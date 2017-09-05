Очередная победа в Сирии

Сирийские правительственные войска (Сирийская арабская армия — САА) продвигаются по пустынному северо-востоку страны, по территории подконтрольной ИГ («Исламское государство», запрещенное в РФ) в сторону Дейр-эз-Зора — столицы одноименной провинции на границе с Ираком. Дорогу САА и ее союзникам прокладывают российские ВКС, которые, как утверждают в Минобороны, сокрушают «террористов ИГ» непрерывными бомбовыми ударами — «круглосуточно уничтожают вновь выявленные цели: грузовики и бронетехнику, склады с боеприпасами, огневые позиции и живую силу».

Дейр-эз-Зор — в осаде более трех лет. Часть городских кварталов под контролем ИГ, часть удерживает гарнизон САА. Российские военачальники утверждают, что «разгром ИГ» и деблокирование города «станет стратегическим поражением международных террористов в Сирии».

ИГ сейчас отступает на всех фронтах. Попытка создать государство на основе буквального исполнения древних законов шариата окончилась неудачей.

В 2014-м ИГ напугало Ближний Восток и весь мир, когда его отряды перешли сирийско-иракскую границу, взяли с наскока Мосул и пошли дальше, стремительно занимая северо-западные провинции Ирака. Иракская армия разбегалась, бросая оружие, боевики ИГ массово истребляли или изгоняли «неверных» и «еретиков» (арабов-шиитов) и, казалось, вот-вот возьмут Багдад. Будущее ИГ сформировалось в ходе сирийской гражданской войны как отделение Аль-Каиды, но многие в его руководстве были иракцы-сунниты, в том числе самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади родом из Самарры. Именно в Мосуле, а не в сирийской Ракке, аль-Багдади провозгласил себя халифом возрожденного халифата под именем Ибрагим.

В северо-западном Ираке, взяв под контроль миллионы местного населения, ИГ реально попыталось стать функционирующим государством и именно там потерпело основное поражение. Возрожденная иракская армия при поддержке шиитского и курдского ополчений, а также сформированной США международной коалиции, остановила наступление ИГ, а потом в долгой и кровопролитной борьбе отвоевала потерянные провинции и города: Эль-Фаллуджу, Эр-Рамади, Тикрит, Самарру и пр. Этим летом пал Мосул.

В Москве долго издевались над тем, как долго и с какими потерями идет штурм, и утверждали, что реорганизованная американцами иракская армия совершенно небоеспособна. Но надежды на то, что Мосул станет могилой для проамериканской коалиции не оправдались. ИГ в Ираке фактически разгромлено. Одновременно по большей части курдские отряды «Демократических сил Сирии» с американской поддержкой ведут бои в сирийской Ракке — официальной столице ИГ.

В этих условиях российские военные взялись, наконец, всерьез за ИГ, чтобы успеть хотя бы к шапочному разбору и помочь Дамаску взять под контроль богатую нефтью провинцию Дейр-эз-Зор, а заодно объявить о победе.

Первый раз победу в Сирии президент Путин объявил 14 марта 2016 года: «Задача, поставленная перед Минобороны и ВС, в целом выполнена, поэтому приказываю начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирии». Но в результате к концу года группировка только выросла за счет советников, военной полиции, сил спецназначения и контрактников из ЧВК «Вагнер».

Следующая судьбоносная победа в сирийской кампании случилась в Алеппо в конце 2016-го, когда из восточных кварталов по договоренности вышли в провинцию Идлиб силы оппозиции во главе с боевиками фронта «ан-Нусра» (организация, запрещенная в РФ). После Алеппо на территории Сирии образовался ряд четко обозначенных зон, некоторые из которых именуются «зонами деэскалации», и в них с мая поддерживается частичное перемирие.

Зона ИГ скукожилась, но штурм Ракки и поход на Дейр-эз-Зор вконец ИГ не уничтожит: из квазигосударства ИГ превращается в международную боевую террористическую организацию, которая продолжит диверсионно-партизанскую борьбу в Сирии и по всему миру во исполнение пророчеств о возрожденном халифате. Последователи считают аль-Багдади 8-м из 12 обещанных праведных халифов. Вслед должен прийти 9-й халиф.

Ирак расколот на курдов, шиитов и суннитов, но против ИГ они все смогли хоть на время объединиться. Госбюджет Ирака заполнен нефтедолларами, а армия сумела доказать, что способна сражаться и побеждать фанатиков, даже неся существенные потери. В разоренной и разрушенной Сирии бесконечная война всем вконец надоела, и Асад держится на иностранных штыках и деньгах. Десятки тысяч боевых вылетов и бомбежек осуществили ВКС за два года. Тегеран оплачивает счета Асада, но на восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики денег нет. За два года кампании Москва доставила в Сирию до двух миллионов тонн различных военных и гражданских грузов, вооружений и техники — все бесплатно, и конца этому не видно.

Разбомбленный жилой дом. Пальмира, 2016 год. Фото: Reuters

Можно хоть каждые полгода объявлять в Сирии очередную победу, но без массированной, на сотню-другую миллиардов долларов программы экономического и инфраструктурного восстановления любые перемирия и деэскалации будут временными.

Но пока у власти Асад, ни Запад, ни богатые арабы кроме гуманитарной помощи не дадут ничего.

В мае, выступая в Совфеде, министр Шойгу похвастался, что в Сирии «на южном фланге НАТО создана группировка российских ВС, кардинально изменившая стратегическую расстановку сил в регионе». И добавил, что наши военные приобретают уникальный боевой опыт, что удержали правительство в Дамаске и испытали много нового оружия. Если такова основная стратегическая цель, то пока существует НАТО, можно бесконечно воевать в Сирии, терпя потери и убытки.