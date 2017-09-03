Черный дым над Академией наук

Вторая попытка выборов президента Российской академии наук должна состояться 26 сентября. На прошедшей неделе правительство согласовало окончательный список кандидатов на пост, причем двум академикам, директору Екатеринбургского института иммунологии Валерию Черешневу и проректору МГУ Алексею Хохлову в участии чиновники отказали — без объяснения причин.

Напомним, в марте выборы завершились скандалом, когда все участники сняли свои кандидатуры — якобы были претензии к прозрачности голосования, необходимо было решить «процедурные вопросы». Из трех кандидатов, выдвигавшихся в марте, только один оказался в нынешнем списке — это Владислав Панченко, директор Института молекулярной физики в Курчатовском институте, который возглавляет близкий к президенту Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Бывшему президенту РАН академику Владимиру Фортову, тоже участвовавшему в выборах в марте, настоятельно не рекомендовали баллотироваться на этот раз. При этом источники в Академии рассказали «Новой» о том, что выборы могут быть сорваны за счет низкой явки — что, впрочем, еще сильнее ударит по престижу РАН и ее способности автономно выбирать своего президента. Академики, не решаясь открыто говорить о ситуации вокруг смены руководства организации, кажется, намерены заниматься тихим саботажем.

В июле Госдума приняла закон о новых правилах избрания президента РАН. Во-первых, победитель будет определяться простым большинством голосов (50% + 1 голос). Раньше для избрания нужно было набрать не менее 2/3 голосов. Во-вторых, система утверждения на пост стала многоступенчатой. Сначала кандидатуры выдвигает сама Академия, дальше список отправляется на согласование в правительство, затем — на общем собрании большинством голосов академиков выбирается президент РАН. Есть и заключительный шаг — главу Академии наук должен утвердить Путин.

Голосование будет признано несостоявшимся, если ни один из кандидатов не наберет на общем собрании более 50% голосов. Источник «Новой» в РАН на условиях анонимности рассказывает, что вероятность дважды несостоявшихся выборов сейчас очень высока:

— Я склоняюсь к варианту, что не победит никто. Правительство опять скажет «что же вы такие несерьезные ребята, никак не можете провести сами выборы». Да и кому они в Академии в таком виде уже нужны? Новые правила сами по себе очень странные. Сначала выдвигаются кандидаты, потом правительство должно согласовать этих кандидатов, то есть выходит, что кого-то правительство может не согласовать. Это значит, что правительство не доверяет кому-то из Академии. Дальше идет этап утверждения президентом. И он тоже может не утвердить одобренного правительством кандидата. Следовательно, он не доверяет правительству. Получается, что выборы проходят в условиях всеобщего недоверия.

В июне было опубликовано открытое письмо членов неформального клуба «1 июля» на имя президента России. Ученые выступили против изменения процедуры выборов, в частности, согласования кандидатов правительством: «Эти нормы превращают наше право избирать президента Российской академии наук в фикцию, заменяют их фактическим назначением и делают участие в голосовании бессмысленным». Под письмом подписались более 100 человек — академиков и членов-корреспондентов РАН.

Математик Виктор Васильев, подписавшийся под открытым письмом Путину, рассказал «Новой», что набрать 50% голосов хотя бы одному из кандидатов тяжело из-за прогнозируемой низкой явки:

— У нас страна большая, академики едут из всех регионов, кто-то может просто махнуть рукой на эти выборы, которые и так уже доверия не вызывают. На эти общие собрания всегда процентов 20, как минимум, не приходит. Это действительно вариант, про который много говорят, что выборы опять признают несостоявшимися. Если произойдет большой раскол голосов и если в последнем туре значительное число проголосует «против всех», то есть испортят бюллетень. Например, можно не пометить вообще ничего. Повторюсь, здесь причина в недоверии к новой системе выборов.

Источник «Новой» говорит, что на выборах в марте был лидер, Владимир Фортов, но его вынудили подписать заявление об отставке и сняться с выборов администрация президента. Сейчас фаворитом считают Владислава Панченко как единственного из прошлых кандидатов и приближенного к влиятельным братьям Ковальчукам. Если выборы все-таки состоятся, то претендовать на победу, считает источник «Новой», сможет он или физик Александр Сергеев.

— Отдельно я бы поставил, конечно, Панченко, потому что он выдвинут со стороны Курчатовского института Ковальчука. И Александра Сергеева — это очень достойная кандидатура, и его выдвинуло отделение физических наук. А здесь просто статистика показывает, что те кандидаты, которые выдвинуты физиками, обычно становятся президентами.