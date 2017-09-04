«Мусульман в Мьянме поддерживает не только Россия»

Антон Цветов эксперт Центра стратегических разработок

— Конфликт в Мьянме начался еще во времена борьбы страны (тогда Мьянма называлась Бирма) за независимость после окончания Второй мировой войны. Тогда же и начались столкновения между буддистами и местными мусульманами, рохинджа.

Буддистов в Мьянме — большинство, мусульмане — в меньшинстве и проживают компактно в западной части штата Аракан. На этой территории проживает и огромное количество беженцев из соседней Бангладеш, осевших здесь за это продолжительное время.

Рохинджа практически никогда спокойно на этой территории не жили, всегда находились в конфликте с местным буддистским населением. Возобновлялся этот конфликт витками, последний такой крупный, как сейчас, виток был в 2013-м году.

Нынешняя фаза длится с октября прошлого года, начиная с нападений боевиков организации, которая якобы представляет интересы рохинджа. Тогда она называлась «Армия веры», сейчас она называется «Армия спасения рохинджа Аракана». Это боевая организация, которая еще четыре года назад совершала нападения, а 25 августа ее люди напали на подразделение бирманской армии. Как и в прошлый раз, эти вылазки вызвали жесткую ответную реакцию со стороны вооруженных сил Мьянмы, в политической жизни которой военные по-прежнему играют очень серьезную роль.

Поддержка мусульман Мьянмы все это время была довольно значительной и в самой Азии. На протяжении всего последнего витка конфликта, то есть с октября 2016 года, мы видим довольного много выступлений в поддержку рохинджа.

Самое яркое движение действует в Малайзии, где присутствует большое сообщество беженцев рохинджа. Там на поддержке рохинджа пытается сделать политический капитал даже премьер-министр страны Наджиб Разак. Он находится в сложном внутреннем конфликте с бывшим премьер-министром и пытается привлечь внимание к своей роли защитника мусульман всей Восточной Азии. Мы видим, что он уже достаточно жестко и одним из первых высказался о ситуации в Мьянме, и это он назвал происходящее «геноцидом» мусульман.

Кроме официальных лиц Малайзии, общественность многих других мусульманских странах выступает в поддержку народа рохинджа. Например, внутри Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) исламский блок вообще выступает за то, чтобы Ассоциация от своего имени осудила действия официальных властей Мьянмы.На стороне рохинджа находятся международные правозащитные организации, управление ООН по делам беженцев и по правам человека и сильный медийный аппарат. Самые беспокойные сообщения о кризисе рохинджа поступают обычно от «Аль-Джазиры» и СМИ стран Персидского залива.

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Роль России исторически никогда не была значительной в этом конфликте.

Для Китая ситуация гораздо более чувствительна, потому что Мьянма (бывшая Бирма) — это его сосед и зона влияния, Китай вкладывает ресурсы в стабильность региона, поддерживая действующее правительство. У Китая там есть серьезный экономический интерес. Для него Мьянма — одна из стран, через которую может пройти новый маршрут поставок товаров в Европу.