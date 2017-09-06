Своеобразной презентацией нового кандидата на звание главного спонсора Московской патриархии стало принесение в Россию нынешним летом частицы мощей святителя Николая из итальянского города Бари. Широкой православной публике в храме Христа Спасителя был представлен Андрей Гурьев — «олигарх из 90-х», бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского, бывший сенатор, владелец крупнейшего поместья в Лондоне и российской компании «ФосАгро», давний приятель патриарха Кирилла. События в заполярном городе Кировске, где расположен основной бизнес Гурьева, удивительно перекликаются с сюжетом фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» — трагической притчи об уродливых формах, которую приобрела в современной России «симфония церкви и государства»…

История успеха

О том, что Андрей Гурьев теперь «главный по святыням», прессе рассказал пресс-секретарь патриарха РПЦ священник Александр Волков. По его признанию, именно компания Гурьева «ФосАгро» взяла на себя основную часть расходов по доставке в Москву и Петербург из Бари левого ребра св. Николая. За право потратить деньги на подобное мероприятие пришлось выдержать серьезную конкуренцию: еще сравнительно недавно монополией на доставку в Россию зарубежных православных святынь владел бывший президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, а чуть позже — один из главных спонсоров «русской весны» 2014-го Константин Малофеев.

Секрет успеха Андрея Гурьева на этом поприще пока не раскрыт до конца, ясно только, что ему особенно благоволит патриарх Кирилл. В прошлом году он прилетал в заполярный город Кировск, где расположены основные бизнес-активы Гурьева по добыче апатитов, чтобы совершить закладку нового храма. При этом патриарх спускался в шахты «ФосАгро», благословляя стремление концерна к монопольному положению на рынке минеральных удобрений России.

Компания финансирует строительство разных православных храмов, а также паломничества иерархов РПЦ в Барии: — отныне ключевой пункт православно-католического диалога. Поскольку «сближение с католиками» теперь в тренде российской внешней политики, надо признать: это направление спонсорской поддержки выбрано Гурьевым исключительно грамотно. Бизнесмен также входит в престижный Афонский клуб — закрытое сообщество крупных российских чиновников и бизнесменов, финансирующих возрождение и строительство монастырей на Святой горе Афон (Греция), куда запрещен доступ женщинам и где можно решать разные вопросы в обстановке почти полной секретности.

Если в церкви Андрея Гурьева знают только на уровне патриарха и высшей иерархии, то в российском бизнес-сообществе он известен давно, и репутацию имеет противоречивую. По версии журнала «Форбс», Гурьев занимает 28-е место в рейтинге российских бизнесменов с капиталом в 2,3 млрд долларов. Старт и расцвет его бизнеса связаны со структурами Михаила Ходорковского, точнее, с подразделением «Менатепа» «Апатит» (ныне входит в концерн «ФосАгро»).

Уроженец Подмосковья Гурьев окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова, ректор которого, Владимир Литвиненко, именуется СМИ самым богатым ректором мира. Формально его богатство, перевалившее за рубеж в 1 млрд долларов, связано в долей все в том же «ФосАгро», которую Литвиненко получил при невыясненных обстоятельствах. Зато хорошо известно, что ректор, имеющий в определенных кругах псевдоним Завхоз, был научным руководителем при защите кандидатской диссертации Владимира Путина. Другими знаменитостями, защитившимися под этим же научным руководством, являются Игорь Сечин и Виктор Зубков. Ректор трижды возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Еще один фактор близости Гурьева к окружению президента России — увлечение боевыми единоборствами. Бизнесмен является мастером спорта международного класса по дзюдо, а первым местом его работы (с 18-летнего возраста) было связанное с органами спортивное общество «Динамо», где Гурьев дослужился до инструктора. Сделав скромную спортивную карьеру, будущий олигарх в 28-летнем возрасте назначается первым секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ в Москве, который стал инкубатором первого постсоветского бизнеса. Заместителем Гурьева был Михаил Ходорковский, создавший на его базе Межотраслевой центр научно-технических программ (Центр МНТП), в 1990-м переименованный в «Менатеп». В структуре этого холдинга Гурьев возглавил направление, связанное с добычей полезных ископаемых: к концу 90-х основную прибыль концерну по этому направлению приносила компания «Апатит», расположенная в Мурманской области, — как раз там, где развивается сюжет фильма «Левиафан». Интересно, что слово «апатит» происходит от древнегреческого «обманываю».

Темные страницы

Но к фильму мы еще вернемся. А пока продолжим реконструкцию деловой карьеры Гурьева. Главным источником сведений об этом стал бывший (до 2014 г.) руководитель подразделения «ФосАгро», отвечавшего за «налоговую оптимизацию», Игорь Сычев. В результате конфликта с Гурьевым и другими руководителями концерна он стал жертвой неправомерного, по мнению самого Сычева, уголовного преследования и вынужден был покинуть Россию. Однако из своего эмигрантского убежища он продолжает давать показания на своих бывших коллег, за которые получает благодарности ФСБ.

Свидетельства Сычева перекликаются со сведениями, изложенными в обвинительном заключении по «первому делу ЮКОСа», где рассказывается о продаже продукции «Апатита» подставным компаниям по заведомо заниженным ценам, что приводило к присвоению руководством концерна разницы между номинальной и фактической ценой и к значительному уклонению от уплаты налогов. Несмотря на серьезность обвинений, юристам «Апатита», поглощенного по ходу дела концерном «ФосАгро», удалось не только отбить все претензии, но и получить от налоговой службы в 2012 г. «компенсацию морального ущерба» на сумму 10 млн долларов.

