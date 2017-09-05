Школьник принес в класс оружие, ранил учителя и был задержан. Он хотел повторить «Колумбайн»

Нападение с оружием: топорик, пневмат, дымовые шашки

Утром 5 сентября в школе №1 подмосковной Ивантеевки 15-летний ученик «9А» Михаил П. напал на учителя информатики Любовь Калмыкову.

Как рассказали «Новой газете» ученики школы, инцидент произошел на третьем уроке в классе на втором этаже. Михаил П. зашел в кабинет после звонка с криком: «Я пришел сюда сдохнуть!»

В прокуратуре подтвердили, что подросток ударил учителя кухонным топориком по голове.

«Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия», — говорит источник Интерфакса Генпрокуратуре.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова рассказала Интерфаксу, что одноклассники во время нападения закрылись в лаборантской, несколько человек выпрыгнули из окна и получили ушибы и переломы.

В итоге по данным ГУ МВД по Московской области, госпитализированы четыре человека: учитель в реанимации с тяжелой травмой головы и три ученика — их ушибы и переломы — последствие прыжка из окна второго этажа школы.

«Накопилось за три года»: буллинг, агрессия, камуфляж, берцы

5 сентября на странице Михаила П. «Вконтакте» указан статус: delete my life 05.09.17 (удалите мою жизнь 05.09.17).

Михаил серьезно увлекался оружием. По крайней мере весь последний год большая часть его сообщений посвящена оружию: его разновидностям, устройству, применению. Если листать ленту сообщений школьника, возникает ощущение, что вообще ничего, кроме оружия, его на самом деле не интересовало. Некоторые сообщения посвящены теме ухода из жизни.

Ученики первой ивантеевской школы, с которыми удалось связаться «Новой газете», рассказали, что Михаил был неординарным, и агрессивным. «Он ходил в берцах и в камуфляжных штанах, хотя и носил очки», — сказал Семен Л., учившийся в классе на год младше Михаила.

Взаимоотношения Михаила со школьниками подтверждают и слова его сестры, а также еще одного учителя школы. Первая рассказывает теперь: «Да, он это сделал, потому что у него накопилось за три года... Его одноклассники, они его задевали всячески, и его это раздражало». Учитель: «Он кричал что-то вроде: я ждал этого три года, но я не знаю его так долго, чтобы это как-то объяснить».

В друзьях у Михаила — всего 4 человека. Вместе они делятся роликом, снятом еще в апреле 2017 года, где ученик приносит в класс ружье в футляре от музыкального инструмента и убивает незнакомого ему учителя физики. Ролик снят в российской школе.

Скриншот страницы с роликом про убийство учителя школьником

Еще раньше, в феврале этого года, Михаил делает репост похожего содержания. Насилия там еще нет. Посыл в другом: «когда в классе зашла речь о стрельбе в школах» — все смотрят на меня. На Михаила? Репост он комментирует: «жизненно».

Скриншот поста Михаила П., устроившего стрельбу в ивантеевской школе

Дилан Клиболд

Сообщество, изображение которого на этот раз репостит Михаил, называется «Эрик Харрис и Дилан Клиболд / VoDKa and Red». Оно посвящено трагедии в американской школе «Колумбайн».

Обращает внимание, что никнейм в соцсети Михаил выбрал по фамилии одного из подростков-убийц: он тоже Klebold.

«Колумбайн»

США, 1999 год. Два старшеклассника, раздобыв оружие (ружье, полуавтоматический пистолет, баллоны с газом), устроили массовое убийство в школе «Колумбайн».

Были убиты 13 и ранены 26 человек. Харрис и Клиболд совершили самоубийство.

Уголовное дело с поправкой на возраст

Задержанный подросток будет проходить обвиняемым по статье «Хулиганство». Школьнику предстоит пройти психиатрическую экспертизу — СМИ сообщают, что он уже наблюдался у психиатора.

Школа №1 Ивантеевки. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

стрельба в школах В феврале 2014 года старшеклассник, взяв ружье и винтовку отца, ворвался в школу №263 в московском районе Отрадное, и застрелил учителя географии Андрея Кириллова. Когда к зданию подъехала полиция, подросток открыл стрельбу, ранил старшего сержанта и застрелил прапорщика. Старшеклассника уговорил сдаться отец, он несоклько раз связывался с сыном по телефону, а затем вошел в школу вместе с полицией, надев бронежилет. Задержание проводили бойцы СОБРа. Читайте также «Был помешан на учебе» Понедельник, 3 февраля. О чем говорили ученики и учителя перед оцепленной школой №263 Сначала говорили, что у 15-летнего школьника, шедшего на медаль, был конфликт с Кирилловым. Но затем в интервью «Известиям» сам нападавший заявил, что шел умереть, ему было «интересно, что будет после». В 2016 году Московский окружной военный суд освободил нападавшего от уголовной ответственности и направил на принудительное психиатрическое лечение.

Анастасия Тороп