Чувство локтя

Петр Саруханов / «Новая»

В августе в России всегда случается что-нибудь неприятное, и вот — пожалуйста: в Москве кандидату в муниципальные депутаты Вадиму Коровину сотрудники Росгвардии так заломили руку, что теперь врачи сомневаются, восстановится ли она полностью. Еще бы: отрыв сухожилия и перелом локтевой кости в двух местах. Оказывается, Коровин самодеятельно припарковался возле мэрии на охраняемой территории и ничего другого за это не заслуживал.

24 августа пострадавший подал заявление в Следственный комитет, и что? Будем мы сейчас обсуждать это происшествие? Да ни в коем случае! Запомним дату и вернемся к нему через 5 лет. Почему через 5 лет? Ну, пока разберутся. Обратите внимание: одновременно с этим московским событием в Марийской Республике силовики принесли извинения 54-летнему водителю из поселка Морки Валентину Александрову, которого инспектор ДПС избил 5 лет назад. Тогда врачи зафиксировали у него кровоподтеки и перелом левой руки. Сейчас зажившую уже руку ему не пожали (она же не правая, а левая), но командир батальона ДПС прислал письмо: извините, мол, с кем не бывает.

В Следственном управлении по Марий Эл в возбуждении уголовного дела отказывали трижды. Лишь когда юристы из Комитета против пыток дошли до прокурора республики, дело все-таки возбудили, но затем трижды его прекращали. Прекращали, и всё тут. Скажете, следователи не умеют работать? Прекратите!

Но вот дело все же расследовали, и нынче бывшего сотрудника ГИБДД Евгения Петухова приговорили к трем годам условного лишения свободы. При этом нанесенные им удары суд счел доказанными, а рука у водителя, оказывается, сломалась сама: прямой связи между побоями и переломом локтевой кости суд не усмотрел. Вроде близок локоть, да не докажешь.

У водителя Валентина Александрова сломанной оказалась не только рука, но и карьера. В тот злополучный день 17 сентября 2012 года он собирался отправиться в Нижегородскую область, в город Арзамас, для участия в конкурсе профессионального мастерства на название «Лучший водитель пожарного автомобиля». Перед этим поехал на личном автомобиле на работу, чтобы забрать документы на пожарную машину. Увидев гаишный уазик и заметив, что его хотят остановить, вспомнил, что водительские права оставил дома, в испуге развернулся и помчался назад. А уазик — вслед. Валентин заехал во двор своего дома, но человек, состоявший на государственной службе, настиг его уже в сенях и, как пишут в протоколах, применил насилие. Государство застенчиво отвернулось…

Александрова в наручниках отвезли на освидетельствование, и хотя врач четко написал, что он трезв, составили протокол, где указали: был пьян. Позже мировой судья (видимо, участник своеобразного конкурса судейского мастерства) лишил Александрова водительских прав на полтора года, и Валентин выбыл из профессии.

В этой истории остался еще один вопрос. Вы заметили, что марийский шофер пострадал от инспектора ДПС в сентябре? Неужели напасти в России возможны не только в августе?