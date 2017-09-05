Что за народ рохинджа. И чему стоит верить, а чему — нет в истории конфликта в Мьянме

Лагерь бирманских беженцев народности рохниджа в Бангладеш. Фото: Reuters

Аида Симония Ведущий научный сотрудник отдела Юго-Восточной Азии Института Востоковедения РАН

Британское наследство и саудовский след



— Бирма (так государство называлось до 1989 года) долгое время входила в состав Индии и была Британской колонией. На протяжении британского владычества рохинджа — этнические южные индийцы — массово переселялись на территорию Британской Бирмы: британцы использовали их как дешевую рабочую силу на рисовых полях. (В то время Бирма была рисовой житницей всей Азии). После объявления независимости Бирмы в 1948 году началась демаркация границ. И выяснилось, что предоставлять гражданство рохинджа правительство Бирмы не собирается.

В 1962 году в стране установилась военная диктатура, руководители государства начинали думать, что делать с этим народом. В 1982 году был принят закон о гражданстве, однако гражданских и политических прав народу рохинджа так и не предоставили.

Мьянма — очень сложное полиэтническое и поликонфессиональное государство с населением в 55 миллионов человек, в нем проживает 135 различных этнических групп, из которых восемь — крупные. Все они граждане — кроме рохинджа, численность которых в Мьянме сейчас составляет 1—1,2 млн человек.

Я бы подчеркнула, что конфликт носит не религиозный характер. Мьянма — толерантная страна. Да, рохинджа — мусульмане в стране с преимущественно буддийским населением. Но в Мьянме проживают и другие мусульмане, их около 5% от населения, а также христиане — 7%. Все они являются гражданами страны. В отличие от рохинджа, у которых нет ни гражданских, ни политических прав, и власти десятилетиями отказывают им в этом, не считая коренным населением. В ответ боевики (а их, конечно, стоит отделять от мирных граждан) террористической «Армии спасения Аркан рохинджа» устраивают провокации: раньше это носило преимущественно уголовный характер (нападения, грабежи, изнасилования), а сейчас вышло на совсем иной уровень.

«Армия спасения Аркан рохинджа» возникла в 1948 году — практически сразу после объявления независимости Бирмы. О целях этой организации можно судить по их флагу, где изображены контуры штата Аркан (так он назывался раньше, современное название — Ракхайн) как независимого от Мьянмы государства.

Долгое время об «Армии» ничего не было слышно, но в 90-х они нашли финансирование в Саудовской Аравии, которая очень сочувственно относится к «братьям-мусульманам» в их борьбе за независимость. Их тренировочные лагеря находятся за пределами страны. Хорошо обученные и вооруженные, они легко проникают через полупрозрачные границы и устраивают различного рода провокации — от нападений на блокпосты, до сжигания буддийских деревень. Правительство Мьянмы не без оснований считает эту организацию террористической. «На глаз» отличить молодого мужчину от боевика часто очень сложно, поэтому, когда правительство начинает зачистку в ответ на провокации, под нее нередко попадают и гражданские лица.

То, что мы наблюдаем ныне, — второе серьезное обострение. Первое случилось в 9 октября 2016 года, когда хорошо вооруженные боевики в большом количестве совершили серию нападений на правительственные блокпосты. Тогда, как и сейчас, власти Мьянмы отреагировали на случившееся предельно жестко. Но важно понимать, что подавляющее большинство фотографий и видео о зверствах правительственных войск, которые массово гуляют сейчас в Сети, — старые. Сейчас у нас практически нет фото и видео с места событий — правительство Мьянмы закрыло въезд для журналистов и сотрудников международных организаций.

Владимир Путин не осуждал происходящее ныне в Мьянме. Вместе с египетским лидером он всего лишь сделал заявление о недопустимости притеснений кого-либо, в том числе и мусульман. Насколько я знаю, в последние дни в Совбезе ООН в повестку дня не вносилась резолюция по Мьянме, так что Россия не могла ее заблокировать. Хотя все предыдущие годы наша страна и Китай несколько раз блокировали резолюцию об оказании помощи мусульманскому меньшинству рохинджа.

Мьянма уже 20 лет находится под жесткими санкциями Европы и США. Россия же традиционно имела хорошие отношения с этой страной. Советский Союз одним из первых признал независимость Бирмы. Особой дружбы или глубоких экономических связей никогда не было, но поддержку оказывали всегда. В 90-х годах Россия наладила с Мьянмой военно-техническое сотрудничество и стала поставлять туда авиатехнику.

