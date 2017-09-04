Меркель сразила Шульца на «дуэли»

Избирательную кампанию по выборам в бундестаг Германии можно назвать образцовой. Хотя в борьбе за депутатские мандаты участвуют 42 политические партии, она проходит без грязных политтехнологий, ушатов компромата и коррупционных скандалов. Так, наверное, и должно быть в зрелом демократическом обществе.

Тем не менее, местные наблюдатели постоянно сетуют на отсутствие интриги, что вполне понятно. Безусловным лидером предвыборной гонки является Христианско-демократический союз, победе которого уже никто и ничто не сможет помешать.

Заранее известно и имя будущего канцлера Германии — Ангела Меркель, которая займет этот пост подряд в четвертый раз.

В начале года социал-демократы обещали дать решительный бой ХДС. Выдвижение кандидатом в канцлеры от СДПГ экс-председателя Европарламента Мартина Шульца, став настоящим политическим сюрпризом, на первых порах значительно повысило избирательные шансы партии. Рейтинг Шульца почти вплотную приблизился к рейтингу Меркель.

Однако к официальному началу избирательной кампании в середине августа от стремительного старта кандидата социал-демократов ничего не осталась. Между ХДС и СДПГ восстановился прежний разрыв в 14-15%, а за Меркель были готовы голосовать примерно вдвое больше избирателей, чем за Шульца.

Последней надеждой социал-демократов и их кандидата переломить ситуацию в свою пользу оставались телевизионные дебаты с Меркель, громко названные «дуэлью». Еще накануне Шульц, демонстрируя боевой настрой, грозился «жестко расправиться с главой ХДС и правительства».

Но триумфа не получилось.

Изначально условия «дуэли» определяла Меркель, о которой известно, что она очень не любит такой формат политической конкуренции. Соперники должны были противостоять друг другу без групп поддержки в зрительном зале, вопросы задают исключительно модераторы от ведущих телеканалов — ARD и ZDF (по двое от каждого), продолжительность не превышает полутора часов.

Шульца, прекрасно владеющего ораторским мастерством и предпочитающим выступать перед большими аудиториями, такие условия поставили в невыгодное положение. В ходе дебатов он порой пытался пуститься в красноречивые образные рассуждения, но ведущие, настойчиво перебивая, возвращали его к прагматичному стилю ответов.

«Дуэль» началась со злободневной проблемы для Германии — миграционного вопроса. Шульц попытался представить Меркель главной и единственной виновницей кризиса с беженцами в 2015 году. Канцлер ловко парировала удар, подчеркнув, что тогда решение открыть границу вместе с ней принимали вице-канцлер Габриэль и министр иностранных дел Штайнмайер — оба социал-демократы.

Это был редкий момент, когда оппоненты вступили в прямой диалог. В остальном они ограничивались ответами на вопросы. При этом их позиция по многим международным и внутренним проблемам мало чем отличались друг от друга, отчего эксперты, комментируя впоследствии «дуэль» вместо этого употребляли слово «дуэт».

Шульц в случае своего избрания обещал приостановить прием Турции в Евросоюз. В свою очередь, Меркель заявила, что никогда не была сторонницей вступления Анкары в ЕС и намерена в ближайшее время проконсультироваться с европейскими коллегами и Брюсселем, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе.

А вот тема отношений с Россией ни разу не прозвучала в ходе дебатов. Лишь однажды Меркель упомянула президента Путина наряду с Трампом, как партнеров в разговоре о путях решения кризисной ситуации в Северной Корее. Да еще оба оппонента единодушно осудили решение экс-канцлера Шредера войти в наблюдательный совет «Роснефти».

Итог «дуэли» однозначно оказался в пользу Ангелы Меркель. Оперативно проведенный опрос показал, что 55% телезрителей она понравилась больше Шульца (35%).