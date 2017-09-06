Мы, независимые вейшнорцы...

Это предусматривает сценарий учений «Запад-2017» на территории республики. При этом Вейшнория особенно опасна, потому что на карте Генштаба она почему-то полностью совпадает с Гродненской областью.

Карту и сценарий учений «Запад-2017» не­давно представил первый заместитель министра обороны Беларуси, начальник Генерального штаба Олег Белоконев на брифинге. С Лубенией все ясно: на карте она совпадает с так называемым «Сувалкским коридором» и захватывает северо-восточную часть Польши и юго-западную часть Литвы. С Весбарией тоже понятно: это западная Литва и центральная Латвия.

А вот загадочная Вейшнория оттяпала на карте всю Гродненскую область и части Минской и Витебской, и Беларусь скукожилась шагреневой кожей на карте Европы. По сценарию, российские военные приходят на помощь белорусским и вместе отбивают атаку квалифицированного и вооруженного до зубов вейшнорского войска.

Белоконев подчеркнул: учения носят оборонительный характер, четыре тысячи вагонов из России в Беларусь, о которых тут журналисты пишут, — это ерунда, всего-то полторы мотострелковые дивизии. И вообще на рубежах союзного государства натовцы проводят куда более масштабные учения, одна «Анаконда» чего стоит. Сказал — и ладно. Но Вейшнория, как нос майора Ковалева, неожиданно отделилась от карты учений и начала жить собственной жизнью.

Сначала возник аккаунт министерства иностранных дел Вейшнории в twitter. И первый твит выглядел так: «Вейшнория никогда не нападет на Беларусь. Но и своего не отдадим ни кусочка». Затем — сообщение о том, что генералу Белоконеву запрещен въезд в Вейшнорию. Заодно внешнеполитическое ведомство Вейшнории сообщило, что ее центр находится в Гродно, правительство и парламент — в Лиде, а культурная столица — в Сморгони. Дальше была объявлена мобилизация, появилась страница в Википедии, а пришедшим на «Акцию предупреждения» 8 сентября были обещаны бесплатные вейшнорские визы.

Затем в интернете начали появляться вариации на тему герба, флага, валюты, гимна (например, песняровское «Молодость моя, Вейшнория! Песни вейшнорян, сосны да туман») и даже сайт «вейшнорыя.бел» — электронное консульство, где можно записаться в очередь на получение паспорта. Сейчас очередь составляет 6 тысяч человек.

Оказалось, что олимпийская чемпионка по гимнастике, мировой феномен, то самое «чудо с косичками» Ольга Корбут, — вейшнорка. Президент Израиля Шимон Перес — вейшнорец. Ах да, сват Дональда Трампа Чарльз Кушнер — тоже вейшнорец, его родители бежали в Америку именно оттуда.

Почему именно Вейшнория стала носом майора Ковалева? Перед любыми учениями — восточными или западными — лучшие штабные умы всегда придумывают вероятного противника и названия условных нападающих государств. Но сценаристы «Запада-2017» для начала отрубили на своей условной карте кусок Беларуси с населением в полтора миллиона человек, затем придумали название и объявили его врагом всех остальных кусков Беларуси. Стоит ли удивляться, что белорусы восполнили недостаток информации об условном противнике, пририсовав ему историю, символику и знаменитых уроженцев? Это ведь всего лишь игра. Маленькая победоносная войнушка.

О серьезных вопросах учений (хотя бы о численности российских военных, едущих в Беларусь на учения) все как будто позабыли, уйдя в сочинение виртуальной истории и в очередь за виртуальными паспортами Вейшнории. И даже не обратили внимания на очередной то ли вброс, то ли оговорку генерала Белоконева, который будет командовать белорусской группировкой войск во время «Запада-2017», на брифинге: «Четыре тысячи вагонов — это полторы мотострелковые дивизии. Я бы посмотрел на того деятеля, который решил бы осуществить оккупацию такими силами».

Нехитрый подсчет подсказывает, что полторы мотострелковые дивизии — это 15—20 тысяч военнослужащих. При официальных цифрах российских участников учений в 5500 человек. Если вспомнить заявление командующего американскими сухопутными войсками в Европе Бена Ходжеса о том, что, согласно внутренней информации НАТО, в Беларусь на учения прибудет 100 тысяч российских военных, — путаница усиливается. Уже три вводные вместо прежних двух. И вдруг белорусы перестают задавать вопросы о количестве российских войск и бросаются сочинять гимн и рисовать флаг Вейшнории, выстраиваются в очередь за ее паспортами и придумывают фотожабы. И возникает вопрос: это солдафонская глупость или удачно спланированная пиар-операция, превосходно отвлекающая от серьезных вопросов?

МИД Вейшнории по этому поводу молчит.