По утверждению Сычева, «ФосАгро» якобы полностью контролирует администрацию города Кировска Мурманской области, а должностные лица получают бонусы как сотрудники концерна. Бывший сотрудник «ФосАгро» И.А. Кельманзон был назначен главой администрации Кировска и застрелен в 2009 г. в собственном кабинете отчаявшимся местным предпринимателем Иваном Анкушевым, который тут же покончил с собой (снова параллель с «Левиафаном», хотя в фильме события развиваются более «гуманно»).

Андрей Гурьев и сам «ходил в политику» — с 2001 по 2013 г. был сенатором от органа исполнительной власти Мурманской области. Гурьеву пришлось добровольно покинуть сенаторское кресло в мае 2013 г., когда спикером была Валентина Матвиенко, а Кремль жестко потребовал от парламентариев сделать выбор между бизнесом и законотворческой работой. Кстати, за долгие годы присутствия в Совете Федерации Гурьев практически не проявил никаких законодательных инициатив.

По сведениям американского журнала NewYorker, к июню 2015 г. Андрей Гурьев владел вторым по размерам (после Букингемского) дворцом в Лондоне, стоимость которого оценивалась примерно в 500 млн долларов. Речь идет о поместье Уитернхерст общей площадью два гектара. Прежними его владельцами были члены семьи сирийского лидера-изгоя Башара Асада.

Благочестие Левиафана

Но какое отношение к нашему герою имеет фильм Андрея Звягинцева 2014 г., апеллирующий к библейским образам — в частности, к истории Иова Многострадального? Левиафан в библейской книге Иова — это страшное морское чудовище, с которым человек совладать не в силах без помощи свыше. В традиционной православной экзегетике этот образ отождествляется с дьяволом. Этой интерпретации не исключает и фильм Звягинцева, но больше он тяготеет к тому образу Левиафана, который предложил английский философ XVII в. Томас Гоббс, назвавший так бездушную государственную машину, перемалывающую свободу человеческой личности. Действие фильма разворачивается в Мурманской области, причем часть эпизодов снята прямо в вот­чине «ФосАгро» городе Кировске.

Главный герой фильма — честный, но мелкий предприниматель — становится жертвой государственно-церковной мафии, которая задумала построить на месте его дома у реки храм. Наивная попытка сопротивляться приводит героя на тюремные нары на 15 лет, а предварительно глава города лично устраивает инсценировку его казни. Возникает смутная параллель с предпринимателем Анкушевым, который убивает главу города и погибает сам, оставив предсмертную записку: «Ваша банда — упыри, зло должно быть наказано». На «беспредел» главу вдохновляет местный архиерей. Он призывает мэра «проявить силу». Российский религиовед Дмитрий Узланер так комментирует финал фильма — торжественное освящение «храмового комплекса» на месте дома растоптанного предпринимателя: «Вроде бы все на месте: купола позолочены, свечки поставлены, стулья расставлены — а чего-то главного нет… Все канонично и величественно, а по сути — уничтожение человека».

Мизансцена из фильма почти в точности повторилась, когда в Кировск на Преображение 2016 г. прилетел патриарх Кирилл закладывать вместе с Андреем Гурьевым храм у подножия Хибинских гор. Он станет уже третьим в сравнительно малонаселенном городе. Андрей Гурьев-младший, назначенный отцом на должность председателя правления «ФосАгро», так прокомментировал прессе это событие: «Основной платформой духовного воспитания тружеников компании является православие… Мы уделяем огромное внимание духовному развитию, в частности содействуем восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ». Храм будет посвящен святой великомученице Варваре, которую еще патриарх Алексий II назначил покровительницей ракетных войск стратегического назначения, а нынешний патриарх — еще и покровительницей горнодобытчиков. Строительство храма идет почти круглосуточно и с применением самых современных технологий.

Еще в 2014 г. Андрей Гурьев на радость кировчанам, привычно жалующимся на отсутствие качественного медицинского обслуживания, привез в город частицы мощей святых апостолов Андрея Первозванного, Фаддея, Симона, Варнавы, Иакова Зеведеева, Филиппа, Варфоломея, Фомы, святого великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Василия Великого. Так в Кировске отметили 85-летие предприятия «Апатит» и 10-летие храма Спаса Нерукотворного, построенного на средства предприятия.

«Через православие, через православный храм начинается воспитание нравственно здоровой личности, — писало по этому поводу руководство «ФосАгро» в пресс-релизе. — Поэтому весомое участие «Апатита» и «ФосАгро» в строительстве храма в г. Кировске не дань моде, а следование традициям. На Руси издавна все дороги ведут к храму, символу духовности, культуры и образования». Признав в своей праздничной речи неразрешимость проблем кировчан, Андрей Гурьев-старший призвал преодолевать их верой и молитвой, заверив, что «приложение к святым мощам поможет обрести надежду и укрепить уверенность в жизни, уверенность в завтрашнем дне».

По сведениям Фонда «Здравомыслие», выступающего против клерикализации России, на каждом руднике «ФосАгро» устроены молитвенные комнаты, в производственных помещениях висят иконы, охраняемые камерами видеонаблюдения и датчиками разбития стекла. Но не все местные жители довольны, что признает даже правительственная «Российская газета»: «Многовато храмов, часовен, монастырей, молельных комнат на два городка, — пишут недовольные, — жители просят не закрывать роддом (давно закрыт в Апатитах), «скорая» возит в соседний город за 16 км рожающих, травмированных, доезжают, говорят, не все, а вокруг растут лишь храмы». Посещение важнейших богослужений руководством предприятий является обязательным.

Но, разумеется, Андрей Гурьев борется за статус главного спонсора церковных святынь не ради благодарности жителей Мурманской области. Посмотрим, как именно он намерен этим статусом распорядиться.