Агент «Шалтай»

Решение суда по засекреченному делу членов группировки «Шалтай-Болтай» делает вероятной версию их плотного сотрудничества со спецслужбами

Члены хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков и Александр Филинов признаны виновными в «неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации» и приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, поскольку считают его чрезмерно суровым. Даже обвинение требовало более гуманного наказания.

В судебных прениях прокурор просил приговорить Филинова к двум с половиной годам лишения свободы, а Теплякова — к трем годам. При этом предлагал направить шалтай-болтаевцев в колонию-поселение.

Процесс в Мосгорсуде над участниками хакерской группировки прошел в закрытом режиме, поскольку, по заявлениям следствия, в материалах уголовного дела содержались секретные сведения. Информация об уголовном деле очень скудная.

Напомню, первым оперативники ФСБ задержали лидера «Шалтай-Болтая» Владимира Аникеева, известного в киберпространстве под ником Льюис. И произошло это 9 ноября 2016 года в аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом. Аникеев сразу признал вину, раскаялся, пошел на сотрудничество со следствием и начал откровенно рассказывать обо всем, что ему известно о взломах переписок пресс-секретаря Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, директора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко из управления внутренней политики администрации президента и других чиновников и публичных персон.

Дело Аникеева выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке, без исследования доказательств. В начале июля Мосгосуд приговорил Аникеева к двум года лишения свободы.

Незадолго до вынесения приговоров в отношении Филинова и Теплякова из Мосгорсуда просочилась «информация», что Аникеев, допрошенный на этом процессе в качестве свидетеля, в своих показаниях рассказал, что, выставляя на продажу взломанные переписки высокопоставленных чиновников, он и его подельники «частично фальсифицировали» «товар», чтобы «привлечь дополнительное внимание» к «Шалтай-Болтаю» и «искусственно завысить цену» на компромат. Якобы это подтвердил и адвокат Аникеева Хазрет Бижоев.

Этот «вброс» мне сразу показался не взывающим доверия.

Хотя бы даже потому, что на уголовное дело был наложен гриф «секретно», и, разглашая информацию, ставшую известную ему в ходе процесса, адвокат Бижоев нарушал подписку о неразглашении «сведений, составляющих государственную тайну». На подобное не пойдет ни один адвокат.

Приговор в отношении Константина Теплякова и Александра Филинова усилил мои сомнения о достоверности «фальсификации» переписок и добавил новых сомнений, куда более серьезных.

Дело в том, что Тепляков и Филинов приговорены по части 3 статьи 272 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы за «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», совершенный «группой лиц по предварительному сговору».

Но, повторюсь, на уголовное дело был наложен гриф «секретно». Если бы засекречивание процесса произошло из-за того, что хакеры вскрыли почты чиновников и получили доступ к материалам, подпадающим под сведения, содержащие государственную или коммерческую тайну, приговор был бы вынесен по более суровой части статьи 272 — четвертой, предусматривающей до семи лет лишения свободы. В диспозиции этой части «хакерской» статьи УК прописано, что она применяется, если преступление повлекло «тяжкие последствия или создали угрозу их наступления».

Но членов «Шалтай-Болтая» часть 4 статьи 272 УК миновала. Следовательно, в попавших в их распоряжение переписках не было ни государственной, ни коммерческой тайны. Чем же тогда объяснить засекречивание уголовного дела и судебного процесса?

Опрошенные нами эксперты сошлись во мнении, что на уголовное дело могли наложить гриф «секретно» из-за того, что в ходе допросов Тепляков, Филинов, а ранее и Аникеев могли дать показания, что они были завербованы сотрудниками ФСБ и «работали» под патронажем своих кураторов из Центра информационной безопасности ФСБ.

И эта версия очень похожа на правду. Не случайно же информация об аресте участников хакерской группировки «Шалтай-Болтай» просочилась в публичное пространство уже после ареста офицеров ФСБ — полковника Сергея Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, подозреваемых в государственной измене. И это притом, что Михайлов и Докучаев были арестованы 4 декабря 2016 года, а тот же Аникеев — почти на месяц раньше.