространение агитматериалов. «Председатель комиссии от своего лица подал в суд иск за то, что наши кандидаты не в том месте клеили свою агитацию, — говорит Кац. — По закону за это положен штраф 500 рублей, но суд неожиданно удовлетворил это требование и снял кандидатов». Доски возле подъезда суд признал средством массовой информации и обвинил кандидатов в злоупотреблении СМИ, но вскоре это абсурдное решение отменил.

Этот случай — отражение общей стратегии власти на этих выборах. Она состоит в том, чтобы сорвать кампанию оппозиции и снизить явку. «Сама «Единая Россия» не ведет никакой кампании, кроме телефонных звонков своим сторонникам, — говорит Галямина. — Всем сообщают, за кого голосовать, но внешней агитации нет». «По всей Москве на единороссов работает база, созданная бюджетным учреждением Центр социального обслуживания, — поясняет Андреева. — В ней перечислены все лояльные партии клиенты ЦСО, а сотрудники этого центра занимаются прямой агитацией».

В Лефортово кандидаты от «ЕР» ведут себя довольно активно: каждый день проводят встречи с избирателями, правда, в полусекретном режиме, выгоняя оттуда всех, кто пытается задавать вопросы. «Единоросы заваливают избирателей агитацией великолепного качества: цветные материалы размера А3, которые можно произвести только в профессиональной типографии, — говорит Андреева. — При этом везде написано, что они сделаны на собственном оборудовании кандидатов».

С агитацией оппозиции городские власти борются традиционными методами: вызывают полицию, разгоняют встречи с избирателями, воруют печатные материалы, обдирают объявления. «Было одно разбойное нападение на наш штаб, украли материалы на несколько тысяч рублей. Вчера украли еще пачку газет», — говорит Галямина.

Кац считает, что основная трудность этой кампании заключается не в системном применении административного ресурса «Единой Россией», а в апатии избирателей. «То, что мэрия вынимает из ящиков агитматериалы — это меньшая проблема, чем убежденность людей в том, что ничего изменить нельзя».

Досрочное голосование

Досрочные выборы, на которых фальсификации являются особенно частым явлением, начались в Москве 30 августа. В первый же день в нескольких округах были зафиксированы нарушения. Галямина рассказывает, что сторонникам оппозиции не дали проголосовать: «Наш председатель ТИКа сбежала, заявив, что заявление для досрочного голосования лежит в сейфе, ключ у секретаря, секретарь в больнице и так далее». Более распространенный вид нарушений на «досрочке» — «карусельное» голосование за партию власти. «Позавчера в наш ТИК валом повалили персонажи, которые даже не скрывали того, что их сюда специально пригнали, — говорит Андреева. — Причем среди причин для досрочного голосования одной пенсионерки была, например, поездка в гости в Подмосковье, что совершенно незаконно». Проект «Открытые выборы» запустил специальный чат в Telegram, в котором наблюдатели обмениваются информацией о подобных нарушениях.