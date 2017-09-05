«И корзинку с колбасой забери»
Заявление на экс-министра Улюкаева написали глава «Роснефти» Сечин и генерал Феоктистов
Фото: агентство Москва
Юлия Репринцевакорреспондент
На прошедшем во вторник заседании суда в Замоскворецком районном суде Москвы выяснились новые подробности дела против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сторона обвинения решила изучить материалы: прокурор зачитал протоколы задержания экс-министра, составленные оперативниками управления «К» ФСБ, а также расшифровки прослушек — аудиозаписей разговоров Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Оказалось, что Сечин и возглавлявший на тот момент службу безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов написали директору ФСБ Александру Бортникову заявление о том, что Улюкаев требует два миллиона долларов за содействие в сделке по приватизации «Башнефти», и дали свое согласие на участие в следственном эксперименте. Первый его этап прошел в кабинете 381 по адресу улица Большая Лубянка, 12. Он включал в себя инструктаж, обработку и маркировку денег препаратом «тушь семь». Второй состоялся уже в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года.
из стенограммы
«Скажи Шокиной (заместитель управляющего делами «Роснефти» Ольга Шокина. — Ред.), пускай корзинку в 206 поставит и чай приготовит».
Слышен шум, шорох, скрип двери.
Сечин: «Ой, слушай, а ты без куртки».
Улюкаев: «Да».
Сечин: «Как ты ходишь вообще?»
Улюкаев: «А?»
Сечин: «Надо курточку какую-то».
Улюкаев: «Не надо, не надо, зачем».
Сечин: «Да?»
Улюкаев: «Конечно».
Сечин: «Ну, во-первых, приношу извинения, что затянули с поручением. Туда-сюда, пока собрали объем. Командировка была. Но, считай, задание выполнено. Вот забирай, клади и пойдем чайку попьем»...
— зачитывает прокурор Непорожный материалы прослушки. Эту, первую часть прослушки, сторона обвинения считает особо важной.
Улюкаев в зале суда, слушая стенограмму собственного разговора с Сечиным, смеется.
Судя по записям, Сечин с Улюкаевым общаются на «ты» и довольно тепло. В конце второго разговора Сечин и вовсе говорит: «Обнимаю». Первая аудиозапись — самая длинная. Прокурор Непорожный читает ее около двадцати минут с выражением, по ролям.
из стенограммы
Сечин и Улюкаев обсуждают налоговую систему страны, перспективы работы «Башнефти», отношения с иностранными партнерами, в том числе планы президента США Трампа увеличить добычу нефти.
Так, Сечин говорит: «Мы думаем, часть нефти будет иранская, часть иракская, часть венесуэльская (…) Это будет уникальный проект».
Улюкаев: «К индусам зайти — это большое дело. Это, по сути, первая такая попытка. Еще никому не удавалось».
Сечин: «Да, это правда. По технологии переработки мы занимаем серьезные позиции, если не приближаемся к мировым лидерам, то наступаем на пятки очень серьезно».
В конце первой записи Сечин еще раз извинится.
Сечин: «Леш, я прошу тебя, ты на нас не обижайся за затяжки все эти».
Улюкаев: «Нет, Игорь, ты что».
Сечин: «У меня организм вообще не переносит холода, утепляюсь. Так, Шокина чай принесет?»
Мужчина: «Да, да».
Сечин: «И корзинку с колбасой».
Мужчина: «Есть, есть».
Периодически слышны слабо различимые голоса людей, кашель, шаги.
Улюкаев: «Корзиночку?»
Сечин: «Угу, спасибо. Корзиночку забери».
Улюкаев: <…>
Сечин: «Счастливо, спасибо тебе большое!»
Улюкаев: «Угу».
Сечин: «До свидания», — читает прокурор.
Следующая сцена — само задержание министра — происходит во внутреннем дворе «Роснефти», где стоит служебная машина Улюкаева. Оперативники ФСБ находят в багажнике машины сумку со стодолларовыми купюрами.
— Что это у вас там?
— Бутылка дорогого вина от Сечина, подарок.
— А в сумке?
— Вот ключ, его мне дал Сечин.
Улюкаев достает из кармана брюк брелок. В актах осмотра денежных средств позже будет указано, что на сумке, деньгах и руках экс-министра было вещество «тушь семь».
Во дворе «Роснефти» Улюкаев скажет оперативникам, что не помнит, чтобы клал эту сумку в багажник, но припоминает, что касался ее, когда ставил в багажник корзину.
Защита экс-министра на суде заявила, что материалы оглашены не полностью. Она также указала суду на противоречие: из заявления Сечина–Феоктистова следует, что Улюкаев вымогал взятку в Москве, тогда как в обвинительном обвинении речь идет о Гоа (ранее Сечин и Улюкаев встречались в этом индийском штате в рамках рабочей поездки).
На этом же заседании заслушали показания свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. Она рассказала, что министерство в ходе подготовки приватизации «Башнефти» в 2016 году пришло к выводу, что «Роснефть» не имела препятствий для участия в сделке по покупке акций «Башнефти».
«Мы рассмотрели этот отчет (составленный агентом «ВТБ Капитал», — ред.) и направили его в правительство с просьбой одобрить все условия», — сказала она. В этом первом отчете агента, по ее словам, в качестве потенциальных покупателей, помимо «Роснефти», указывались «Газпром» и «Лукойл».
Далее поступило поручение вице-премьера Аркадия Дворковича с просьбой рассмотреть возможность сделки: «Мы пришли к выводу, что законодательных ограничений для участия в сделке «Роснефти» нет».
Затем соответствующий документ был подготовлен и направлен в правительство. «Мы писали, что ограничения не распространяются на нашу сделку, что у нас в перспективе еще одна сделка — продажа акций «Роснефти», и что сама сделка по приватизации «Башнефти» может иметь положительный эффект для бюджета», — рассказала Москвитина.
На вопрос прокурора Филипчука, были ли в заключении Минэкономразвития ограничения, она пояснила: «Была фраза, что если есть опасения [по сделке], то это можно сделать отдельным актом правительства».
После этого уже премьер-министр Дмитрий Медведев поручил доработать отчет.
«Мы дали поручение агенту, но ничего существенного он не поменял», — сообщила свидетель. При этом она упомянула, что Минэнерго считало нецелесообразным участие в сделке компании, подконтрольной государству.
Москвитина добавила, что Улюкаев что-то вычеркнул из документа, но затруднилась вспомнить, какие именно были внесены правки. О том, что он считает сделку нецелесообразной, она узнала, как и коллеги, из СМИ.
Продолжение процесса — в четверг, 7 сентября. Обвинение не заявляет заранее, кто из свидетелей придет в суд. Но свидетелей Сечина и Феоктистова здесь очень ждут.