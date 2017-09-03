«Мы только крестики ставить можем»

Данные о досрочном голосовании в Омске облизбиркома и обкома КПРФ расходятся: избирательная комиссия сообщает, что на 1 сентября исполнили свой гражданский долг 437 человек, по расчетам коммунистов — 550. Почти половина досрочников (более 200) приходится на Ленинский округ. В Сети «ВКонтакте» опубликовано видео гражданского активиста Григория Лыткина, заснявшего на одном из участков массово голосующих военнослужащих и сотрудников МЧС.

Видеоблогер спросил у выстроившихся в длинную очередь мужчин, за кого они отдают свой голос. Четкий ответ: «За «Единую Россию». А 2 сентября, рассказал «Новой» лидер фракции КПРФ в областном Заксобрании Андрей Алехин, вдруг организованно голосовали цыгане в Кировском округе.

— Сюжет этот снимало «Обком ТВ». Их привезли на автобусах — больше двухсот человек. Люди неграмотные говорят: «Мы только крестики можем ставить». И те, кто их привез, показывали, куда надо крестики проставлять. Заметили телекамеру — постеснялись. Успели проголосовать на наших глазах 52 человека. В понедельник по этому эпизоду я подам жалобу в горизбирком».