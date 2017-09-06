Газпром и улицы

Зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов стал владельцем компаний, которые занимаются московской недвижимостью и связаны с финансово-промышленной корпорацией «Гарант-инвест» Алексея Панфилова.

В начале 2017 года Круглов получил долю (20%) в «Эй. Пи. Траст Ко», а летом половину фирмы «Пролетарский-Б». Первая оказывает услуги предприятиям строительного комплекса в области аудита, учета и налогообложения, сказано на ее сайте.

Обе компании связаны с «Гарант-инвестом», у которого в Москве несколько торгово-деловых центров — ТДК «Тульский» на площади Серпуховская Застава, торговая галерея «Аэропорт» у одноименной станции метро, торговые центры «Коломенский», «Москворечье», «Ритейл парк» и «Пражский град». В группу также входит банк «Гарант-инвест». Алексей Панфилов и его отец Юрий также являются совладельцами «Эй. Пи. Траст Ко».

Миноритарные совладельцы банка и «Гарант-инвеста» — Ирина Бирюкова и Екатерина Бирюкова. Первую называют дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова. Среди миноритарных акционеров банка также бывший управляющий делами московской мэрии Виктор Коробченко.

До того как Круглов получил 20% в «Эй. Пи. Траст Ко», у этой компании были доли в фирмах, владеющих ТДК «Тульский», а также торговой сетью «Мой магазин» и другими активами «Гарант-инвеста». Кипрская Vetturex, вместе с Кругловым владеющая (25,9%) «Эй. Пи. Траст Ко», также имеет долю в структуре «Гарант-инвеста», занимающейся коммерческой недвижимостью. И в самой корпорации «Гарант-инвест», где миноритарными собственниками были Бирюковы.

В опубликованных биографиях Алексея Панфилова сказано, что он на общественных началах был советником заместителя мэра Москвы Бирюкова.

Родственники Бирюкова могут быть связаны с подрядчиками, которые занимаются реконструкцией Москвы, как сообщал РБК. Бирюков отвечает за комплекс городского хозяйства, который выполняет план благоустройства московских улиц. РБК установил, что дочь Бирюкова — Ирина и Екатерина Бирюкова — владельцы 8,5% девелоперской компании «Гарант-инвест», числились также совладельцами фирмы «Вента», которая сдавала грузовики в аренду подведомственным Бирюкову городским предприятиям.

Сам Бирюков говорил «Ведомостям», что фамилия очень распространенная и что он никогда не говорит с семьей о бизнесе.

«Новая газета» выяснила, что Ирина и Екатерина Бирюковы в прошлом владели (каждая по 15%) фирмой «Стройбизнесхолдинг», у которой в собственности был подрядчик «Газпрома» — Угрешский завод трубопроводной арматуры. За три года он получил от структур «Газпрома» подрядов на 1,75 млрд рублей.

Угрешский завод также поставлял свою продукцию «Мосгазу» и «Мосводоканалу», в советы директоров которых входил Бирюков. С 2015 года завод заключил с ними контрактов на 617,7 млн рублей.

В «Газпроме», «Гарант-инвесте» и московской мэрии пока не прокомментировали ситуацию.