Многие сейчас обвиняют премьер-министра Мьянмы лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи в том, что она молчит и ничего не делает, чтобы защитить рохинджа. Это абсолютная неправда. Она очень достойный, честный и порядочный человек, и она не молчит, она действует. Ровно год назад она создала специальную комиссию по проблемам рохинджа, которую попросила возгласить лично Кофи Анана. В течение года Анан и его коллеги десятки раз ездили в штат Ракхайн и детально документировали все, что происходит там. По итогам собранного материала 24 августа комиссия опубликовала 70-ти страничный доклад с рекомендациями, как правительству Мьянмы выйти из существующего положения. А 25 августа боевики «Армии» — напали на правительственные блокпосты, и началась очередная эскалация конфликта.

Примечательно, что соседние мусульманские страны, например Бангладеш, отказывают принимать беженцев рохинджа. Несколько лет назад правительство Ганы, преимущественно христианского и очень светского государства, официально предлагало убежище рохинджа, они заявляли о том, что готовы принять всех до единого человека и обеспечить им все права. Однако рохинджа отказались.

По данным Amnesty International, за неделю обострения конфликт спровоцировал исход от 50 до 90 тысяч беженцев — как мусульман, так и буддистов. Точное число погибших неизвестно. Официально правительство говорит о 401-й жертве с обеих сторон.

Записала Ирина Гордиенко

мнение

Валерий Ширяев «Новая газета»

Рохинджа — это и есть бенгальцы



— С точки зрения чистой науки назвать рохинджа сложившимся самостоятельным этносом мудрено. Неизвестно точно даже время, когда говорящие на бенгальском диалекте читтагонг (28 млн. говорящих) мусульмане Восточной Бенгалии, ища лучшей доли, образовали на территории Бирмы, соседней британской провинции, компактное меньшинство. Но все историки сходятся, что не позднее 150 лет назад.

Тогда расцвело творчество нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора, бенгальца, великого земляка рохинджа, которым они могут законно гордится. Замечательная песня Алексея Рыбникова из советской подростковой мелодрамы «Вам и не снилось» в оригинале написана на материнском языке рохинджа, хотя они недавно начали использовать для письма латиницу.

Есть немало вполне серьезных статей, где образование этого этнического меньшинства в Мьянме относят к породившей массовые миграционные потоки войне за независимость Бангладеш в 1971.

Почти все языки Индии состоят из густой каши диалектов, в которой роли ведущих часто меняются. Это относится и к современному бенгальскому языку. Тем не менее, попытки выделить язык рохинджа в самостоятельный язык несостоятельны.

Увеличению численности рохинджа способствовали гражданские столкновения, военные действия и природные катаклизмы в соседних землях. С каждым из них новый поток беженцев пытался найти убежище в Мьянме, которая тогда была еще Бирмой. Например, потоки беженцев породил оставивший в 1970 без жилья полмиллиона людей циклон Бхола (один из самых страшных в истории), которому Джордж Хариссон посвятил знаменитую песню «Бангладеш» и благотворительный концерт. Старшее поколение битломанов СССР слушало, как там «so many people are dying fast», а в это время происходил рост народа рохинджа.

Заставившая людей бросить дом война за независимость, по сути, была войной гражданской, тогда погибло не менее 200 тыс. человек (по некоторым оценкам, до 3 млн.). Поскольку этот регион два века относится к самым бедным на Земле, ждать от местных правительств регулярной внятной демографической статистики не приходится. Но тропический рост налицо и без статистики. Стоит отметить, что если исключить города-государства и Мальдивы, то в Бангладеш самая высокая плотность населения в мире. Спасают это население только плодородные разливы Ганга, позволяющие собирать до четырех урожаев в год.

Численность рохинджа в Мьянме специалисты ООН еще в 2012 году оценивали в 800 тысяч, а в 2017 уже более миллиона (газеты Мьянмы пугают друг друга цифрой 2,5 млн.). Восточные бенгальцы умеют и любят делать детей, но все-таки увеличить за 5 лет численность народа на 20% вряд ли возможно. Легче предположить, что к ним присоединились соплеменники из Бангладеш.

Таким образом, подвергшийся кровавым акциям усмирения мятежный регион Мьянмы заселен бенгальцами, увеличивающими численность, в том числе, за счет миграции, и ничем не отличающиеся от жителей Бангладеш в плане религии, культуры и уровня общественного развития.

В этом и состоит их основная вина (оправдывающая убийства и средневековое насилие над гражданским населением) в глазах автохтонного населения, которое категорически не желает признавать их местными, несмотря на то, что основная часть рохинджа живет тут уже в четвертом-пятом поколении.