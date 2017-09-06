Главные котики страны

Петр Саруханов / «Новая»

Дмитрий Шепелев предельно собран. Сейчас на детекторе лжи будет проверен Петр Порошенко, который убил своего старшего брата. Делаем глубокий вдох-выдох — ​смотрим программу «На самом деле». В этой ситуации невозможно солгать, к рукам участников подключены датчики, надрывается ведущий. В ожидании катарсиса делаем еще более глубокий вдох-выдох, но тотчас впадаем в ступор: вместо президента Украины в кресле испытуемого материализуется неизбежный Вячеслав Ковтун. Любимый враг российского ТВ с его вечной блуждающей улыбкой как никогда готов к правде. Выдать Ковтуна за Порошенко на глазах у миллионов — ​рутинное дело. Поскольку к ведущему Шепелеву датчики не подключены, он сполна осуществляет свое почти конституционное право на ложь и подмену в эфире.

Данное право — ​кредо нового телесезона. Распятые мальчики на доске объявлений прошлых лет кажутся милой шалостью по сравнению с объемом мерзости, водопадом обрушиваемой на зрителя с первых дней осени. Значительно увеличен во времени сам процесс обрушения. Только три канала, Первый, Россия, НТВ, производят дневные инъекции ненависти в течение восьми часов — ​ежедневно. И это, заметим, еще без Киселева, многосерийного (то есть тоже почти ежедневного) Соловьева и примкнувшей к ним Зейналовой. С понедельника те телезрители, которые привыкли в течение 16 лет смотреть по утрам на «Культуре» Euronews, с удивлением обнаружили отсутствие оного. Устранение единственного канала в федеральном эфире, не склонного к вранью, наконец-то гарантирует царство гармонии в пределах сетки вещания.

Информация электорату не нужна, а та, что нужна, тщательно фильтруется где-то в горних высях. Несанкционированные протесты мусульман в центре Москвы телевизор не заметил. Зато «Россия» выдала пространный сюжет о фейковом письме Серебренникова актеру Ларсу Айдингеру. Госканал восхищается провокацией пранкеров Вована и Лексуса. Их телефонный разговор с актером, исполнившим роль Николая II в «Матильде», воспроизводится бережно, трепетно, с ехидными комментариями и многозначительными интонациями.

Просветительские проекты фильтруются примерно в тех же местах, что информация. Только этим фактом можно объяснить необъяснимое: первый просветитель от ТВ — ​Владимир Мединский. Даже затрудняюсь сказать, кого с ним рядом можно поставить? Разве что Достоевского. «Бесы» Федора Михайловича экранизировались в новейшей истории трижды; «Мифы о России» министра культуры столько же. И вот снова премьера. На сей раз тяжкий труд по очередному опровержению мифов (в шести частях) передоверен Алексею Пиманову. Бродит Алексей по Кремлю и проливает свет истины на заморскую ложь о России. Проливать начал, разумеется, с Ивана Грозного, который не убивал своего сына. Мединский — ​гениальный человек. Его амплуа сортировщика минувшего чрезвычайно плодотворно. Одни мифы он опровергает, другие — ​поддерживает, третьи — ​сам сочиняет. Только он знает, что нужно русской истории здесь и сейчас.

Оставшееся от пропаганды хоть историей, хоть современностью время телевизор отдает развлечениям. По каналам стадами бродят «удивительные люди», обладающие дивными способностями читать задом-наперед, собирать кубики Рубика в аквариуме или, на худой конец, стрелять из лука ногами. Традиционно востребованы адюльтеры с последующим уточнением образцов ДНК. С легкой руки Дмитрия Борисова и его «Пусть говорят» актуализируются даже внебрачные отношения Сталина. Есть, правда, опасность, что подглядывание в исторические замочные скважины прервет на взлете какая-нибудь Поклонская. Но и тогда не стоит отчаиваться. Через несколько дней Максим Галкин приступит к главному делу своей жизни — ​он начнет вводить звезд в гипноз в одноименном шоу. В состоянии транса они сами раскроют все тайны, можно будет на тестах ДНК сэкономить.

Не оставляет ощущение, что Первый канал уже приступил к гипнотическим опытам. Только так я могу объяснить согласие Сергея Шнурова стать ведущим новой программы «Главный котик страны». Давно не видела ничего более унылого и бессмысленного. Тотальное отсутствие хоть каких-нибудь свежих идей к свежему сезону вкупе с воровством котиков из интернета сыграли злую шутку прежде всего с ведущим. Шнуров, национальная гордость великороссов, не интересен, как позавчерашняя сенсация. «Эта программа не обо мне», — ​растерянно оправдывается он. Да нет же, все программы именно о них, наших главных котиках страны.

Телевизионные пастыри — ​отдельные люди в иерархии государства Российского. Нет такого дна в отечестве, которое они бы не смогли пробить. «Пастыри» — ​не художественное преувеличение, а документально подтвержденный факт. Сия истина воссияла недавно благодаря Малахову с Корчевниковым. В совместном «Прямом эфире» они вспомнили, как на Успении Пресвятой Богородицы оказались на службе в Кремле, где причащались у патриарха Кирилла. Тогда-то лично патриарх открыл им, а заодно и нам, глаза на существующий миропорядок: «Слава, которая есть у вас, возможность обращаться к миллионам людей, — ​это дар от Бога». Аминь, главные котики страны, ищите и обрящете.